Bogdan Aurescu, la reuniunea Alianței pentru Multilateralism: Pentru a creşte rezilienţa societăţilor este necesară reconsolidarea valorilor democratice

Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea ministerială a Alianței pentru Multilateralism

Ministrul afacerilor externe 🇷🇴 Bogdan Aurescu a susținut, din partea României, o intervenție în cadrul reuniunii ministeriale a Alianței pentru #Multilateralism (#ApM), care s-a desfășurat astăzi, în marja celei de-a 75-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (#ONU), în sistem video-conferință. Evenimentul, găzduit de miniștrii afacerilor externe ai Franței 🇫🇷 și Germaniei 🇩🇪, a fost dedicat exprimării angajamentului și contribuției colective pentru o reconstrucție mai bună în urma crizei generate de pandemia de #COVID-19 și s-a bucurat de participarea a peste 70 de miniștri și secretari de stat din întreaga lume 🌎.În mesajul său, șeful diplomației române: 🔵a arătat că efectele grave ale pandemiei de #COVID-19 în plan politic, economic și social, au impus provocări fără precedent asupra multilateralismului, dreptului internațional, ordinii bazate pe reguli și valorilor democratice.🔵 a accentuat importanța consolidării rezilienței tuturor membrilor comunității internaționale, inclusiv prin intensificarea cooperării în domenii precum sănătatea, economia, digitalizarea, schimbările climatice și obiectivele de dezvoltare durabilă, ca parte a soluțiilor pentru a depăși actuala criză.🔵 a arătat că România 🇷🇴 s-a alăturat inițiativei de „Răspuns global la coronavirus (The Coronavirus Global Response)”, reorientând mai multe proiecte din asistența oficială pentru dezvoltare înspre urgențele sanitare ale unor state partenere, în special din vecinătatea estică a României 🇷🇴 și din Africa sub-sahariană, iar mai mult de jumătate din fondurile naţionale pentru cooperare internațională pentru dezvoltare au fost redirecționate pentru a răspunde provocărilor pandemiei generate de noul coronavirus. 🔵 a subliniat că, pentru a crește reziliența societăților, este necesară reconsolidarea valorilor democratice – libertăți fundamentale, democrație, drepturile omului, egalitate de gen și protejarea celor mai vulnerabili – precum și a ordinii internaționale bazate pe reguli. 🔵a anunțat că România a andosat Declarația privind principiile Alianței pentru #Multilateralism (#ApM), urmând a fi implicată în mod activ în această rețea. Demersul României 🇷🇴 are la bază atât convingerea că este necesară o reformare urgentă a sistemului multilateral, pentru a-l face mai eficient, mai pragmatic și mai conectat la nevoile cetățenilor, cât și vocația multilaterală a țării noastre care, în luna decembrie, va sărbători 65 de ani de când a devenit membru cu drepturi depline al #ONU.📹Intervenția video a ministrului afacerilor externe 🇷🇴 Bogdan Aurescu poate fi vizionată aici 👉: https://www.youtube.com/watch?v=piF_0LqLIis&feature=youtu.be. 💭 Știai că…ℹ️ Alianța pentru #Multilateralism (#ApM) reprezintă o platformă informală de cooperare menită să atragă şi să genereze formate de cooperare flexibile în jurul unor teme de interes pentru susținerea şi promovarea unei ordini internaționale multilaterale, bazate pe dreptul internațional. Alianța a fost inițiată de miniștrii afacerilor externe ai Franței 🇫🇷 și Germaniei 🇩🇪, în 2019. ℹ️ #România 🇷🇴 s-a asociat, până în prezent, mai multor inițiative din cadrul Alianței: Apelul de la #Paris pentru încredere şi securitate în spațiul cibernetic și Declaraţia comună a Grupului de prieteni ai climei şi securităţii. La 24 aprilie 2020, #România 🇷🇴 a andosat, de asemenea, Declaraţia ministerială a Alianței pentru Multilateralism We need strong global cooperation and solidarity to fight COVID-19, document care exprimă sprijinul şi solidaritatea pentru demersurile întreprinse în plan multilateral, în contextul crizei COVID-19, iar la 7 august 2020, s-a alăturat declarației intitulată Strengthening the multilateral health architecture, adoptată în urma reuniunii ministeriale din 26 iunie 2020.Comunicatul de presă poate fi accesat aici 👉https://www.mae.ro/node/53694

Publicată de Ministerul Afacerilor Externe/ Ministry of Foreign Affairs, Romania pe Sâmbătă, 26 septembrie 2020