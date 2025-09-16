REPUBLICA MOLDOVA
Bolojan a discutat cu BERD despre Portul Giurgiulești din R. Moldova, aflat în proces de achiziție internațională, și sprijinirea conectivității pe Dunăre și la Marea Neagră
Prim-ministrul Ilie Bolojan a primit marți, la Palatul Victoria, o delegație a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), condusă de Charlotte Ruhe, Managing Director pentru Europa Centrală și de Sud-Est, aflată în vizită oficială în România, unul dintre subiectele abordate fiind Portul Giurgiulești din Republica Moldova și obiectivul sprijinirii conectivității pe Dunăre și la Marea Neagră, informează un comunicat al Guvernului.
Obiectivul vizitei a fost discutarea progresului operațiunilor BERD în România, prezentarea priorităților strategice și identificarea de noi oportunități de cooperare. Au fost discutate proiectele de investiții aflate în derulare și inițiativele prioritare viitoare, sprijinul BERD pentru infrastructura municipală și pentru creșterea absorbției fondurilor europene, precum și schimbul de bune practici privind parteneriatele public-private și eficientizarea activității companiilor de stat.
Aceste inițiative urmăresc o gestionare mai bună a resurselor financiare, susținerea creșterii economice durabile și implementarea eficientă a proiectelor, în beneficiul comunităților locale și al economiei naționale.
Un alt subiect abordat a vizat Portul Giurgiulești din Republica Moldova, aflat într-un proces de achiziție internațională inițiat de BERD. Partea română a exprimat interesul pentru implicarea în acest demers, în coordonare cu Republica Moldova, cu obiectivul comun de a sprijini dezvoltarea regională și conectivitatea pe Dunăre și la Marea Neagră.
Citiți și Guvernul R. Moldova a dat undă verde României pentru achiziția Portului Giurgiulești, „un nod logistic de importanță strategică”
Prim-ministrul a salutat implicarea BERD în România de până acum și recentele investiții aprobate, printre care programul de eficiență energetică a clădirilor publice din Brașov, modernizarea sistemului de termoficare și regenerarea urbană din Timișoara și sprijinul pentru dezvoltarea energiei regenerabile prin proiecte fotovoltaice în județele Dolj și Olt.
La întrevedere au mai participat, din partea Guvernului României, Mihai Jurca, Șeful Cancelariei Prim-Ministrului, și Ciprian-Constantin Șerban, Ministrul Transporturilor și Infrastructurii.
Kremlinul vrea să „captureze Moldova”, avertizează Maia Sandu în Financial Times: Alegerile din 28 septembrie, „ultima provocare majoră” în calea spre UE
„Rușii vizează diaspora”, a avertizat președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, acuzând Moscova că recurge la preoți ortodocși pentru propagandă și la rețeaua de boți „Matryoshka” pentru a fabrica știri false.
Într-un interviu acordat publicației Financial Times, Sandu a declarat că Federația Rusă și-a intensificat amestecul în procesele electorale, vizând în special alegătorii moldoveni din străinătate, în pragul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, transmite luni Moldpres.
Potrivit sursei, șefa statului a menționat că Moscova a intensificat campaniile de dezinformare online, având ca țintă moldovenii stabiliți peste hotare.
„Rușii vizează diaspora”, a afirmat Maia Sandu, subliniind că sprijinul acesteia a fost esențial pentru obținerea celui de-al doilea mandat prezidențial și pentru consolidarea cursului proeuropean al țării.
Președinta a acuzat autoritățile ruse că utilizează preoți ortodocși ruși pentru a răspândi propagandă și că au pus în funcțiune rețeaua de boți „Matryoshka” pentru a produce conținut fals, prezentat drept materiale ale presei internaționale.
Maia Sandu a reamintit, de asemenea, că anul trecut au fost semnalate amenințări false cu bombă la mai multe secții de votare din străinătate, inclusiv în Germania, presupus orchestrate de agenți ruși. Moscova ar fi direcționat, în alegerile din 2024, sume considerabile, echivalente cu circa 1% din PIB-ul țării, pentru a influența procesul electoral printr-o rețea de intermediari.
În opinia sa, tacticile Kremlinului au devenit mai sofisticate. Pe lângă campaniile de propagandă online, autoritățile ruse ar fi recurs și la implicarea unor grupări criminale cu scopul de a genera instabilitate în penitenciarele din Republica Moldova, parte a unei strategii mai ample de subminare a instituțiilor democratice.
„Este, într-adevăr, o gamă foarte largă de instrumente pe care Rusia le folosește, încercând să ne copleșească instituțiile”, a declarat Sandu.
Săptămâna trecută, susținând un discurs în Parlamentul European, președinta Maia Sandu a avertizat că metodele utilizate de Rusia în Republica Moldova riscă să fie replicate și în alte democrații.
Citiți și
Maia Sandu a dezvăluit în plenul PE tacticile Kremlinului: Moldova – un laborator cu ținta finală Europa. Scopul – capturarea Moldovei și transformarea ei într-o rampă de lansare împotriva UE
Maia Sandu și cele 5 lecții pentru UE în apărarea “cu dinții și împreună” a democrației asaltate de Rusia: Moldova deja acționează ca un stat membru
În acest context, ea a subliniat că integrarea europeană reprezintă singura garanție pentru supraviețuirea Republicii Moldova ca stat democratic.
„Credem că Uniunea Europeană ar trebui să găsească o soluție astfel încât atât Moldova, cât și Ucraina să facă următorii pași”, a adăugat președinta.
Maia Sandu a calificat alegerile parlamentare din 28 septembrie drept „ultima provocare majoră” în calea Republicii Moldova spre aderarea la Uniunea Europeană.
Serviciile de securitate moldovenești au detaliat anul trecut un atac „fără precedent” al Rusiei asupra procesului electoral, acuzând Moscova că a canalizat sume uriașe de bani în fosta țară sovietică pentru a cumpăra voturi printr-o rețea extinsă de intermediari, precizează Financial Times, potrivit Moldpres
Președintele ASF: Lansarea Bursei de Valori a R. Moldova reprezintă o etapă decisivă pentru consolidarea arhitecturii financiare și accelerarea integrării europene
Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, Alexandru Petrescu, a participat luni, la Chișinău, la Moldova Business Week – Capital Market Forum 2025, cu ocazia lansării oficiale a Bursei Naționale de Valori, un moment istoric pentru piața financiară a Republicii Moldova.
Alături de Anca Dragu, Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, de Dumitru Budianschi, președintele Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare din Republica Moldova, precum și de numeroși parteneri internaționali, presedintele ASF a analizat perspectivele de dezvoltare economică și financiară ale țării.
„Lansarea Bursei Naționale de Valori reprezintă o etapă decisivă pentru consolidarea arhitecturii financiare, creșterea încrederii investitorilor și accelerarea integrării europene. Semnarea memorandumului de colaborare dintre Bursa de Valori București și noua bursă confirmă angajamentul comun: o piață, două burse. Succesul acestui proiect este rezultatul perseverenței, viziunii și colaborării autentice. Rolul ASF, ca autoritate de reglementare, se regăsește în fundamentele solide ale acestei colaborări deschise”, a declarat Alexandru Petrescu.
Autoritatea de Supraveghere Financiară își reafirmă angajamentul ferm de a sprijini acest parcurs, prin expertiză, parteneriat și convingerea că piețele de capital reprezintă unul dintre cele mai puternice instrumente de modernizare economică și socială.
Astăzi, Republica Moldova nu își deschide doar o nouă bursă, ci își deschide viitorul, unul european, transparent și prosper, a transmis Autoritatea de Supraveghere Financiară.
Autoritățile române și cele din Republica Moldova au semnat, luni, la Chișinău, memorandumul de parteneriat pentru noua Bursă de Valori a Republicii Moldova.
Noua bursă va funcționa pe un model partajat, beneficiind de expertiza, transparența și încrederea Bursei de Valori București.
Guvernul Republicii Moldova va deveni acționar prin Agenția Proprietății Publice, alături de trei bănci locale (MAIB, OTP și Moldincombank), dar și de compania de asigurări Vienna Insurance Group.
România și Republica Moldova au semnat memorandumul pentru înființarea Bursei de Valori de la Chișinău
Autoritățile române și cele din Republica Moldova au semnat, luni, la Chișinău, memorandumul de parteneriat pentru noua Bursă de Valori a Republicii Moldova.
Semnarea documentelor a avut loc cu prilejul forumului internațional de investiții ”Moldova Business Week”, care a debutat luni și se va încheia pe 19 septembrie.
Din partea României au participat ministrul economiei și digitalizării, Radu Miruță, și președintele Bursei de Valori București, Radu Hanga, iar partea moldovenească a fost reprezentată de vice-prim-ministrul Doina Nistor, care deține și portofoliul de ministru al dezvoltării economice și digitalizării.
“România, cel mai mare partener comercial al Moldovei și poarta de acces către Uniunea Europeană, este un partener strategic excepțional pentru acest proiect de investiții. Inițiativa urmărește atragerea unui număr mai mare de companii străine pe piața moldovenească și consolidarea pieței de capital locale, care reprezintă un element esențial pentru dezvoltarea economică a țării”, au declarat reprezentanții Agenției Naționale de Investiții a Republicii Moldova, potrivit Agerpres.
Potrivit aceleiași surse, această colaborare strategică urmărește consolidarea infrastructurii pieței de capital din Moldova, stimularea investițiilor străine și facilitarea intrării companiilor internaționale, dezvoltarea opțiunilor de finanțare alternative pentru companiile locale, creșterea încrederii investitorilor prin standardele de guvernanță și experiența BVB, inițiativa reflectă legăturile istorice, culturale și economice profunde dintre România și Moldova și marchează un pas important în modernizarea sectorului financiar moldovenesc, deschizând noi oportunități pentru creștere economică sustenabilă.
Noua bursă va funcționa pe un model partajat, beneficiind de expertiza, transparența și încrederea Bursei de Valori București.
Guvernul Republicii Moldova va deveni acționar prin Agenția Proprietății Publice, alături de trei bănci locale (MAIB, OTP și Moldincombank), dar și de compania de asigurări Vienna Insurance Group.
