Bolojan a discutat cu comisarul european pentru transporturi despre accelerarea proiectelor-cheie de infrastructură: legăturile A7 și A8 către R. Moldova și Ucraina și dezvoltarea Portului Constanța

Premierul Ilie Bolojan a avut luni, la Palatul Victoria, o întrevedere cu comisarul european pentru transporturi, Apostolos Tzitzikostas, cu care a discutat despre accelerarea proiectelor cheie de infrastructură.

Comisarul european efectuează o vizită în România pentru a participa la Conferința „Romania Government Roundtable”, un eveniment care reunește lideri politici, instituționali și reprezentanți ai mediului de afaceri din România, Europa și Statele Unite, pentru a discuta priorități legate de securitatea, stabilitatea și dezvoltarea economică a regiunii Europei de Sud-Est.

“Am avut o discuție fructuoasă cu comisarul european Apostolos Tzitzikostas. Consolidăm cooperarea în domeniul transporturilor și accelerăm proiectele-cheie de infrastructură”, a scris Bolojan, pe X, după întrevedere.

Printre proiectele menționate de șeful Guvernului se numără, conectivitatea transfrontalieră cu Grecia și Bulgaria, legăturile A7 și A8 către Moldova și Ucraina și dezvoltarea Portului Constanța.

“România rămâne un partener cheie pentru conectivitatea și securitatea regională”, a mai scris premierul.

Good discussion with 🇪🇺Commissioner @tzitzikostas. We’re strengthening cooperation on transport and accelerating key infrastructure projects. We are advancing cross-border connectivity with Greece and Bulgaria, focusing on A7 and A8 links to Moldova and Ukraine, and on… pic.twitter.com/laaGzTplAK — Ilie Bolojan (@Bolojan) March 30, 2026

Potrivit unui comunicat al Executivului, situația prețului la carburanți, proiectele de interconectare în sectorul transporturilor, mobilitatea militară și dialogul pentru elaborarea viitoarea strategii europene pentru turism durabil au fost temele principale abordate la întrevederea prim-ministrului Ilie Bolojan cu Apostolos Tzitzikostas, comisar european pentru transport durabil și turism.

”Guvernul va aproba în perioada următoare al doilea pachet de soluții pentru a sprijini cetățenii și economia în contextul creșterii prețului pe piața carburanților, un subiect fierbinte pentru toată Europa”, a afirmat premierul Ilie Bolojan, potrivit comunicatului citat.

Șeful Executivului a apreciat colaborarea foarte bună cu echipa comisarului european pentru transport durabil și turism și i-a mulțumit acestuia pentru susținerea proiectelor în care România este parte, punctând, în acest context, semnarea Memorandumului de Înțelegere între România, Grecia și Bulgaria pentru a stimula cooperarea transfrontalieră în domeniul infrastructurii de transport.

Prim-ministrul a prezentat principalele proiecte de infrastructură aflate în derulare, inclusiv accentul pus asupra finalizării investițiilor din PNRR, dar și utilizării resurselor din SAFE pentru a asigura interconectarea cu Republica Moldova și, respectiv, Ucraina, prin autostrăzile A8 și A7.

La rândul său, ministrul transporturilor și infrastructurii, Ciprian Constantin Șerban, a menționat că autoritățile române accelerează implementarea proiectelor de infrastructură și simplifică procedurile, având în vedere că pentru România interconectarea cu statele din regiune și dezvoltarea Portului Constanța sunt obiective esențiale. Ministrul transporturilor a subliniat că dezvoltarea mobilității militare și cooperarea între România, Bulgaria și Grecia, reprezintă direcții strategice de acțiune, reflectate atât în bugetul pentru anul 2026, cât și în angajamentele asumate de țara noastră cu privire la absorbția fondurilor europene și accesarea Programului SAFE.

Comisarul european Apostolos Tzitzikostas a punctat importanța geostrategică a României în securitatea regiunii și a Europei și a subliniat că este nevoie de accelerarea proiectelor de interconectare, menționând în acest sens Coridorul Vertical.

”Comisia Europeană are toată deschiderea de a susține atât din perspectivă financiară, prin accesarea fondurilor europene, cât și prin expertiză tehnică, accelerarea proiectelor de interconectare, iar România este racordată la prioritățile mandatului meu” a mai subliniat oficialul european.

În ceea ce privește criza carburanților, comisarul european pentru transport durabil și turism a adăugat că este nevoie ca statele membre să lucreze foarte strâns pentru depășirea acestei situații.

Un alt subiect abordat în cadrul întrevederii de la Palatul Victoria s-a referit la dialogul inițiat de comisarul european pentru transport sustenabil și turism cu statele membre în contextul pregătirii viitoarei strategii a UE pentru turism durabil.

La întrevederea prim-ministrului Ilie Bolojan cu Apostolos Tzitzikostas, comisar european pentru transport durabil și turism, au participat, din partea Guvernului, ministrul transporturilor și infrastructurii, Ciprian Constantin Șerban, ministrul economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului, Ambrozie-Irineu Darău, șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, și consilierul de stat în Cancelaria prim-ministrului, Luminița Odobescu.