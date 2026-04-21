Bolile cardiovasculare provoacă 1,7 milioane de decese anual în UE: Comisia Europeană lansează o consultare publică pentru introducerea unor controale medicale mai eficiente

Comisia Europeană a lansat marți, 21 aprilie, o consultare publică pentru a colecta opinii de la cetățeni și actori din domeniul sănătății privind depistarea timpurie și screeningul bolilor cardiovasculare, în vederea pregătirii unei recomandări adresate statelor membre.

Inițiativa face parte din Planul „Safe Hearts”, prezentat la finalul anului 2025, și vizează introducerea unor controale cardiovasculare mai eficiente la nivelul Uniunii Europene.

Bolile cardiovasculare provoacă aproximativ 1,7 milioane de decese anual în UE, iar controalele regulate sunt esențiale pentru identificarea problemelor de sănătate înainte de apariția simptomelor. De exemplu, afecțiuni precum hipertensiunea pot fi gestionate mai ușor dacă sunt depistate din timp.

Cu toate acestea, mai puțin de jumătate dintre statele membre au programe de screening cardiovascular, iar peste o treime dintre europenii cu vârste între 25 și 64 de ani nu și-au măsurat tensiunea arterială în ultimul an.

Feedbackul colectat va contribui la elaborarea unei propuneri care urmărește reducerea deceselor premature cauzate de bolile cardiovasculare și de alte afecțiuni asociate, precum diabetul, prin promovarea depistării precoce și a diagnosticării timpurii.

De asemenea, inițiativa vizează reducerea inegalităților dintre statele membre și între diferite grupuri de populație în ceea ce privește accesul la controale medicale.

Bolile cardiovasculare sunt în mare măsură prevenibile, iar Planul „Safe Hearts” reprezintă prima abordare cuprinzătoare la nivelul UE pentru îmbunătățirea prevenirii, depistării și tratamentului acestor afecțiuni. Până în prezent, Uniunea Europeană a investit aproape 2,3 miliarde de euro în cercetarea în domeniu, iar planul prevede alocarea a încă 200 de milioane de euro pentru cercetare și inovare.

Consultarea publică este deschisă până la 19 mai 2026 și va fi urmată de alte consultări tematice. Detalii privind participarea sunt disponibile pe platforma „Have Your Say” a Comisiei Europene.