Bogdan Ivan: Cea mai sigură energie electrică produsă în bandă, care poate asigura stabilitatea în piață, este energia nucleară

Cea mai sigură energie electrică produsă în bandă, care poate asigura stabilitatea în piață, este energia nucleară, a declarat miercuri ministrul Energiei, Bogdan Ivan, într-o conferință de presă organizată la Guvern, alături de premierul Ilie Bolojan.

„În momentul de față avem deja demonstrat că cea mai sigură energie electrică produsă în bandă, care poate să asigure stabilitatea în piață, este energia nucleară. România are o experiență de peste 30 de ani în operarea unor astfel de centrale, singura țară din Europa Centrală și de Est cu o tehnologie occidentală, pe care o operează foarte bine și pentru care suntem pregătiți să continuăm cu aceste două unități extrem de importante, pentru care am solicitat încă de la început mandatului împreună cu domnul prim-ministru, atât Băncii Mondiale cât și altor instituții financiare internaționale suport pentru finanțare pentru aceste proiecte extrem de importante”, a transmis Bogdan Ivan.

El a precizat că în cursul săptămânii viitoare va avea o discuție importantă la Washington pe tema finanțării acestor proiecte.

De asemenea, Bogdan Ivan a subliniat că proiectele energetice nu pot fi tratate la același nivel din perspectiva impactului și a relevanței strategice, arătând că inițiativele de capacitate redusă, de ordinul câtorva megawați, nu pot fi comparate cu investițiile majore de 200, 300 sau 500 MW. În acest context, ministrul a evidențiat necesitatea unei prioritizări clare a proiectelor cu adevărat strategice pentru sistemul energetic național.

„Din acest punct de vedere, pentru a asigura un fast line pe tot ce înseamnă proceduri, pe tot ce înseamnă avize de mediu, pe tot ce înseamnă acorduri, autorizații de construcție, intrăm într-un mecanism în care selectăm proiectele care au o valoare de investiții de minim 300 de milioane de euro, actualizăm lista proiectelor strategice la nivel național pentru a putea beneficia de un regim rapid de implementare la nivel național, de asemenea, împreună cu o ordonanță prin care vom face mult mai simplu exproprierile în tot ceea ce înseamnă transportul de energie electrică și gaze naturale”, a spus acesta.

Bogdan Ivan a arătat că există deja modele care funcționează foarte bine, precum cele aplicate la Compania Națională de Investiții Rutiere și la Transgaz, pe care autoritățile intenționează să le extindă și în sectorul energiei electrice.

Totodată, el a subliniat că există proiecte pentru care finanțarea este asigurată de cinci-șase ani și care ar fi putut fi deja executate, însă înregistrează în prezent un progres de doar aproximativ 2%, din cauza blocajelor generate de procedurile de expropriere și de birocrație, avertizând că România nu mai are timp pentru astfel de întârzieri.

„UE a înțeles în sfârșit că singura șansă pentru competitivitatea țărilor noastre și a economiilor noastre este să producem mai multă energie, să ne interconectăm și din acest punct de vedere vreau să vă spun că la propunerea Guvernului României, la nivelul Consiliului TT al Miniștrilor Energiei, comisarul european Dan Jørgensen a promovat o inițiativă prin care toate investițiile în interconectări, inclusiv cele din Austria, Ungaria, care astăzi nu sunt făcute și ne privează de energie ieftină din estul Europei, sunt stabilite ca prioritare și au alocare crescută de cinci ori, de la 6 miliarde de euro la 30 miliarde de euro, acel great package la care România a contribuit semnificativ care să fie realizat”, a precizat ministrul.