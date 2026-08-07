Bogdan Ivan: Noua centrală pe gaze de la Mintia, cea mai mare din UE, a fost înregistrată oficial ca producător de energie

Noua centrală pe gaze de la Mintia, cea mai mare centrală de acest tip din Uniunea Europeană, a fost înregistrată oficial ca producător de energie, a anunțat fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan.

„Mintia începe să producă energie! Un proiect strategic pe care l-am urmărit pas cu pas, de la începutul mandatului, ajunge astăzi la rezultate concrete. Mintia va conta mai ales seara, iarna și în orele de vârf, atunci când energia solară dispare, producția hidro este limitată, iar România este obligată să importe energie la prețuri foarte mari. Noua centrală va reduce presiunea asupra Sistemului Energetic Național și riscul de a cumpăra cel mai scump când avem cea mai mare nevoie de energie – exact situația în care ne aflăm în aceste zile”, a scris Bogdan Ivan, pe Facebook.

Potrivit lui Bogdan Ivan, pe piața spot de energie, prețul este stabilit, în multe intervale, de cea mai scumpă sursă necesară pentru acoperirea consumului. Fostul ministru al Energiei a explicat că, atunci când ultimul megawatt provine dintr-un import scump sau dintr-o centrală veche și ineficientă, întregul preț al pieței crește.

În acest context, acesta a subliniat că centrala de la Mintia va înlocui tocmai această energie scumpă și va coborî prețul de închidere al pieței.

Bogdan Ivan a afirmat că, într-un scenariu normal de funcționare, centrala de la Mintia va aduce o reducere de până la 10% a prețului mediu, mai puține importuri scumpe și mai puține vârfuri extreme de preț.

„În mandatul meu la Ministerul Energiei, Mintia a fost un proiect prioritar pentru securitatea energetică a României. Am fost pe șantier, am discutat direct cu investitorii și am urmărit îndeaproape fiecare etapă a proiectului. De asemenea, am lucrat la simplificarea legislației pentru ca marile proiecte energetice să nu mai fie întârziate ani întregi de autorizații și birocrație”, a adăugat Ivan.

De asemenea, Bogdan Ivan a explicat că până la finalul acestui an, aproximativ 1.100 MW deja finalizați vor putea intra în producție comercială. Fostul ministru a adăugat că, la capacitate maximă, centrala de la Mintia va ajunge la aproximativ 1.700 MW, energie produsă în România, pentru România.

„Aceasta a fost ținta pe care am stabilit-o din prima zi la Ministerul Energiei: mai multă producție românească, mai puține importuri și prețuri mai mici pentru oameni și companii”, a conchis Ivan.