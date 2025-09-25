COMISIA EUROPEANA
Bolojan: Am convenit cu Comisia Europeană să încheiem anul cu un deficit de 8,4%. Anul viitor vom avea un deficit de 6% din PIB
România ar urma să aibă în acest an un deficit bugetar de 8,4% din PIB, conform celor convenite cu reprezentanții Comisiei Europene, a declarat miercuri premierul Ilie Bolojan.
Pachetele fiscale adoptate vor avea un efect de 0,6 – 0,7% din PIB anul acesta, dar vor crește la peste 2,5% din PIB anul viitor, a spus prim-ministrul într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria.
Ilie Bolojan a menționat că luni, la Bruxelles, a avut trei întâlniri importante: cu comisarul european pentru economie și productivitate, Valdis Dombrovskis, cu comisarul european pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius, precum și cu vicepreședintele Comisiei Europene Roxana Mînzatu.
“La întâlnirea cu comisarul pentru economie au fost discutate aspectele care țin de buget și de fondurile europene, pe componenta de PNRR. În baza discuțiilor care au avut loc, în săptămânile premergătoare, între echipele tehnice ale Ministerului de Finanțe și cele ale Comisiei, am convenit un deficit cu care România să închidă anul acesta de 8,4% din PIB. Asta înseamnă un deficit de aproximativ 159 de miliarde de lei, ceea ce reprezintă aproape 32 de miliarde de euro. Asta înseamnă ca efectele scontate ale pachetelor care au fost adoptate să fie anul acesta de aproximativ 0,6 – 0,7% din PIB. Asta pentru că anul acesta efectele sunt doar pe ultimele trei-patru luni de zile și, prin anualizare, se diminuează foarte mult. Iar anul viitor efectele măsurilor ar fi de peste 2,5% din PIB”, a susținut premierul, potrivit Agerpres.
El a adăugat că, în condițiile în care România va respecta în acest an ținta de deficit de 8,4%, anul viitor s-ar putea apropia de o țintă de puțin peste 6% din PIB. În felul acesta, țara noastră ar intra într-o “traiectorie normală”, în care cheltuielile primare să scadă în mod constant.
“Principala influență a acestei rectificări de buget și a acestui deficit de 8,4% este creșterea costului legat de dobânzi. Inițial s-a estimat un cost de puțin peste 40 de miliarde de lei. La o evaluare din această toamnă costul va depăși 50 de miliarde. Aceasta este principala influență legată de componenta de deficit. Comisarul și echipa Comisiei au înțeles măsurile care au fost luate de către România și importanța acestora, dar și situația dificilă bugetară în care ne găsim. Nu puteam să considerăm că această înțelegere este un fapt împlinit, decât în condițiile în care vom respecta disciplina bugetară, atât anul acesta, cât și anul viitor. Vom continua cu seriozitate reformele care trebuie să aibă în vedere scăderea cheltuielilor și un stat mai eficient. Și, de asemenea, să menținem o stabilitate politică”, a precizat Bolojan.
Discuțiile au vizat atât temele legate de viitorul buget al Uniunii Europene, cât și inițiativa europeană SAFE, cooperarea în domeniul apărării și situația macroeconomică a României.
România, țara cu cel mai mare deficit bugetar din UE, trebuie să prezinte Comisiei Europene până pe 15 octombrie măsuri concrete pentru reducerea deficitului și să limiteze ritmul de creștere a cheltuielilor nete, cu perspectiva de a se încadra în limitele convenite în planul fiscal-structural pe termen mediu pe șapte ani convenit cu UE până în 2030.
Raport Comisia Europeană: Comerțul agroalimentar al UE rămâne stabil în iunie 2025. Importurile din Rusia au scăzut cu 73%
Ultimul raport privind comerțul cu produse agroalimentare publicat de Comisia Europeană arată că schimburile comerciale ale UE în acest sector au rămas stabile în iunie 2025. Excedentul comercial global a înregistrat o revenire, deși a rămas sub nivelul din aceeași perioadă a anului trecut, din cauza prețurilor mai mari la import, informează un comunicat al Executivului European.
Exporturile agroalimentare ale UE au atins 19,1 miliarde de euro în iunie. Aceasta reprezintă o scădere de 4 % față de luna mai, dar este totuși cu 2 % mai mare decât în aceeași lună a anului trecut. Regatul Unit a fost principala destinație, cu 27,6 miliarde EUR (+1,2 miliarde EUR, +5 %), datorită prețurilor ridicate la cacao și ciocolată în prima jumătate a anului 2025, comparativ cu aceeași perioadă din 2024. Acesta a fost urmat de Statele Unite și Elveția.
În schimb, exporturile către China au scăzut cu 670 de milioane EUR (−10 %) din cauza reducerii cererii de cereale. Produsele din cacao și cafea au continuat să susțină creșterea. Exporturile de cafea, ceai, cacao și condimente au crescut cu 1,8 miliarde EUR (+38 %) datorită aproape dublării prețurilor la pasta, untul și pudra de cacao și creșterii cu 30 % a prețului cafelei. Exporturile de ciocolată și produse de cofetărie au crescut cu 1 miliard EUR (+20 %), în timp ce exporturile de produse lactate au crescut cu 635 de milioane EUR (+7 %).
Importurile agroalimentare ale UE s-au ridicat la 15,3 miliarde EUR în iunie. Aceasta reprezintă o scădere de 10 % față de luna mai, dar totuși cu 15 % mai mult decât în iunie anul trecut. În prima jumătate a anului 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cele mai mari creșteri au provenit din Côte d’Ivoire (+2 miliarde EUR, +66 %, reflectând prețurile ridicate ale cacao), Canada (+1,2 miliarde EUR, +101 % datorită creșterii importurilor de cereale și rapiță), China (+946 milioane EUR, +22 %) și Brazilia (+838 milioane EUR, +10 %). În schimb, importurile din Ucraina au scăzut cu 891 milioane EUR (−13 %), iar cele din Rusia cu 566 milioane EUR (−73 %). Creșterea prețurilor la materiile prime a determinat o mare parte din această creștere.
Ursula von der Leyen a discutat cu Donald Trump despre „provocările Kremlinului”, inclusiv încălcările repetate ale spațiului aerian european: „Acestea sunt încercări evidente de a ne testa reacția”
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a discutat cu președintele american, Donald Trump, despre provocările generate de Kremlin, inclusiv incursiunile repetate ale spațiului aerian european și au convenit asupra necesității de a reduce veniturile energetice ale Moscovei.
„Am avut o discuție bună cu președintele Trump, în marja Adunării Generale a ONU. I-am mulțumit pentru angajamentul său de a contribui la ameliorarea situației copiilor dispăruți din Ucraina. Europa și Statele Unite vor lucra cot la cot pentru a-i aduce înapoi”, a declarat Ursula von der Leyen, potrivit unui comunicat de presă.
Președinta Comisiei Europene a precizat că a discutat cu Donald Trump despre războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, subliniind că au convenit asupra necesității de a reduce rapid veniturile Rusiei din sectorul energetic. Ea a explicat că acesta este tocmai obiectivul celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni adoptat de UE împotriva Moscovei.
„Întărim presiunea, interzicând importurile de gaz natural lichefiat rusesc pe piețele europene și vizând rafinăriile, comercianții de petrol și rafinăriile din țări terțe. Până în 2027, Europa va fi întors definitiv pagina combustibililor fosili din Rusia”, a adăugat von der Leyen.
De asemenea, cei doi au discutat despre provocările generate de Kremlin, inclusiv incursiunile frecvente în spațiul aerian european.
„Acestea sunt încercări evidente de a ne testa reacția. De aceea, Europa își accelerează eforturile de apărare pentru a-și consolida flancul estic. Trebuie să acționeze ca un scut atât pentru Europa, cât și pentru NATO”, a subliniat Ursula von der Leyen.
Totodată, președinta Comisiei Europene și președintele american au discutat despre situația din Orientul Mijlociu. „Amândoi suntem de acord că suferința civililor trebuie să înceteze. Europa rămâne ferm unită în sprijinul soluției celor două state”, a punctat von der Leyen.
Donald Trump a declarat marți, la New York, că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene și NATO, are capacitatea de a recâștiga toate teritoriile ocupate de Rusia de la începutul invaziei din 2022 și a comparat Rusia cu un „tigru de hârtie”, într-o ironie la adresa Moscovei și a președintelui Vladimir Putin cu care nu a reușit să ajungă la nicio înțelegere privind războiul din Ucraina.
Pe fondul slabei perspective de încetare a focului în Ucraina, Trump a avertizat că „în cazul în care Rusia nu este pregătită să facă o înțelegere pentru a pune capăt războiului, atunci Statele Unite sunt pe deplin pregătite să impună un nou val de tarife puternice.” El a cerut Europei să „se alăture” SUA prin „adoptarea exact a acelorași măsuri”.
Ursula von der Leyen, discurs la Adunarea Generală a ONU: UE va crea un instrument special destinat reconstrucției Fâșiei Gazei
De la tribuna ONU, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că Uniunea Europeană va crea un instrument special destinat reconstrucției Gazei. De asemenea, aceasta a precizat că va înființa un grup de donatori pentru Palestina.
În discursul său, președinta Ursula von der Leyen a menționat că busola UE este „soluția celor două state”, care în acest moment este „subminată”: „Suntem cu toții de acord că tragedia din Gaza trebuie să înceteze imediat. Și ostaticii trebuie eliberați. Dar încetarea războiului ar putea să nu fie suficientă, dacă nu există o cale către pace. Dacă perspectiva celor două state nu mai este viabilă. Și, în acest moment, soluția celor două state este subminată. Acest lucru nu poate fi acceptat. Pentru că singurul plan de pace realist se bazează pe două state. Cu un Israel sigur, un stat palestinian viabil și eliminarea flagelului Hamas.”
We will set up a Palestine Donor Group.
Because any future Palestinian State must be viable also from an economic point of view.
And we Europeans will set up a dedicated instrument for Gaza’s reconstruction.
Gaza must be rebuilt. pic.twitter.com/goUHOQQs3r
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 23, 2025
Aceasta a mai subliniatat că de la începutul acestui război, Europa a fost salvarea Autorității Palestiniene, dar susține că ajutorul trebuie consolidat: „Am pus la punct un pachet financiar fără precedent, în valoare de 1,6 miliarde de euro. Dar, întrucât însăși supraviețuirea Autorității Palestiniene este în joc, trebuie să facem cu toții mai mult.”
Astfel, Comisia Europeană a anunțat că va înființa un grup de donatori pentru Palestina: „Orice viitor stat palestinian trebuie să fie viabil și din punct de vedere economic. Iar acest lucru poate fi realizat numai cu sprijinul vecinilor palestinienilor. Noi, europenii, vom crea un instrument special pentru reconstrucția Gazei, în coordonare cu eforturile altor donatori. Gaza trebuie reconstruită. Economia palestiniană trebuie relansată. Și vă invit pe toți să vă alăturați eforturilor pentru a face acest lucru posibil.”
Reamintim că președintele francez Emmanuel Macron a recunoscut, luni, statul palestinian, conducând un summit al ONU care a determinat deja alte guverne occidentale să ia această măsură istorică care a înfuriat Israelul.
„A sosit momentul păcii, deoarece suntem la un pas de a nu mai putea profita de ea”, a declarat Macron, de la tribuna ONU, în cadrul summitului desfășurat în sala Adunării Generale a Națiunilor Unite.
„A sosit momentul să eliberăm cei 48 de ostatici deținuți de Hamas. A sosit momentul să punem capăt războiului, bombardamentelor asupra Gazei, masacrelor și strămutărilor”, a continuat el, citat de Le Monde.
