Bogdan Ivan a transmis la Washington că România are nevoie urgentă de mai multă energie în bandă: Parteneriatul cu SUA este cheia pentru tehnologie, finanțare și viteză de execuție
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a discutat marți cu secretarul american pentru Energie, Chris Wright, și cu secretarul american pentru Interne, Doug Burgum, despre cum se construiește o putere energetică reală prin capacități stabile, proiecte majore, termene clare și execuție fără scuze, subliniind că România este privită ca un actor strategic în regiune.
„Mă aflu la Washington, D.C., unde am fost primit și tratat ca un partener de decizie. În întâlnirile cu secretarul american pentru energie, Chris Wright și secretarul american pentru interne, Doug Burgum, am discutat de la egal la egal despre cum se construiește putere energetică reală: capacități stabile, proiecte mari, termene clare și execuție fără scuze. România este privită ca un actor strategic în regiune, iar eu am pus pe masă exact ceea ce contează: soluții concrete, nu sloganuri”, a scris Bogdan Ivan într-o postare pe Facebook.
Bogdan Ivan a subliniat că România are nevoie urgentă de mai multă energie în bandă, precizând că, în ultimul deceniu, au fost pierduți circa 7.000 MW din producție, iar consecințele se reflectă în competitivitatea economiei și în presiunea asupra prețurilor.
„Eu nu vând iluzii. Dacă vrei industrie puternică și facturi mai mici, ai nevoie de producție stabilă, controlabilă: nuclear și gaze naturale. Ultimele furtuni din SUA și din România au confirmat același adevăr simplu: în momentele de vârf, când consumul explodează, sistemul rezistă doar cu energie care nu depinde de întâmplare”, a continuat ministrul.
Bogdan Ivan a afirmat că, în acest context, a fost convenită întărirea cooperării bilaterale în domeniul nuclear și al gazelor, cu obiectivul de a poziționa România în centrul arhitecturii energetice regionale, ca furnizor de stabilitate, și nu ca simplu spectator.
„Suntem parte din „Friends of Nuclear” și susținem extinderea cooperării europene printr-un format „Friends of Gas”. Direcția e clară și eu mi-o asum: ca să fii puternic, trebuie să produci mai multă energie și, fundamental, mai multă energie în bandă. Deciziile se iau acum. Neptun Deep, Cernavodă și Doicești sunt proiectele care schimbă statutul României. Le tratez ca pe obiective strategice de țară: securitate energetică pentru regiune și bază pentru economia viitorului. Pentru că în era AI, electricitatea se transformă direct în inteligență, în putere de calcul, investiții și avantaj competitiv”, a adăugat ministrul Energiei.
În final, Bogdan Ivan a subliniat că parteneriatul cu Statele Unite este cheia pentru tehnologie, finanțare și viteză de execuție.
„Eu construiesc această punte cu respect reciproc și cu rezultate măsurabile. România are șansa să devină un lider regional în energie, iar eu lucrez ca asta să devină realitate”, a conchis ministrul.
Secretarul de stat Cristian Bușoi, în discuție cu Comisia Europeană: România își asumă un rol activ în consolidarea securității energetice în regiune
Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a anunțat miercuri, 18 februarie, că a avut o întâlnire la București cu Klaus-Dieter Borchardt, coordonator european pentru interconectivitatea energetică a Europei Centrale și de Sud-Est (CESEC), discuțiile vizând prioritățile României în sectorul energetic și cooperarea regională în domeniu.
Potrivit mesajului publicat pe Facebook, oficialul român a prezentat principalele direcții strategice ale României, inclusiv investițiile în energia nucleară, considerate o sursă stabilă, sigură și cu emisii reduse de carbon, precum și rolul gazului natural ca soluție de tranziție pentru menținerea echilibrului sistemului energetic. Un accent important a fost pus și pe dezvoltarea interconectărilor energetice la nivel regional.
Cristian Bușoi a subliniat că „România își asumă un rol activ în consolidarea securității energetice în regiune și în dezvoltarea unei piețe energetice europene mai accesibile, mai integrate și mai reziliente”.
În acest context, oficialul a evidențiat importanța coridorului BRUA, care oferă acces la surse alternative de aprovizionare și contribuie la creșterea conectivității regionale, precum și necesitatea consolidării Coridorului Vertical de Gaze, proiect care ar urma să faciliteze transportul gazelor naturale către Republica Moldova și Ucraina, dar și către statele din Europa Centrală.
De asemenea, proiectul Neptun Deep a fost prezentat drept un obiectiv strategic major, cu impact nu doar pentru securitatea energetică a României, ci și pentru cea europeană.
Potrivit secretarului de stat, inițiativa CESEC rămâne principalul cadru de coordonare regională, prin alinierea planificării infrastructurii energetice, accelerarea acordurilor de interconectare și aplicarea consecventă a regulilor pieței energetice europene în regiune.
SUA promovează noi acorduri nucleare în Europa Centrală pentru a consolida securitatea energetică regională și cooperarea strategică cu aliații europeni
Secretarul de stat american Marco Rubio a anunțat, în cadrul vizitelor efectuate la Bratislava și Budapesta în perioada 15–16 februarie, o serie de inițiative privind dezvoltarea energiei nucleare civile în Europa Centrală, Washingtonul susținând că proiectele vor consolida securitatea energetică regională și cooperarea strategică cu aliații europeni.
Potrivit Departamentului de Stat, inițiativele vizează construirea de noi centrale nucleare folosind tehnologii nucleare americane avansate, cu scopul de a reduce vulnerabilitățile energetice ale regiunii, de a sprijini competitivitatea industrială și de a susține cererea tot mai mare de energie generată de tehnologii emergente, inclusiv inteligența artificială.
Proiect nuclear cu tehnologie americană în Slovacia
În Slovacia, autoritățile americane au anunțat lansarea implementării acordului interguvernamental SUA–Slovacia semnat la 16 ianuarie, prin finanțarea fazei de preconstrucție pentru un nou reactor nuclear de mari dimensiuni dezvoltat de compania americană Westinghouse.
Finanțarea va sprijini realizarea studiului Front-End Engineering and Design (FEED), etapă esențială pentru pregătirea construcției. Proiectul este derulat în cadrul programului FIRST (Foundational Infrastructure for Responsible Use of Small Modular Reactor Technology), prin care Statele Unite sprijină dezvoltarea unor programe nucleare considerate sigure și responsabile.
Ungaria, vizată ca hub regional pentru reactoare modulare mici
La Budapesta, Marco Rubio a semnat acordul interguvernamental SUA–Ungaria privind cooperarea în domeniul energiei nucleare civile, document care deschide perspectiva unei colaborări pe termen lung în sector.
Washingtonul a subliniat, de asemenea, interesul ca Ungaria să devină un centru regional pentru dezvoltarea reactoarelor modulare mici (SMR) și a încurajat autoritățile ungare să selecteze tehnologie americană pentru proiectele viitoare. În același timp, compania americană Holtec International și-a exprimat disponibilitatea de a sprijini gestionarea combustibilului nuclear uzat prin sisteme de stocare uscată, sub rezerva aprobării parlamentare.
Departamentul de Stat a precizat că inițiativele decurg din implementarea ordinului executiv al președintelui Donald Trump privind desfășurarea tehnologiilor nucleare avansate în sprijinul securității naționale. Oficialii americani estimează că proiectele ar putea genera oportunități comerciale de peste 15 miliarde de dolari pentru furnizorii americani și mii de locuri de muncă în Statele Unite.
Washingtonul a subliniat că sprijinul pentru dezvoltarea energiei nucleare civile în statele aliate rămâne ancorat în experiența de peste 70 de ani a SUA în domeniul siguranței nucleare, securității și neproliferării.
BEI alocă 34 milioane de euro pentru sprijinirea construcției și exploatării a trei centrale fotovoltaice în sud-vestul României
Banca Europeană de Investiții (BEI) alocă 34 milioane de euro pentru extinderea producției de energie solară în România. Finanțarea BEI este menită să sprijine construirea și exploatarea a trei centrale fotovoltaice în sud-vestul României, care vor avea o capacitate combinată de 190 megawați (MW), suficientă pentru alimentarea a peste 160 000 de locuințe în țară, potrivit unui comunicat remis caleaeuropeana.ro.
Centrele de producție planificate sunt amplasate în județele Olt și Dolj, la granița cu Bulgaria și cu Dunărea. Construcția urmează să fie demarată în această lună, iar exploatarea comercială completă, va incepe în septembrie 2027. Proiectul promovează obiectivele României și ale întregii Uniuni Europene de a combate efectele schimbărilor climatice, de a crește independența energetică și de a consolida dezvoltarea regională.
Sprijinul din partea BEI cuprinde un împrumut în valoare totală de 34 milioane de euro, acordat către trei companii românești de energie solară, deținute în cotă de 65 % de dezvoltatorul norvegian de energie regenerabilă Scatec ASA și 35 % de Defic Globe BV. Împrumutul BEI face parte dintr-un pachet de finanțare de 121 milioane de euro. Proiectul beneficiază de finanțare și din partea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și a creditorului românesc BCR.
Noile centrale, care împreună se numără printre cele mai mari proiecte de energie solară din România, vor accelera tranziția țării de la combustibilii fosili care cauzează schimbări climatice. Acest lucru va consolida eforturile la nivelul întregii UE de a reduce dependența de importurile de energie și de a crește cota de piață a energiei regenerabile.
Două dintre cele trei centrale fotovoltaice planificate au obținut deja contracte pentru diferență prin licitația CfD organizată de guvern în 2024, acoperind aproximativ două treimi din producția preconizată a proiectului pe o perioadă de aproape 15 ani. Cele trei parcuri fotovoltaice vor fi amplasate in comunele Dobrun si Sadova.
„Accelerarea investițiilor în energie regenerabilă este crucială pentru forta economică și securitatea energetică a Europei, precum și pentru ambițiile acesteia în ceea ce priveste clima”, a spus vicepreședintele BEI Ioannis Tsakiris. „Prin sprijinirea unui nou portofoliu semnificativ de energie solară în România, contribuim la furnizarea de energie electrică curată și la prețuri accesibile, promovând totodată și coeziunea economică. Fiinanțarea noastră mobilizează capital împreună cu BERD și BCR la scară largă, în scopul promovării tranziției verzi.”
„Încheierea tranzacției și demararea construcției primelor noastre proiecte în România reprezintă un pas important și confirmă atractivitatea pieței românești și robustetea schemei CfD. Datorită predictibilitatii pe termen lung a veniturilor și unei structuri de finanțare robuste, proiectele se află într-o poziție favorabilă.. Așteptăm cu nerăbdare să promovăm proiectele împreună cu partenerul nostru Defic Globe și cu finanțatorii BEI, BERD și BCR, și să contribuim la tranziția energetică a României”, spune Terje Pilskog, director general al Scatec.
„Proiectele de la Dobrun și Sadova marchează un pas important în contribuția pe care o aduce Defic la tranziția Europei către energia durabilă. Împreună cu partenerii noștri, BEI, BERD, BCR și Scatec, sprijinim decarbonizarea și securitatea energetică prin realizarea unor active regenerabile bancabile pe termen lung, aliniate la obiectivele climatice ale Uniunii Europene”, declară Yasar Tuncer, director general al Defic.
În domeniul energiei curate, proiectul susține obiectivul României ca sursele de energie regenerabile să reprezinte peste 38 % din consumul final de energie până în 2030 și obiectivul UE de a atinge o cotă de cel puțin 42,5 % a surselor de energie regenerabile în aceeași perioadă.
Bogdan Ivan a transmis la Washington că România are nevoie urgentă de mai multă energie în bandă: Parteneriatul cu SUA este cheia pentru tehnologie, finanțare și viteză de execuție
