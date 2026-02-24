Bogdan Ivan a transmis la Washington că România are nevoie urgentă de mai multă energie în bandă: Parteneriatul cu SUA este cheia pentru tehnologie, finanțare și viteză de execuție

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a discutat marți cu secretarul american pentru Energie, Chris Wright, și cu secretarul american pentru Interne, Doug Burgum, despre cum se construiește o putere energetică reală prin capacități stabile, proiecte majore, termene clare și execuție fără scuze, subliniind că România este privită ca un actor strategic în regiune.

„Mă aflu la Washington, D.C., unde am fost primit și tratat ca un partener de decizie. În întâlnirile cu secretarul american pentru energie, Chris Wright și secretarul american pentru interne, Doug Burgum, am discutat de la egal la egal despre cum se construiește putere energetică reală: capacități stabile, proiecte mari, termene clare și execuție fără scuze. România este privită ca un actor strategic în regiune, iar eu am pus pe masă exact ceea ce contează: soluții concrete, nu sloganuri”, a scris Bogdan Ivan într-o postare pe Facebook.

Bogdan Ivan a subliniat că România are nevoie urgentă de mai multă energie în bandă, precizând că, în ultimul deceniu, au fost pierduți circa 7.000 MW din producție, iar consecințele se reflectă în competitivitatea economiei și în presiunea asupra prețurilor.

„Eu nu vând iluzii. Dacă vrei industrie puternică și facturi mai mici, ai nevoie de producție stabilă, controlabilă: nuclear și gaze naturale. Ultimele furtuni din SUA și din România au confirmat același adevăr simplu: în momentele de vârf, când consumul explodează, sistemul rezistă doar cu energie care nu depinde de întâmplare”, a continuat ministrul.

Bogdan Ivan a afirmat că, în acest context, a fost convenită întărirea cooperării bilaterale în domeniul nuclear și al gazelor, cu obiectivul de a poziționa România în centrul arhitecturii energetice regionale, ca furnizor de stabilitate, și nu ca simplu spectator.

„Suntem parte din „Friends of Nuclear” și susținem extinderea cooperării europene printr-un format „Friends of Gas”. Direcția e clară și eu mi-o asum: ca să fii puternic, trebuie să produci mai multă energie și, fundamental, mai multă energie în bandă. Deciziile se iau acum. Neptun Deep, Cernavodă și Doicești sunt proiectele care schimbă statutul României. Le tratez ca pe obiective strategice de țară: securitate energetică pentru regiune și bază pentru economia viitorului. Pentru că în era AI, electricitatea se transformă direct în inteligență, în putere de calcul, investiții și avantaj competitiv”, a adăugat ministrul Energiei.

În final, Bogdan Ivan a subliniat că parteneriatul cu Statele Unite este cheia pentru tehnologie, finanțare și viteză de execuție.

„Eu construiesc această punte cu respect reciproc și cu rezultate măsurabile. România are șansa să devină un lider regional în energie, iar eu lucrez ca asta să devină realitate”, a conchis ministrul.