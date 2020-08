Bogdan Aurescu, înaintea reuniunii miniștrilor de externe din UE: România va oferi asistență financiară pentru sprijinirea jurnalismului independent și a societății civile din Belarus

Demersurile “condamnabile” ale puterii de la Minsk “nu pot rămâne fără un răspuns adecvat din partea UE”, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, înaintea participării la reuniunea informală în format Gymnich a miniştrilor de Externe din Uniunea Europeană, care are loc joi şi vineri, la Berlin.

El a afirmat că va susţine “sancţionarea celor vinovaţi pentru abuzurile comise în context electoral şi post-electoral”, în Belarus.

“Situaţia din Belarus continuă să îngrijoreze în cel mai înalt grad şi aici am în vedere inclusiv deciziile recente ale autorităţilor de a reţine, în cursul zilei de ieri, membri ai Consiliului de Coordonare a opoziţiei şi alţi reprezentanţi ai mişcării de protest. Aceste demersuri condamnabile ale puterii de la Minsk nu pot rămâne fără un răspuns adecvat din partea UE. Voi reitera în cadrul discuţiilor cu colegii mei europeni la Berlin susţinerea pentru sancţionarea celor vinovaţi pentru abuzurile comise în context electoral şi post-electoral”, a afirmat oficialul român, potrivit unui comunicat al MAE remis CaleaEuropeană.ro.

On tensions in #EastMed, tomorrow @ #Gymnich in Berlin I’ll reiterate that #EU Member States must continue to show solidarity w/ Greece & Cyprus, while strongly encouraging peaceful dialogue between parties towards #DisputeSettlement & de-escalation, in line w/International Law

