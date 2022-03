Bogdan Aurescu: UE nu poate fi completă fără Ucraina, R. Moldova și Georgia. Acestea merită statutul de membru cu drepturi depline

România susține pe deplin integrarea Ucrainei, Republicii Moldova și Georgiei în Uniunea Europeană, a afirmat marți președintele Klaus Iohannis.

“Locul acestor parteneri ai Uniunii Europene este în cadrul familiei europene, iar România va face tot ce îi stă în putință pentru ca acest lucru să devină realitate”, a scris șeful statului, pe Twitter, după ce în cadrul teleconferinței cu liderii SUA, G7, UE și NATO el a pledat pentru sprijinirea eforturilor Republicii Moldova, atât în ceea ce privește gestionarea refugiaților ucraineni, cât și în cazul unei eventuale noi crize energetice. În același format, Iohannis a exprimat disponibilitatea ca România să servească în calitate de hub de distribuție a asistenței umanitare pentru Ucraina în contextul agresiunii militare a Federației Ruse.

Romania🇷🇴 fully supports the integration of Ukraine🇺🇦, as well as of the Republic of Moldova🇲🇩 and Georgia🇬🇪, with the European Union🇪🇺. The place of these partners of the EU is within the European family, and Romania will do its best for this to become reality.

