Bogdan Ivan acuză atacuri politico-mediatice împotriva parteneriatului energetic România-SUA: Securitatea, siguranța și prosperitatea românilor depind de un parteneriat onest și curajos cu SUA și UE

Securitatea, siguranța și prosperitatea românilor depind de un parteneriat onest și curajos cu SUA și UE, subliniază fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, acuzând că atacurile constante la adresa sa din ultima săptămână vizează, de fapt, „parteneriatul energetic România-SUA”.

„De aproximativ o săptămână sunt atacat constant din anumite zone politico-mediatice. Chiar dacă mă menționează obsesiv pe mine, ținta lor reală este parteneriatul energetic România-SUA. Mai precis, integrarea României, ca jucător cheie, în arhitectura de conectare a Europei la LNG-ul american. Vă spun direct, nu le iese! Vreau să lămuresc lucrurile aici și acum: nu cedez și nu mă las intimidat de trompetele Moscovei! Securitatea, siguranța și prosperitatea românilor depind de un parteneriat onest și curajos cu SUA și UE. Împreună! nu dezbinați, cum preferă unii să ne vadă”, subliniază Ivan într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook.

Acesta clarifică o serie de insinuări la adresa sa și la adresa proiectului România-SUA.

„<<Ivan a făcut presiuni pentru LNG-ul american>>. Fals! Pe 7 noiembrie, la Atena, în cadrul P-TEC, România și SUA au încheiat un memorandum de înțelegere, semnat de către vice-premierul Cătălin Predoiu care urmărește, printre altele, decuplarea regiunii de la gazul rusesc, concomitent cu aprovizionarea cu LNG prin Coridorul Verde. Fiecare pas pe care l-am făcut eu în susținerea proiectului RO-SUA a fost transparent, corect și în interesul statului nostru. Am propus să fie inclus un proiect strategic, în toate forurile decizionale, inclusiv CSAT. Cred că este o direcție strategică bună pentru România. Am comunicat asta și premierului Bolojan. Pe același principiu, inversat, pot să spun că cei care se opun acestui proiect fac ”presiune” pentru reconectarea la gazul rusesc”, a explicat Bogdan Ivan.

O altă acuzație la care face referire este aceea că România trebuie să aleagă între Neptun Deep sau LNG american.

„Fals! Momentul Neptun Deep este doar începutul. Ne va asigura consumul intern, dar noi trebuie să ne asigurăm prezența regională, ca jucător, nu spectator. Vreau să fiu clar: gazele naturale lichefiate din SUA via Grecia, Bulgaria, România, Ucraina sunt cruciale pentru securitatea regională”, continuă Bogdan Ivan.

Conform acestuia, o altă minciună este aceea potrivit căreia „prețurile pentru LNG sunt prea mari și noi avem gazul nostru”.

„Ce am susținut și voi continua să susțin nu este un contract. Este o strategie RO-SUA pe componenta de gaze lichefiate pentru regiunea Europei centrale și de SE. Dovada? Nu există și nu au existat niciodată discuții de volume, prețuri, sau achiziții. Nu există o ofertă comercială de un tip sau altul pe masa statului român. Poate cei care atacă acest proiect știu mai multe decât mine. Dacă este așa, să facă publice datele, prețurile. Poate așa le aflăm și noi”, a mai spus Ivan.

Fostul ministru al Energiei acuză că „în anumite zone din media și din politică cineva aplică o strategie de a ataca, pe rând, prin orice mijloace de compromitere, potențialele proiecte România-SUA.”

„Poate pionii se schimbă în timp (sau nu), dar strategia rămâne aceeași: scandalizare, contestare, frână și talpă. Cu mine nu merge așa! Eu pun România pe primul loc! Iar dacă vrem ca România să aibă un viitor în arhitectura de securitate energetică a Europei (ca lider, nu follower) este bine să alegem corect încă de pe acum. Alegerea mea este direcția pro-occidentală, împreună cu Europa și SUA, în același plan. Sunt convins că, în ciuda detractorilor mei, românii (în majoritatea lor) au aceeași opțiune. Curaj!”, conchide Bogdan Ivan.