Bolojan a discutat cu comisarul european pentru transporturi despre accelerarea proiectelor-cheie de infrastructură: legăturile A7 și A8 către R. Moldova și Ucraina și dezvoltarea Portului Constanța

Robert Lupițu
Premierul Ilie Bolojan a avut luni, la Palatul Victoria, o întrevedere cu comisarul european pentru transporturi, Apostolos Tzitzikostas, cu care a discutat despre accelerarea proiectelor cheie de infrastructură.

Comisarul european efectuează o vizită în România pentru a participa la Conferința „Romania Government Roundtable”, un eveniment care reunește lideri politici, instituționali și reprezentanți ai mediului de afaceri din România, Europa și Statele Unite, pentru a discuta priorități legate de securitatea, stabilitatea și dezvoltarea economică a regiunii Europei de Sud-Est.

“Am avut o discuție fructuoasă cu comisarul european Apostolos Tzitzikostas. Consolidăm cooperarea în domeniul transporturilor și accelerăm proiectele-cheie de infrastructură”, a scris Bolojan, pe X, după întrevedere.

Printre proiectele menționate de șeful Guvernului se numără, conectivitatea transfrontalieră cu Grecia și Bulgaria, legăturile A7 și A8 către Moldova și Ucraina și dezvoltarea Portului Constanța.

“România rămâne un partener cheie pentru conectivitatea și securitatea regională”, a mai scris premierul.

Potrivit unui comunicat al Executivului, situația prețului la carburanți, proiectele de interconectare în sectorul transporturilor, mobilitatea militară și dialogul pentru elaborarea viitoarea strategii europene pentru turism durabil au fost temele principale abordate la întrevederea prim-ministrului Ilie Bolojan cu Apostolos Tzitzikostas, comisar european pentru transport durabil și turism.

”Guvernul va aproba în perioada următoare al doilea pachet de soluții pentru a sprijini cetățenii și economia în contextul creșterii prețului pe piața carburanților, un subiect fierbinte pentru toată Europa”, a afirmat premierul Ilie Bolojan, potrivit comunicatului citat.

Șeful Executivului a apreciat colaborarea foarte bună cu echipa comisarului european pentru transport durabil și turism și i-a mulțumit acestuia pentru susținerea proiectelor în care România este parte, punctând, în acest context, semnarea Memorandumului de Înțelegere între România, Grecia și Bulgaria pentru a stimula cooperarea transfrontalieră în domeniul infrastructurii de transport.
Prim-ministrul a prezentat principalele proiecte de infrastructură aflate în derulare,  inclusiv accentul pus asupra finalizării investițiilor din PNRR, dar și utilizării resurselor din SAFE pentru a asigura interconectarea cu Republica Moldova și, respectiv, Ucraina, prin autostrăzile A8 și A7.

La rândul său, ministrul transporturilor și infrastructurii, Ciprian Constantin Șerban, a menționat că autoritățile române accelerează implementarea proiectelor de infrastructură și simplifică procedurile, având în vedere că pentru România interconectarea cu statele din regiune și dezvoltarea Portului Constanța sunt obiective esențiale. Ministrul transporturilor a subliniat că dezvoltarea mobilității militare și cooperarea între România, Bulgaria și Grecia, reprezintă direcții strategice de acțiune, reflectate atât în bugetul pentru anul 2026, cât și în angajamentele asumate de țara noastră cu privire la absorbția fondurilor europene și accesarea Programului SAFE.

Comisarul european Apostolos Tzitzikostas a punctat importanța geostrategică a României în securitatea regiunii și a Europei și a subliniat că este nevoie de accelerarea proiectelor de interconectare, menționând în acest sens Coridorul Vertical.  

”Comisia Europeană are toată deschiderea de a susține atât din perspectivă financiară, prin accesarea fondurilor europene, cât și prin expertiză tehnică, accelerarea proiectelor de interconectare, iar România este racordată la prioritățile mandatului meu” a mai subliniat oficialul european.

În ceea ce privește criza carburanților, comisarul european pentru transport durabil și turism a adăugat că este nevoie ca statele membre să lucreze foarte strâns pentru depășirea acestei situații.

Un alt subiect abordat în cadrul întrevederii de la Palatul Victoria s-a referit la dialogul inițiat de comisarul european pentru transport sustenabil și turism cu statele membre în contextul pregătirii viitoarei strategii a UE pentru turism durabil.

La întrevederea prim-ministrului Ilie Bolojan cu Apostolos Tzitzikostas, comisar european pentru transport durabil și turism, au participat, din partea Guvernului, ministrul transporturilor și infrastructurii, Ciprian Constantin Șerban, ministrul economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului, Ambrozie-Irineu Darău, șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, și consilierul de stat în Cancelaria prim-ministrului, Luminița Odobescu.

Concrete-Design-Solutions

Centrul TGA INCAS de la Craiova consolidează poziția României în cercetarea aerospațială și dezvoltarea tehnologiilor verzi
Centrul TGA INCAS de la Craiova consolidează poziția României în cercetarea aerospațială și dezvoltarea tehnologiilor verzi
Zelenski propune Moscovei un armistițiu energetic, pe fondul crizei generate de războiul din Orientul Mijlociu: „Suntem pregătiți pentru orice fel de încetare a focului"
Zelenski propune Moscovei un armistițiu energetic, pe fondul crizei generate de războiul din Orientul Mijlociu: „Suntem pregătiți pentru orice fel de încetare a focului”
Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum, și este Young Strategic Leader în cadrul inițiativelor The Aspen Institute. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

