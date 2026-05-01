Bolojan: A fost semnat primul contract pentru România din programul SAFE, cel privind autostrada Pașcani – Suceava

Premierul Ilie Bolojan a participat, vineri, la semnarea contractelor pentru proiectarea și execuția a două loturi din autostrada Pașcani – Suceava.

Contractele au fost semnate, la sediul Instituției Prefectului din Suceava, de directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, și Cornel Bunghiuz, reprezentantul companiei UMB, cea care a câștigat licitațiile pentru cele două tronsoane de autostradă, relatează Agerpres.

Potrivit premierului, contractul pentru autostrada Pașcani – Suceava este primul din programul SAFE semnat în România.

”Sunt onorat ca împreună cu dumneavoastră, cu toții să fim prezenți la un moment important pentru România și pentru partea de nord-est a României. Este un moment important pentru țara noastră, pentru că se semnează primul contract finanțat din programul SAFE pentru România, un program care urmărește să avem o țară mai sigură, o țară cu granițe puternice și finanțarea acestei infrastructuri, cu rol dual, civil-militar, face parte din obiectivele care vor fi finanțate în următorii trei ani de zile, prin programul SAFE. (…) Una dintre condițiile de dezvoltare pe care orice regiune, orice comunitate trebuie să o respecte este asigurarea conectivității. Dacă ești conectat, creezi condiții pentru dezvoltare. Dacă nu, rămâi izolat și ratezi șanse”, a afirmat Ilie Bolojan.

Contractele prevăd ca în termen de șase luni să fie realizată proiectarea viitoarei autostrăzi și apoi un termen de 24 de luni pentru execuție.

Cele două tronsoane au o lungime de 62 de kilometri și au o valoare finanțată prin programul SAFE de 1,16 miliarde de euro.

România beneficiază de 16,68 miliarde euro, a doua cea mai mare alocare din Programul SAFE. Din această sumă, 2,5 miliarde de euro reprezintă o plată de pre-finanțare.

Bucureștiul a dat publicității lista finală a proiectelor ce vor fi finanțate cu 16,68 miliarde de euro prin instrumentul european SAFE la finalul lunii ianuarie, acestea vizând achiziția și producția de vehicule blindate, sisteme de apărare aeriană și antirachetă, drone, muniții, nave de patrulare, elicoptere, infrastructură de transport cu dublă utilizare și consolidarea capacităților MAI și de protecție civilă, fiind structurate pe ministere și domenii-cheie.

Această finanțare de 16,68 miliarde de euro prin credite va fi folosită pentru înzestrarea modernă a Armatei Române şi a infrastructurii asociate – 9,53 miliarde euro, pentru infrastructură duală gestionată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (capetele din Autostrada Moldovei Pașcani-Ungheni și Pașcani-Siret) – 4,2 miliarde euro și pentru Ministerul Afacerilor Interne și celelalte forțe din sistemul de apărare națională – 2,8 miliarde euro, inclusiv 900 de milioane de euro pentru protecție civilă.

SAFE este un instrument financiar temporar al UE care sprijină statele membre care doresc să investească în producția industrială din domeniul apărării prin achiziții comune, concentrându-se pe capacitățile prioritare, cu un buget de 150 de miliarde euro, sub formă de împrumuturi acordate în condiții avantajoase.

Finanțarea prin SAFE este disponibilă pentru perioada 2026-2030 și oferă împrumuturi cu maturitate maximă de 45 de ani și o perioadă de grație de 10 ani, având o dobândă redusă (maximum 3%). Astfel, România va începe rambursarea acestor sume abia din 2035, într-un interval de 30 de ani. Un punct forte al accesării SAFE este acela că finanțarea va fi mai ieftină datorită ratingului de credit “AAA” al Comisiei Europene, avantajoasă pentru țări cu rating inferior, cum este România cu rating-ul “BBB-“.

Regulamentul SAFE a fost adoptat la 27 mai 2025, ca parte a Strategiei Pregătire 2030 (Defense Readiness 2030/ ReArm Europe), un pachet ambițios de apărare care oferă statelor membre ale UE mecanisme financiare pentru a stimula o creștere a investițiilor în capabilități de apărare.