Bogdan Ivan, întâlniri la Washington pentru atragerea de finanțări în proiectele energetice strategice și consolidarea rolului României ca furnizor regional de stabilitate
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avut o serie de întâlniri „esențiale” pentru poziționarea României în arhitectura energetică regională, săptămâna aceasta, la Washington, unde a discutat despre securitatea energetică în Europa Centrală și de Est și despre „rolul României ca furnizor de stabilitate într-un context regional volatil”.
În cadrul discuțiilor de la Atlantic Council, ministrul a abordat perspectivele de consolidare a poziției României în regiune, iar la Banca Mondială a analizat instrumentele de finanțare și mecanismele prin care proiectele strategice ale țării pot fi accelerate.
„Vorbim despre mobilizarea unor finanțări de ordinul miliardelor de euro pentru infrastructură critică și capacități energetice strategice”, a transmis oficialul.
Un punct central al vizitei l-a reprezentat reuniunea în format restrâns din cadrul Transatlantic Gas Security Summit privind Coridorul Vertical. Proiectul vizează integrarea fluxurilor de gaze din Grecia–Bulgaria–România către Europa Centrală, Republica Moldova și Ucraina, precum și valorificarea gazelor din Marea Neagră și consolidarea poziției României ca hub regional. Potrivit ministrului, analizele indică „un potențial profit suplimentar de până la 250 milioane euro anual pentru companiile românești”, prin creșterea tranzitului și a lichidității în piață.
Pe agenda discuțiilor s-au aflat și proiectele nucleare majore: finalizarea Unităților 3 și 4 de la Centrala Nucleară Cernavodă, investiție estimată la peste 7 miliarde de euro, precum și dezvoltarea reactoarelor modulare mici la Doicești.
„Obiectivul este clar: mai multă energie în bandă pentru România, investiții de miliarde în infrastructură strategică, proiecte nucleare duse la capăt și transformarea parteneriatului cu Statele Unite în finanțare, tehnologie și execuție accelerată”, a mai declarat ministrul.
Vizita vine la scurt timp după deplasarea la Washington a președintelui Nicușor Dan, despre care ministrul a afirmat că „a creat cadrul pentru pași rapizi și concreți” în implementarea proiectelor energetice strategice.
Ministrul Energiei: Coridorul Vertical poate aduce companiilor românești profituri de până la 250 milioane euro anual
Companiile românești pot obține profituri de până la 250 de milioane de euro anual dacă proiectul Coridorului Vertical de gaze este dus la capăt, a declarat marți seara ministrul Energiei, Bogdan Ivan, aflat la Washington, D.C.
Oficialul român a anunțat că a semnat, în numele României, declarația comună pentru consolidarea securității aprovizionării cu gaze naturale în Europa Centrală și de Est, în cadrul Transatlantic Gas Security Summit, găzduit de Donald J. Trump Institute of Peace.
Potrivit ministrului, documentul stabilește mai multe direcții strategice: utilizarea la maximum a infrastructurii existente, extinderea interconectărilor regionale, dezvoltarea proiectelor LNG, creșterea transparenței și integrarea piețelor de gaze din regiune.
„Vulnerabilitățile din 2006, 2009, 2014 și după 2022 au arătat că dependența de o singură sursă nu este o opțiune. Diversificarea rutelor și integrarea regională înseamnă stabilitate economică și putere de negociere mai mare”, a transmis ministrul.
Coridorul Vertical este văzut drept un proiect-cheie pentru conectarea infrastructurii de transport al gazelor din Grecia, Bulgaria și România către Europa Centrală, facilitând accesul la gaze lichefiate (LNG) și la surse alternative de aprovizionare.
În acest context, ministrul Energiei a subliniat că România își asumă „un rol activ în această construcție regională”, arătând că securitatea energetică se traduce în competitivitate economică, stabilitate și independență strategică.
Bogdan Ivan a transmis la Washington că România are nevoie urgentă de mai multă energie în bandă: Parteneriatul cu SUA este cheia pentru tehnologie, finanțare și viteză de execuție
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a discutat marți cu secretarul american pentru Energie, Chris Wright, și cu secretarul american pentru Interne, Doug Burgum, despre cum se construiește o putere energetică reală prin capacități stabile, proiecte majore, termene clare și execuție fără scuze, subliniind că România este privită ca un actor strategic în regiune.
„Mă aflu la Washington, D.C., unde am fost primit și tratat ca un partener de decizie. În întâlnirile cu secretarul american pentru energie, Chris Wright și secretarul american pentru interne, Doug Burgum, am discutat de la egal la egal despre cum se construiește putere energetică reală: capacități stabile, proiecte mari, termene clare și execuție fără scuze. România este privită ca un actor strategic în regiune, iar eu am pus pe masă exact ceea ce contează: soluții concrete, nu sloganuri”, a scris Bogdan Ivan într-o postare pe Facebook.
Bogdan Ivan a subliniat că România are nevoie urgentă de mai multă energie în bandă, precizând că, în ultimul deceniu, au fost pierduți circa 7.000 MW din producție, iar consecințele se reflectă în competitivitatea economiei și în presiunea asupra prețurilor.
„Eu nu vând iluzii. Dacă vrei industrie puternică și facturi mai mici, ai nevoie de producție stabilă, controlabilă: nuclear și gaze naturale. Ultimele furtuni din SUA și din România au confirmat același adevăr simplu: în momentele de vârf, când consumul explodează, sistemul rezistă doar cu energie care nu depinde de întâmplare”, a continuat ministrul.
Bogdan Ivan a afirmat că, în acest context, a fost convenită întărirea cooperării bilaterale în domeniul nuclear și al gazelor, cu obiectivul de a poziționa România în centrul arhitecturii energetice regionale, ca furnizor de stabilitate, și nu ca simplu spectator.
„Suntem parte din „Friends of Nuclear” și susținem extinderea cooperării europene printr-un format „Friends of Gas”. Direcția e clară și eu mi-o asum: ca să fii puternic, trebuie să produci mai multă energie și, fundamental, mai multă energie în bandă. Deciziile se iau acum. Neptun Deep, Cernavodă și Doicești sunt proiectele care schimbă statutul României. Le tratez ca pe obiective strategice de țară: securitate energetică pentru regiune și bază pentru economia viitorului. Pentru că în era AI, electricitatea se transformă direct în inteligență, în putere de calcul, investiții și avantaj competitiv”, a adăugat ministrul Energiei.
În final, Bogdan Ivan a subliniat că parteneriatul cu Statele Unite este cheia pentru tehnologie, finanțare și viteză de execuție.
„Eu construiesc această punte cu respect reciproc și cu rezultate măsurabile. România are șansa să devină un lider regional în energie, iar eu lucrez ca asta să devină realitate”, a conchis ministrul.
Secretarul de stat Cristian Bușoi, în discuție cu Comisia Europeană: România își asumă un rol activ în consolidarea securității energetice în regiune
Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a anunțat miercuri, 18 februarie, că a avut o întâlnire la București cu Klaus-Dieter Borchardt, coordonator european pentru interconectivitatea energetică a Europei Centrale și de Sud-Est (CESEC), discuțiile vizând prioritățile României în sectorul energetic și cooperarea regională în domeniu.
Potrivit mesajului publicat pe Facebook, oficialul român a prezentat principalele direcții strategice ale României, inclusiv investițiile în energia nucleară, considerate o sursă stabilă, sigură și cu emisii reduse de carbon, precum și rolul gazului natural ca soluție de tranziție pentru menținerea echilibrului sistemului energetic. Un accent important a fost pus și pe dezvoltarea interconectărilor energetice la nivel regional.
Cristian Bușoi a subliniat că „România își asumă un rol activ în consolidarea securității energetice în regiune și în dezvoltarea unei piețe energetice europene mai accesibile, mai integrate și mai reziliente”.
În acest context, oficialul a evidențiat importanța coridorului BRUA, care oferă acces la surse alternative de aprovizionare și contribuie la creșterea conectivității regionale, precum și necesitatea consolidării Coridorului Vertical de Gaze, proiect care ar urma să faciliteze transportul gazelor naturale către Republica Moldova și Ucraina, dar și către statele din Europa Centrală.
De asemenea, proiectul Neptun Deep a fost prezentat drept un obiectiv strategic major, cu impact nu doar pentru securitatea energetică a României, ci și pentru cea europeană.
Potrivit secretarului de stat, inițiativa CESEC rămâne principalul cadru de coordonare regională, prin alinierea planificării infrastructurii energetice, accelerarea acordurilor de interconectare și aplicarea consecventă a regulilor pieței energetice europene în regiune.
Din China, Friedrich Merz solicită reechilibrarea relațiilor comerciale „nesănătoase" ale Germaniei cu a doua economie globală
Bogdan Ivan, întâlniri la Washington pentru atragerea de finanțări în proiectele energetice strategice și consolidarea rolului României ca furnizor regional de stabilitate
Ministrul Sănătății susține înființarea Centrului European de Excelență Clinică pentru Produse Farmaceutice: „Va crește accesul pacienților români la cele mai recente ghiduri și terapii inovatoare"
Lansarea Registrului Național de Screening Neonatal și a Programului Național de Screening și Prevenție, o colaborare între Ministerul Sănătății și Administrația Prezidențială
BNR a găzduit o dezbatere despre oportunitățile pe care programul SAFE le poate deschide economiei românești. Ștefan-Radu Oprea: „SAFE nu este despre industrie, ci despre achiziții comune"
BERD: Economia României va avea un avans de 1,2% în 2026 și de 2,2% în 2027, susținut de absorbția fondurilor europene
România atinge borna de 58 de centre de expertiză în boli rare. Obiectivele MS: Acces rapid la terapie pentru fiecare pacient și conectarea la mecanismele europene
Islanda va organiza "în lunile următoare un referendum național pentru reluarea negocierilor de aderare la UE", anunță prim-ministrul Kristrun Frostadottir
Premierul Bolojan, întâlnire la Bruxelles cu europarlamentari ai partidelor din coaliție: Recuperarea celor 231 de milioane de euro din PNRR, printre temele abordate
Zelenski și Trump au discutat la telefon înaintea unei noi runde de tratative SUA-Ucraina-Rusia: Ne așteptăm să putem ridica discuțiile la nivel de lideri
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: "Mediul economic va fi mai dificil în 2013"
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de "o clică incompetentă de escroci foşti comunişti"
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
PE reiterează sprijinul ferm pentru Ucraina, la patru ani de la invazia rusă. Într-o rezoluție, eurodeputații cer mai multe sancțiuni împotriva Moscovei și reafirmă că viitorul Ucrainei se află în UE
România sprijină cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei, subliniază Oana Țoiu înainte de împlinirea a patru ani de război rus în Ucraina: Moscova trebuie să plătească
Kallas: Europa trebuie să-și consolideze puterea militară fără a concura cu NATO, ci întărind pilonul european al Alianței
Guvernatorul BNR reliefează că procesul de aderare la OCDE reprezintă „cel mai important program de reformă" al României
Ilie Bolojan salută decizia CCR privind pensiile magistraților și anunță demersuri pentru recuperarea fondurilor din PNRR: Reușim un pas mare spre echitate
UE își actualizează Strategia pentru regiunea arctică. Kallas: Arctica a devenit linia de front a competiției globale pentru putere
Europol a destructurat o rețea de trafic de droguri sintetice care opera în UE. Rețeaua se angaja în activități de spălare de bani pentru a-și continua operațiunile ilicite
Ministerul Muncii și Banca Mondială facilitează dialogul regional privind reformele în serviciile sociale. Florin Manole: Dacă vrem servicii sociale care să conteze, trebuie să ieșim din zona de confort
Giorgia Meloni a discutat telefonic cu Donald Trump, căruia i-a transmis că amenințarea cu tarife vamale în chestiunea Groenlandei este „o eroare"
Președinții Braziliei și Comisiei Europene au sărbătorit acordul comercial UE-Mercosur. Ursula von der Leyen: Bine ați venit în cea mai mare zonă de liber schimb de pe planetă
SĂNĂTATE6 days ago
IOCN lansează cel mai amplu program de screening pentru cancerul de sân, cofinanțat din fonduri europene. Peste 119.000 de femei vor beneficia de mamografii gratuite în întreaga țară
ROMÂNIA1 week ago
EXCLUSIV SURSE Nicușor Dan, singurul lider UE observator la reuniunea Consiliului pentru Pace, invitat de Trump să susțină o intervenție la întrunirea de la Washington
SĂNĂTATE6 days ago
Comisia Europeană investește 225 de milioane de euro pentru dezvoltarea vaccinurilor antigripale de nouă generație
SĂNĂTATE7 days ago
România, epicentrul rujeolei în UE, pe fondul unui declin istoric al vaccinării ROR. FRPV: ”Acoperirea vaccinală atât de scăzută este inacceptabilă”
INTERNAȚIONAL7 days ago
Trump l-a numit pe Nicușor Dan “prim-ministru” în discursul de la Consiliul Păcii: “Românii sunt fantastici și serioși. Vin și muncesc și ne ajută în SUA”