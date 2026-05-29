Bolile autoimune necesită un diagnostic de finețe. Prof. Univ. Dr. Alexandru Rafila, despre importanța diagnosticului precoce și accesului la servicii medicale

Diana Zaim
Prof. Univ. Dr. Alexandru Rafila, președintele Comisiei pentru Sănătate din Camera Deputaților, a atras atenția asupra uneia dintre cele mai sensibile probleme din sistemul medical românesc: restricțiile de prescriere și investigații care compromit șansele pacienților cu boli autoimune încă din stadiile inițiale ale bolii.

„Bolile autoimune necesită, de fapt, un diagnostic de finețe. Limitezi prescrierea, limitezi recomandarea de investigații și atunci nu faci altceva decât să pui pacientul pe drumuri, să consulte încă un specialist, să apeleze la altcineva, să facă un drum în plus, o consultație în plus, o investigație pe care nu o poate realiza la timp”, a avertizat Prof. Dr. Rafila în cadrul mesei rotunde „Boli inflamatorii mediate imun – parteneriat și dialog pentru pacienți”, organizată de U.S. Commercial Service și Abbvie.

În bolile autoimune, stadiile inițiale reprezintă fereastra terapeutică cea mai importantă, iar pierderea ei poate compromite iremediabil șansele pacientului.

„Acest lucru duce, de multe ori, la compromiterea șanselor pacientului, mai ales în stadiile inițiale ale unor astfel de afecțiuni, care necesită, de cele mai multe ori, tratamente îndelungate, uneori pe tot parcursul vieții”, a subliniat fostul ministru al sănătății.

Realitatea acestor boli este una dificilă: multe dintre ele nu sunt vindecabile. Obiectivul terapeutic nu este eradicarea bolii, ci atenuarea evoluției sale și menținerea unor condiții de viață satisfăcătoare pentru pacient. Cu atât mai mult, orice întârziere în diagnostic sau tratament înseamnă o deteriorare a calității vieții care ar fi putut fi evitată.

De asemenea, opțiunile terapeutice pentru multe dintre aceste afecțiuni rămân încă limitate, iar accesul pacienților români la ele depinde în mod direct de politicile de decontare și de infrastructura sistemului medical: „Există terapii inovatoare pentru astfel de afecțiuni, însă, din păcate, opțiunile terapeutice pentru multe boli autoimune sunt încă limitate.”

Președinta Parlamentului European exprimă „solidaritatea deplină" cu România după incidentul din Galați: Europa rămâne unită în fața escaladării Rusiei
Bolojan anunță măsuri diplomatice după incidentul cu dronă rusească din Galați: Am convenit cu MAE să propună în CSAT sancțiuni vizazi de diplomații ruși
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

