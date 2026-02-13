Bogdan Ivan: România, prima țară din Europa cu o decizie finală de investiție într-un proiect de energie sigură bazat pe tehnologia inovatoare SMR

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat aprobarea Deciziei Finale de Investiție pentru proiectul reactoarelor modulare de mici dimensiuni (SMR) de la Doicești, după ce acționarii SN Nuclearelectrica au aprobat oficial intrarea proiectului în faza de implementare. Potrivit autorităților, România devine astfel cea mai avansată țară europeană în dezvoltarea unui proiect SMR.

„România devine prima țară din Europa cu o decizie finală de investiție într-un proiect de energie sigură și curată, bazat pe tehnologia inovatoare a reactoarelor modulare de mici dimensiuni. Nu doar cumpărăm tehnologie, ci dezvoltăm aici capacitate industrială și locuri de muncă”, a transmis ministrul într-o postare publicată pe Facebook.

Proiectul SMR de la Doicești este dezvoltat prin compania RoPower Nuclear SA, în care Nuclearelectrica deține o participație de 50%, și marchează trecerea de la faza de analiză la etapa efectivă de implementare, după finalizarea etapelor tehnice preliminare și a evaluărilor internaționale realizate inclusiv sub coordonarea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA).

„Decizia Finală de Investiție pentru proiectul SMR de la Doicești marchează trecerea de la faza de analiză la faza de implementare, consolidând poziționarea României în prima linie a noii industrii nucleare europene”, a declarat Bogdan Ivan în comunicatul Ministerului Energiei.

Potrivit datelor oficiale, aproximativ 4.000 de locuri de muncă vor fi generate în faza de dezvoltare a proiectului, dintre care aproximativ 1.500 în perioada de construcție și peste 2.300 în producția și asamblarea componentelor, urmând ca ulterior să fie create locuri de muncă permanente și să se dezvolte o industrie conexă.

Ministrul energiei a subliniat că proiectul reprezintă atât o investiție energetică, cât și una industrială.

„Pentru sistemul energetic, înseamnă energie sigură, constantă, care funcționează complementar cu producția din surse regenerabile. Pentru economie, înseamnă dezvoltare industrială și locuri de muncă. Pentru România, înseamnă poziție și credibilitate în Europa”, a afirmat acesta.

Directorul general al Nuclearelectrica, Cosmin Ghiță, a arătat că proiectul contribuie la poziționarea României pe piața internațională a industriei nucleare.

„Proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) de la Doicești este proiectul prin care România se poziționează pe harta internațională a industriei nucleare, prin know-how și dezvoltarea lanțului de aprovizionare”.

În perioada următoare, compania de proiect RoPower Nuclear va continua activitățile pregătitoare pentru etapa Pre-EPC, inclusiv finalizarea investigațiilor geotehnice, continuarea procesului de licențiere, negocierea contractelor pentru echipamentele cu ciclu lung de fabricație și definirea lanțurilor de aprovizionare.

Etapa Pre-EPC, estimată la aproximativ 15 luni, va include stabilirea costurilor detaliate ale proiectului, selectarea contractorilor și definitivarea contractelor esențiale pentru trecerea la faza de construcție. În paralel, autoritățile și partenerii proiectului vor continua demersurile pentru structurarea finanțării și atragerea investitorilor.

Proiectul SMR de la Doicești presupune înlocuirea celor 600 MW instalați anterior la fosta termocentrală cu o capacitate de 462 MW de energie nucleară curată, stabilă și predictibilă, fără emisii de CO₂, cu obiectivul de a deveni operațional la începutul următorului deceniu.

Reprezentanții industriei energetice subliniază că tehnologia SMR devine tot mai relevantă la nivel global, fiind considerată o soluție pentru securitatea energetică și decarbonizare, în condițiile în care portofoliul global de proiecte SMR a crescut semnificativ în ultimii ani.

Autoritățile consideră că proiectul contribuie direct la securitatea și independența energetică a României și la flexibilitatea sistemului energetic național, în complementaritate cu dezvoltarea capacităților din surse regenerabile.