Bogdan Aurescu s-a adresat Consiliului de Securitate al ONU: România este angajată să contribuie la eforturile globale legate de creșterea nivelului mărilor

Ministrul german de externe, Annalena Baerbock, i-a cerut lui Vladimir Putin ”să pună capăt războiului din Ucraina” și a lansat un apel la adresa comunității internaționale să se ridice la înălțimea ”spiritului Cartei ONU”.

”Bucea, Mariupol. Izium. Când vorbim despre ororile războiului care se desfășoară în Ucraina, vorbim despre copii, femei și bărbați a căror durere este cruntă. Prin urmare, lansez o solicitare către Rusia: acesta nu este un război pe care îl veți câștiga. Puneți-i capăt!”, a cerut Baerbock Rusiei în intervenția sa din reuniunea la nivel înalt a Consiliului de Securitate al ONU, dedicată menținerii pășii și securității în Ucraina.

All this war brings is pain, death and destruction. If the @UN Charta means anything to us, we must live up to the spirit of our Charta. Because we are the #UnitedNations – from north to south, from east to west – no matter how small, no matter how big. 2/2

— Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) September 22, 2022