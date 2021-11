Bogdan Aurescu va participa, luni, la reuniunea miniștrilor de externe de la Bruxelles. Situația din Belarus, printre temele principale pe agendă  

Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a avertizat sâmbătă că acțiunile pentru a menține în viață obiectivul de limitare a încălzirii globale la 1,5 grade Celsius trebuie accelerate, deoarece planeta noastră fragilă „este atârnată de un fir de ață”.

„Catastrofa climatică bate în continuare la ușă. Este timpul să trecem la modul de urgență – sau șansa noastră de a ajunge la nivelul “net zero” al emisiilor de dioxid de carbon va fi ea însăși zero. Îmi reafirm convingerea că trebuie să punem capăt subvențiilor pentru combustibilii fosili. Trebuie să eliminăm treptat cărbunele și să punem un preț pe carbon. Trebuie să consolidăm capacitatea de rezistență a comunităților vulnerabile în fața impactului actual al schimbărilor climatice și să ne respectăm angajamentul de 100 de miliarde de dolari pentru finanțarea combaterii schimbărilor climatice în sprijinul țărilor sărace”, a transmis Antonio Guterres.

Secretarul general al ONU a spus că aceste obiective nu au fost atinse în cadrul COP26, dar acordul stabilește „fundamente importante pentru progres” și este un compromis care reflectă „interesele, contradicțiile și voința politică” din întreaga lume”.

Peste 100 de țări s-au alăturat acordului dintre SUA și Uniunea Europeană de reducere a emisiilor de metan cu cel puțin 30% până în 2030, iar Ursula von der Leyen a anunțat săptămâna trecută un miliard de euro reprezentând contribuția Uniunii Europene la angajamentul de finanțare a pădurilor la nivel mondial.

„Rezultatul COP26 este un compromis, care reflectă interesele, contradicțiile și starea de voință politică din lumea de astăzi. Este un pas important, dar nu suficient”, a scris Guterres, pe Twitter.

The #COP26 outcome is a compromise, reflecting the interests, contradictions & state of political will in the world today.

It’s an important step, but it’s not enough.

It’s time to go into emergency mode.

The climate battle is the fight of our lives & that fight must be won. pic.twitter.com/NluZWgOJ9p

— António Guterres (@antonioguterres) November 13, 2021