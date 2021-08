Bogdan Aurescu, convorbire telefonică cu Josep Borrell: UE este solidară cu România după atacul asupra navei petroliere “Mercer Street”

Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, a avut, marţi, o convorbire telefonică cu Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe şi Politică de Securitate, Josep Borrell, cu privire la atacul asupra navei petroliere “Mercer Street”, convorbire iniţiată de partea română, în continuarea demersurilor politico-diplomatice întreprinse de România până acum.

Ministrul Aurescu “a reiterat gravitatea incidentului şi a amintit natura deliberată a atacului, atribuit, în evaluarea României şi a altor parteneri internaţionali, pe baza informaţiilor disponibile, Republicii Islamice Iran”, a informat MAE, marți seară, într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Just had an insightful📞conversation w/HR/VP @JosepBorrellF on t/unlawful attack against #MercerStreet. Reiterated its gravity&deliberate nature and RO🇷🇴’s strong condemnation. Pleaded for strengthened solidarity & adequate response measures of t/int’l community, including EU🇪🇺.

