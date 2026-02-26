Bogdan Ivan, întâlniri la Washington pentru atragerea de finanțări în proiectele energetice strategice și consolidarea rolului României ca furnizor regional de stabilitate

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avut o serie de întâlniri „esențiale” pentru poziționarea României în arhitectura energetică regională, săptămâna aceasta, la Washington, unde a discutat despre securitatea energetică în Europa Centrală și de Est și despre „rolul României ca furnizor de stabilitate într-un context regional volatil”.

În cadrul discuțiilor de la Atlantic Council, ministrul a abordat perspectivele de consolidare a poziției României în regiune, iar la Banca Mondială a analizat instrumentele de finanțare și mecanismele prin care proiectele strategice ale țării pot fi accelerate.

„Vorbim despre mobilizarea unor finanțări de ordinul miliardelor de euro pentru infrastructură critică și capacități energetice strategice”, a transmis oficialul.

Un punct central al vizitei l-a reprezentat reuniunea în format restrâns din cadrul Transatlantic Gas Security Summit privind Coridorul Vertical. Proiectul vizează integrarea fluxurilor de gaze din Grecia–Bulgaria–România către Europa Centrală, Republica Moldova și Ucraina, precum și valorificarea gazelor din Marea Neagră și consolidarea poziției României ca hub regional. Potrivit ministrului, analizele indică „un potențial profit suplimentar de până la 250 milioane euro anual pentru companiile românești”, prin creșterea tranzitului și a lichidității în piață.

Pe agenda discuțiilor s-au aflat și proiectele nucleare majore: finalizarea Unităților 3 și 4 de la Centrala Nucleară Cernavodă, investiție estimată la peste 7 miliarde de euro, precum și dezvoltarea reactoarelor modulare mici la Doicești.

„Obiectivul este clar: mai multă energie în bandă pentru România, investiții de miliarde în infrastructură strategică, proiecte nucleare duse la capăt și transformarea parteneriatului cu Statele Unite în finanțare, tehnologie și execuție accelerată”, a mai declarat ministrul.

Vizita vine la scurt timp după deplasarea la Washington a președintelui Nicușor Dan, despre care ministrul a afirmat că „a creat cadrul pentru pași rapizi și concreți” în implementarea proiectelor energetice strategice.