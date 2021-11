Bogdan Aurescu, vizită în SUA la invitația lui Antony Blinken: Cei doi șefi ai diplomațiilor vor marca zece ani de la Declarația Comună a Parteneriatului Strategic SUA-România

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu va avea luni, la Washington D.C., consultări politice bilaterale cu secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, în cadrul vizitei pe care ministrul român de externe o efectuează în Statele Unite ale Americii, în perioada 8-9 noiembrie 2021, la invitația omologului american. Vizita se înscrie într-un nou trend ascendent al relației de parteneriat strategic dintre România și Statele Unite, ea urmând vizitei pe care secretarul american al apărării Lloyd Austin a efectuat-o în luna octombrie la București, unde a fost primit de președintele Klaus Iohannis și omologul român Nicolae Ciucă. De asemenea, vizita are loc după ce SUA și România au anunțat, prin președintele Klaus Iohannis și emisarul special pentru climă al președintelui SUA, John Kerry, un acord prin care SUA vor construi în România primul reactor nuclear modular de mici dimensiuni. Aceasta va fi prima întrevedere bilaterală oficială Aurescu – Blinken, deși cei doi au mai discutat atât în marja reuniunilor NATO și OCDE, cât și telefonic. Vizita ministrului român de externe la Washington are loc la un an de zile de la precedenta deplasare la Departamentul de Stat, când Bogdan Aurescu a fost primit de predecesorul lui Antony Blinken, fostul secretar de stat Mike Pompeo.

Vizita marchează, totodată, deschiderea oficială a celei de-a șaptea reuniuni a Dialogului Strategic România – SUA pentru implementarea Declarației comune pentru Parteneriatul Strategic pentru secolul XXI între România și Statele Unite ale Americii din 2011, informează MAE într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Organizată în contextul simbolic al marcării, în 2021, a unor momente aniversare în relația bilaterală – zece ani de la adoptarea Declarației Comune privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI și de la semnarea și intrarea în vigoare a Acordului privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România, precum și cinci ani de la operaționalizarea facilității anti-rachetă de la Deveselu, vizita va oferi importante oportunități pentru reconfirmarea angajamentului bilateral solid față de Parteneriatul Strategic și pentru întărirea cooperării în promovarea proiectelor de interes comun pe toate dimensiunile Parteneriatului Strategic. De asemenea, vizita va prefigura marcarea, în 2022, a 25 de ani de la lansarea Parteneriatului Strategic dintre România și SUA.

Rail2Sea, Via Carpathia și Visa Waiver – pe agendă

În acest context, consultările dintre ministrul Bogdan Aurescu și secretarul de stat Antony Blinken vor viza identificarea modalităților concrete de dezvoltare și aprofundare a cooperării bilaterale în domeniile politic, securitar, militar, energetic, întărirea cooperării economice, inclusiv promovarea proiectelor strategice de interconectare prioritare pentru România – Rail2Sea și Via Carpathia, precum și în domeniul energiei nucleare civile. Ministrul Bogdan Aurescu va reitera, totodată, interesul României, ca Partener Strategic al SUA, pentru înregistrarea de progrese concrete în ceea ce privește accederea țării noastre în programul Visa Waiver, ca obiectiv de mare importanță pentru cetățenii români.

De asemenea, vor fi abordate evoluțiile recente în materie de securitate, cu accent asupra regiunii Mării Negre și securității pe Flancul Estic al NATO, coordonarea în cadrul NATO, inclusiv în ceea ce privește negocierea Noului Concept Strategic, precum și alte teme de interes de pe agenda transatlantică. Totodată, va exista un schimb de opinii privind situația relațiilor cu Rusia, China, precum și privind agenda regională, inclusiv evoluțiile recente din Republica Moldova.

Totodată, vizita va reprezenta un bun prilej pentru reafirmarea atașamentului comun față de promovarea și consolidarea relației transatlantice și rezilienței democratice, inclusiv din postura țării noastre de Președinție-în-exercițiu a Comunității Democrațiilor, până în septembrie 2022.

Bogdan Aurescu: Parteneriatul Strategic România – SUA, pilon fundamental al politicii externe și de securitate a României

“Contextul internațional actual, dominat de crize care se suprapun și afectează invariabil și țara noastră, reconfirmă importanța întăririi obiectivelor și pilonilor fundamentali ai politicii externe și de securitate a României. Parteneriatul Strategic dintre România și Statele Unite ale Americii ocupă un loc central, iar dezvoltarea și aprofundarea acestuia, prin proiecte strategice de interes comun, trebuie să rămână obiective asumate la cel mai înalt nivel. Acest principiu va ghida și consultările mele cu Secretarul de stat al SUA Antony Blinken, precum și cea de-a șaptea reuniune a Dialogului Strategic România – SUA, organizată la împlinirea a zece ani de la adoptarea Declarației Comune privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI. Va fi prima reuniune de acest tip cu reprezentanții Administrației Biden și o oportunitate excelentă pentru discuții structurate, aplicate și orientate concret spre viitor”, a declarat ministrul Bogdan Aurescu înainte de vizită.

Vizita va mai include întrevederi ale șefului diplomației române cu alți oficiali americani, precum și cu reprezentanți ai unor think-tank-uri americane. Astfel, Aurescu va lua parte la o conferință online organizată de Atlantic Council pe tema securității și cooperării la Marea Neagră.

Declaraţia Comună privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI între România şi Statele Unite ale Americii, adoptată la 13 septembrie 2011, la Washington D.C., confirmând Parteneriatul excelent, pe termen lung şi în continuă dezvoltare dintre cele două state, a stabilit pilonii actuali ai relaţiei bilaterale: dialog politic, securitate, economie, contacte interumane, ştiinţă şi tehnologie, cercetare, educaţie, cultură. În contextul adoptării Declaraţiei, s-a constituit un Grup de lucru (Task Force) pentru implementarea principiilor convenite în document, ce a luat ulterior forma Dialogului Strategic România-SUA pentru implementarea Declarației comune pentru Parteneriatul Strategic pentru secolul XXI între România și Statele Unite ale Americii. Reuniunea de lansare a acestui format a avut loc pe 31 octombrie 2012, ulterior fiind organizate reuniuni în 2013, 2014, 2015, 2016 și 2018.

În prezent, în cadrul acestui format sunt operaționale șase structuri sectoriale de lucru, pe tematici, cum urmează: politico-militară; evoluții politice și economice regionale; economie, inclusiv infrastructură, investiții și comerț; energie și mediu; cooperare în domeniul statului de drept; relații interumane.

Delegația României la sesiunea actuală a Dialogului Strategic România-SUA va fi condusă de ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu, iar la reuniunile sectoriale vor participa reprezentanți și experți din instituțiile românești cu atribuții în domeniu, din Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Energiei, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.