ENERGIE
Bogdan Ivan: CCP.RO, o infrastructură-cheie pentru stabilitatea pieței energiei din România. ASF începe evaluarea pentru autorizarea Contrapărții Centrale
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, salută confirmarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a finalizării documentației depuse pentru CCP.RO – Contrapartea Centrală, un proiect considerat esențial pentru funcționarea piețelor moderne și pentru reducerea riscurilor din piața de energie. Bogdan Ivan: Autorizarea CCP.RO va reduce riscurile din piața de energie. ASF începe evaluarea dosarului
„Astăzi, ASF a confirmat completarea documentației depuse pentru proiectul CCP.RO – Contrapartea Centrală, o infrastructură-cheie pentru funcționarea piețelor moderne și reducerea riscului de contraparte”, a transmis Bogdan Ivan într-o postare publicată marți pe Facebook. „Felicitări echipei ASF și tuturor profesioniștilor implicați în acest demers! Prin rigoare și consecvență, se pot construi mecanisme solide pentru stabilitatea pieței din România”, a adăugat ministrul.
Pe scurt, Contrapartea Centrală (CCP) este o instituție care se interpune între cumpărători și vânzători într-o tranzacție și garantează finalizarea acesteia. Prin mecanisme precum marje de garanție, fonduri de protecție și proceduri de gestionare a neplății, CCP reduce riscul ca una dintre părți să nu își onoreze obligațiile.
Potrivit ASF, confirmarea caracterului complet al documentației depuse de CCP.RO BUCHAREST S.A. permite intrarea proiectului în etapa de evaluare a riscurilor, proces care se va derula în următoarele 80 de zile lucrătoare, în cooperare cu Banca Națională a României și Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA), conform Regulamentului european EMIR.
Ministrul Bogdan Ivan a explicat că, pentru piața de energie din România, acest mecanism înseamnă:
- tranzacții mai sigure și mai bine supravegheate;
- reducerea riscurilor de tip „domino” în perioade de volatilitate, prin diminuarea riscurilor bilaterale de neplată;
- un cadru mai solid pentru dezvoltarea instrumentelor la termen și a instrumentelor derivate tranzacționate la Bursa de Valori București.
Ministrul Energiei subliniază că CCP este o piesă esențială într-o piață care are nevoie de mai multă predictibilitate, disciplină și protecție împotriva volatilității excesive.
„Fără acest mecanism, volatilitatea și costul riscului se transmit mai ușor în lanțul comercial și ajung să apese facturile consumatorilor”, a avertizat Bogdan Ivan.
La rândul său, ASF arată că autorizarea Contrapărții Centrale reprezintă o prioritate strategică pentru economia României, contribuind la modernizarea infrastructurii pieței de capital și la alinierea acesteia la standardele europene.
ENERGIE
Curtea de Conturi Europeană: Măsurile UE privind aprovizionarea cu materii prime critice nu produc rezultate tangibile, întârziind realizarea tranziției energetice și obținerea autonomiei strategice
Măsurile luate de UE pentru a diversifica importurile de materii prime critice nu dau rezultate palpabile, producția internă este blocată, iar industria de reciclare se află abia la început, ceea ce creează dificultăți în asigurarea aprovizionării cu materiile prime de care blocul are nevoie pentru a-și îndeplini obiectivele energetice și climatice, concluzionează Curtea de Conturi Europeană, într-un raport publicat luni, 2 februarie. În context, auditorii nu văd prea multe șanse ca proiectele sprijinite de UE în acest domeniu să reușească să obțină la timp ce și-au propus.
Tranziția UE către energia din surse regenerabile depinde în mare măsură de echipamente tehnice precum baterii, turbine eoliene și panouri solare, toate acestea necesitând materii prime critice, cum ar fi litiul, nichelul, cobaltul, cuprul și pământurile rare. Majoritatea acestor materiale sunt importate în prezent fie din doar o țară terță, fie din doar câteva țări terțe, de exemplu din China, Turcia și Chile. Confruntată cu această vulnerabilitate, UE a adoptat, în 2024, Regulamentul privind materiile prime critice, prin care urmărește să asigure o aprovizionare sigură pe termen lung cu 26 de minerale identificate ca fiind critice pentru tranziția energetică.
„Fără materii prime critice nu putem avea nici tranziție energetică și nici competitivitate sau autonomie strategică. Din păcate, deocamdată depindem în mod periculos de câteva țări din afara UE pentru a ne aproviziona cu aceste materiale. Prin urmare, este esențial ca UE să își adune toate forțele și să își reducă vulnerabilitatea în acest domeniu.”, a declarat Keit Pentus-Rosimannus, membra Curții de Conturi Europene responsabilă de acest audit.
Aprovizionarea poate fi asigurată prin importuri diversificate, prin creșterea producției interne și prin reciclare. Regulamentul privind materiile prime critice stabilește, pentru 2030, doar obiective care nu sunt obligatorii de îndeplinit, pe lângă faptul că acestea nu se aplică decât unui număr mic de materii prime, considerate „strategice” – adică foarte importante din punct de vedere economic și expuse riscului de a nu putea fi procurate. Nu este clar nici modul în care au fost definite nivelurile care trebuie atinse până în 2030. Ba mai mult, auditorii arată că mai e cale lungă până la acest punct și că UE va trebui să depună mari eforturi pentru a garanta că, până la sfârșitul deceniului, aprovizionarea cu materiile prime strategice de care are nevoie este asigurată.
Regulamentul privind materiile prime critice este un instrument prin care UE a încercat să își reducă dependența de un număr mic de țări, însă auditorii nu văd niciun rezultat tangibil al eforturilor sale de a-și diversifica importurile. De exemplu, UE a semnat 14 parteneriate strategice privind materiile prime în ultimii cinci ani, 7 dintre acestea fiind încheiate cu țări a căror guvernanță era slab cotată. Importurile din aceste țări partenere au scăzut între 2020 și 2024 pentru aproximativ jumătate din materiile prime acoperite de raport. Alte acțiuni ale UE se află deocamdată într-un impas. De exemplu, negocierile cu SUA au fost întrerupte în 2024, în timp ce alte inițiative nu s-au concretizat încă, un exemplu în acest sens fiind acordul UE-Mercosur cu Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay – țări bogate în materii prime critice –, care nu a fost încă ratificat de toate țările din UE.
Unul dintre obiectivele fixate prin Regulamentul privind materiile prime critice este acela ca, cel mai târziu până în 2030, cel puțin 25 % din consumul UE de materii prime strategice să provină din resurse reciclate. Viitorul nu sună prea promițător. 7 din 26 de materiale necesare pentru tranziția energetică au rate de reciclare cuprinse între 1 % și 5 %, în timp ce 10 nu sunt deloc reciclate. În plus, aproape niciunul dintre obiectivele UE în materie de reciclare nu este adaptat la nivelul fiecărei materii prime. Prin urmare, obiectivele nu stimulează reciclarea fiecăruia dintre materiale – în special a celor care sunt mai greu de extras, cum ar fi pământurile rare utilizate la motoarele electrice sau paladiul din produsele electronice. Ele nu încurajează nici utilizarea materialelor reciclate. Auditorii subliniază că operatorii de reciclare europeni au de suferit din cauza costurilor ridicate de prelucrare, a cantității reduse de materii prime reciclabile disponibile și a barierelor tehnologice și de reglementare care le afectează competitivitatea.
Planul UE este și de a intensifica extracția internă de materiale strategice pentru a acoperi 10 % din consumul său. Însă realitatea este alta, activitățile de explorare nefiind suficient de dezvoltate. Și chiar și atunci când se găsesc noi zăcăminte, poate dura până la 20 de ani până când un proiect minier al UE își începe efectiv operațiunile. Este așadar greu de imaginat că se poate realiza ceva în mod concret până în 2030. Capacitățile de prelucrare – care, potrivit ambițiilor UE, ar trebui ca, până în 2030, să ajungă să acopere 40 % din consumul său – se închid. Unul dintre motive este legat de costurile ridicate ale energiei, acestea având un efect grav asupra competitivității. Auditorii trag un semnal de alarmă: eforturile UE riscă să devină blocate într-un cerc vicios, întrucât deficitul de aprovizionare împiedică dezvoltarea proiectelor de prelucrare, ceea ce, la rândul său, descurajează asigurarea aprovizionării.
ENERGIE
Zelenski și Nicușor Dan au discutat telefonic despre “proiecte comune” pentru securitatea energetică a Ucrainei și României, anunță liderul de la Kiev
Președintele Nicușor Dan a avut vineri o discuție cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, pe tema securității energetice și a proiectelor comune dintre cele două țări.
Anunțul a fost făcut de președintele Ucrainei printr-o postare pe Facebook, în care a subliniat importanța cooperării bilaterale în domeniul energiei.
„Am vorbit cu Nicușor Dan despre proiectele comune legate de energie, care ar putea consolida semnificativ securitatea energetică atât a Ucrainei, cât și a României. Este crucial să realizăm toate aceste proiecte. Echipele noastre vor continua discuțiile la nivel ministerial. Mulțumesc președintelui și poporului român pentru susținere”, a scris Volodimir Zelenski.
Ultima convorbire telefonică între cei doi șefi de stat a avut loc în luna noiembrie, context în care liderul ucrainean l-a invitat pe Nicușor Dan la Kiev.
Discuția despre proiecte energetice comune a avut în contextul în care Uniunea Europeană vede legăturile energetice între România și Ucraina ca parte a strategiei sale de securitate energetică, de integrare a pieței ucrainene în sistemul european și de reziliență la șocuri, susținând atât extinderea capacității de interconectare, cât și sprijin financiar pentru infrastructură și sincronizare.
Astfel, pe lângă sprijin financiar și operațional pentru Ucraina, Comisia Europeană promovează modernizarea și extinderea rețelelor electrice europene, inclusiv prin pachete precum European Grids Package, menite să accelereze fluxul de energie curată și să sporească capacitatea interconectărilor transfrontaliere în întreaga UE — un cadru care include și proiecte ce leagă România de rețelele vecine.
COMISIA EUROPEANA
Comisia Europeană solicită României și altor 15 state membre să se retragă din Tratatul privind Carta Energiei
Comisia Europeană a decis să inițieze o procedură de infringement prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere României și altor 15 state membre care rămân părți contractante la Tratatul privind Carta Energiei, după ce Uniunea Europeană și Euratom s-au retras din acest tratat la 28 iunie 2025.
Potrivit comunicatului oficial, statele membre vizate sunt: Belgia, Bulgaria, Cehia, Estonia, Irlanda, Grecia, Croația, Cipru, Letonia, Ungaria, Malta, Austria, România, Slovacia, Finlanda și Suedia.
