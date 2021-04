De Ziua Internațională a Conștientizării Autismului, Ministerul Afacerilor Externe se alătură apelului la înțelegere, susținere și acceptare pentru persoanele neurodiverse.

De Ziua Internațională a Conștientizării Autismului, #MAE 🇷🇴 se alătură apelului la atenție 🔔, înțelegere, susținere ❣️ și acceptare pentru persoanele neurodiverse 👥. #WorldAutismAwarenessDay #HelpAutism pic.twitter.com/rdQgQRYk0K — MFA Romania (@MAERomania) April 2, 2021

Tulburarea autista este definita ca “o tulburare pervaziva de dezvoltare caracterizata prin: deteriorarea calitativa in interactiunea sociala, deteriorari calitative in comunicare, precum si pattern-uri stereotipe si restranse de comportament, preocupari si activitati. Este, de asemenea, caracterizata de intarzieri, cu debut inaintea varstei de 3 ani, in cel putin unul din urmatoarele domenii: interactiune sociala, limbaj, asa cum este utilizat in comunicarea sociala, joc imaginativ sau simbolic”, potrivit dsp Timiș.

În România 3.159 de copii diagnosticaţi cu tulburări din spectrul autist (9 dintre aceştia sunt cu întârziere mentală severă cu elemente autiste (2008).