Bolojan anunță măsuri diplomatice după incidentul cu dronă rusească din Galați: Am convenit cu MAE să propună în CSAT sancțiuni vizazi de diplomații ruși

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat vineri că Ministerul Afacerilor Externe propune în cadrul ședinței CSAT un plan de acțiune diplomatică ce ar putea include sancțiuni împotriva diplomaților ruși acreditați la București, în urma incidentului produs în noaptea precedentă la Galați.

O dronă folosită în atacuri asupra infrastructurii din Ucraina s-a prăbușit în județul Galați, provocând un incendiu pe acoperișul unui bloc de locuințe și rănind ușor două persoane.

Bolojan a condamnat ferm incidentul și a afirmat că autoritățile române lucrează pe mai multe planuri pentru gestionarea situației de securitate.

„Condamn ferm această acțiune iresponsabilă a Rusiei și lucrăm în aceste ore și în aceste zile pe trei planuri”, a spus Ilie Bolojan, la Chișinău, acolo unde se află într-o vizită programată.

El a explicat că una dintre direcțiile principale este cea diplomatică, care va fi discutată în CSAT.

„Am convenit în această dimineață cu Ministerul de Externe acțiunea care va fi propusă în ședința CSAT, pe cale diplomatică, în așa fel încât să adoptăm sancțiuni vizavi de diplomații ruși la București”, a mai afirmat Ilie Bolojan, care își întrerupe vizita în Republica Moldova pentru a reveni în țară.

Președintele Nicușor Dan a convocat de urgență ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), după incidentul de la Galați, pe care l-a descris drept „cel mai grav incident care a afectat teritoriul național de la începutul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei”.

Nicușor Dan a anunțat o serie de măsuri imediate dispuse de autorități. România a informat toți aliații din NATO și partenerii din Uniunea Europeană, iar comunicarea cu structurile militare aliate este în desfășurare.

De asemenea, România a solicitat oficial dislocarea de capabilități antidrone suplimentare pe teritoriul național, în coordonare cu NATO, pentru consolidarea apărării pe Flancul Estic. În paralel, România va sesiza Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, în legătură cu încălcarea dreptului internațional, iar Ministerul Afacerilor Externe, care l-a convocat pe ambasadorul rus pentru a-i transmite protestul ferm al părții române, a fost mandatat să propună măsuri suplimentare în relația cu Federația Rusă.

Mai mult, Nicușor Dan a avut și o convorbire telefonică cu secretarul general al NATO, cu care a convenit „continuarea coordonării strânse în cadrul NATO pentru consolidarea apărării noastre și a flancului estic, în special cu capacități anti-aeriene și anti-dronă”.

Premierul interimar a precizat că, în paralel, Guvernul urmărește consolidarea capacităților de apărare aeriană, în special în contextul amenințărilor generate de utilizarea dronelor în conflictele moderne.

„Am convenit cu Ministerul Apărării să facă toate demersurile pentru a solicita transferul de tehnologii militare pe care astăzi nu le avem, care țin de capacități antiaeriene, de radare care să poată scana la altitudini joase”, a spus Ilie Bolojan.

Acesta a adăugat că România continuă programul de înzestrare a armatei, inclusiv prin implementarea programului SAFE, estimat la aproximativ 10 miliarde de euro.

„În aceste zile România semnează toate contractele pentru furnizarea în anii următori, până cel mai târziu în 2030, a tuturor capacităților de apărare solicitate de Armata României”, a spus Ilie Bolojan.

Bolojan a mai criticat întârzierile legislative privind apărarea antidrone, pe care le-a pus pe seama unor dispute politice.

„A trecut cu mare întârziere din cauza contestațiilor. Gândiți-vă la contestațiile depuse la CCR vizavi de legislația SAFE”, a spus Ilie Bolojan.

El a mai precizat că va reveni la București după finalizarea întâlnirilor oficiale din cursul zilei.

„Voi onora următoarele două întâlniri și imediat după ce se finalizează mă voi întoarce la București”, a spus Ilie Bolojan.