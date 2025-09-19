REPUBLICA MOLDOVA
Bolojan are încredere că românii basarabeni vor vota “calea europeană” la alegeri: România nu își dorește “un proxy” la conducerea Moldovei
Premierul Ilie Bolojan a declarat joi că are încredere în votul cetățenilor din Republica Moldova la alegerile parlamentare din 28 septembrie, subliniind că pentru această țară “calea europeană” reprezintă “calea spre dezvoltare”.
Întrebat ce se va întâmpla dacă parlamentul de la Chișinău va fi dominat de politicieni pro-ruși, șeful Guvernului a subliniat că România nu își dorește „un proxy” la conducerea țării vecine.
„În toți acești ani, am dat un sprijin Republicii Moldova pentru suveranitatea Republicii Moldova și pentru condiții ca moldovenii să decidă așa cum consideră dânșii cine va guverna în Moldova. În mod evident, pentru România nu ne dorim să avem un proxy la conducerea Moldovei, este cât se poate de clar acest lucru. Și eu cred că calea europeană, calea pe care a urmat-o în acești ani, este calea spre dezvoltare, pentru că este o cale dovedită și am încredere în votul românilor basarabeni”, a spus Ilie Bolojan, joi, pentru Euronews, citat de Agerpres.
Referindu-se la România, premierul a declarat că toate instituțiile implicate în combaterea războiului hibrid și a dezinformării trebuie să-și facă datoria. În opinia sa, un element esențial rămâne încrederea cetățenilor.
„Atunci când oamenii nu au încredere într-o guvernare, de exemplu, sau în ceea ce se întâmplă în țară, în direcția în care se mișcă o țară, vă dați seama că orice fel de știre, chiar dacă nu are niciun fundament real, prinde foarte bine. Orice fel de divizare, orice fel de dezinformare de genul acesta, practic, vin pe un teren fertil. Noi trebuie să recâștigăm încrederea oamenilor, să arătăm clar ce putem face în guvernare, că guvernăm cât mai corect posibil, în condițiile date, că lucrăm pentru oameni, corectăm nedreptățile care s-au acumulat în acești ani și creăm condiții de dezvoltare”, a mai spus Ilie Bolojan, cel care s-a aflat la Chișinău pe 23 august pentru a da un semnal de sprijin din partea Bucureștiului.
„Rușii vizează diaspora”, a avertizat președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, acuzând Moscova că recurge la preoți ortodocși pentru propagandă și la rețeaua de boți „Matryoshka” pentru a fabrica știri false.
Într-un interviu acordat publicației Financial Times, Sandu a declarat că Federația Rusă și-a intensificat amestecul în procesele electorale, vizând în special alegătorii moldoveni din străinătate, în pragul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.
Maia Sandu a dezvăluit în plenul PE tacticile Kremlinului: Moldova – un laborator cu ținta finală Europa. Scopul – capturarea Moldovei și transformarea ei într-o rampă de lansare împotriva UE
Maia Sandu și cele 5 lecții pentru UE în apărarea “cu dinții și împreună” a democrației asaltate de Rusia: Moldova deja acționează ca un stat membru
Săptămâna trecută, susținând un discurs în Parlamentul European, președinta Maia Sandu a avertizat că metodele utilizate de Rusia în Republica Moldova riscă să fie replicate și în alte democrații.
CONSILIUL UE
UE face pași către eliminarea taxelor vamale pentru șapte produse agricole din Republica Moldova
Consiliul UE a decis poziția pe care Uniunea Europeană o va adopta în Comitetul de Asociere UE – Republica Moldova, în configurația comercială, privind extinderea accesului pe piață pentru anumite exporturi care nu sunt încă liberalizate: prune, struguri de masă, mere, roșii, usturoi, cireșe și suc de struguri.
Potrivit comunicatului oficial, aceste produse nu sunt încă pe deplin liberalizate pentru export din Republica Moldova către UE și, în mod normal, ar fi supuse unor contingente tarifare scutite de taxe vamale. Până acum însă, ele au fost incluse în măsurile unilaterale de liberalizare a comerțului adoptate de UE pentru Republica Moldova în iulie 2022, ca răspuns la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, și ulterior prelungite până la 24 iulie 2025.
Obiectivul UE este acum să treacă de la acest regim temporar la un cadru pe termen lung, care să ofere stabilitate actorilor economici de ambele părți și să stimuleze fluxurile comerciale, protejând totodată sectoarele agricole sensibile din UE.
Viitorul acord va conține mecanisme solide de protecție împotriva distorsionării pieței și va condiționa extinderea accesului pe piață de apropierea treptată a Republicii Moldova de standardele agroalimentare ale UE, până în 2027.
După adoptarea de către Consiliu, Comitetul de Asociere UE–Republica Moldova în configurația comercială urmează să adopte decizia privind reducerea și eliminarea taxelor vamale.
UE a condamnat ferm războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și a adoptat măsuri fără precedent pentru a sprijini Republica Moldova, atât în acest context excepțional, cât și pe parcursul procesului său de aderare.
Aceste măsuri includ politici comerciale autonome și un Plan de Creștere de 1,9 miliarde de euro, menit să stimuleze reformele pe termen lung și creșterea economică. Republica Moldova a primit statutul de candidat la UE în iunie 2022, iar negocierile de aderare au început în decembrie 2023.
Acordul de Asociere dintre UE și Republica Moldova urmărește să promoveze dialogul politic și să consolideze asocierea Moldovei la politicile UE, precum și participarea sa la programele și agențiile europene. Acordul include, de asemenea, o zona de liber schimb, menită să creeze condițiile pentru relații economice și comerciale consolidate, conducând treptat la integrarea Moldovei pe piața internă a UE.
REPUBLICA MOLDOVA
O nouă linie energetică care va conecta R. Moldova de România și Europa va fi construită integral prin investiția SUA, anunță Dorin Recean
Linia energetică Strășeni – Gutinaș care va conecta direct Republica Moldova de România și de rețeaua europeană va fi construită integral datorită investiției Guvernului Statelor Unite ale Americii, în valoare de 130 milioane de lei, a anunțat miercuri prim-ministrul Dorin Recean.
Aceasta va avea o lungime de 190 km și va elimina șantajul energetic și va garanta energia electrică pentru Republica Moldova, precizează Guvernul de la Chișinău.
„Parteneriatele dau roade. Dacă anterior nu s-a pus o cărămidă, nu s-a tras un singur fir electric pentru a dezlega Moldova de șantaj și amenințare, în doar 4 ani, datorită parteneriatelor puternice, Moldova își construiește adevărata independență”, a menționat premierul Republicii Moldova.
Astfel, după linia Chișinău-Vulcănești, care va fi gata în acest an, Republica Moldova va mai avea două conexiuni de înaltă tensiune.
Una pe segmentul de nord al țării cu Bălți – Suceava, care se află la etapa de proiectare, și a doua pe regiunea de centru a Republicii Moldova, Strășeni-Gutinaș.
REPUBLICA MOLDOVA
Ministrul Radu Miruță: R. Moldova a înțeles că securitatea cibernetică nu e un moft, ci o prioritate reală. Într-o vreme în care cele mai periculoase arme sunt invizibile, apărarea începe cu inteligență
Republica Moldova a înțeles că securitatea cibernetică nu e un moft sau o temă de conferință, ci o prioritate reală, iar într-o vreme în care cele mai periculoase arme sunt invizibile, apărarea începe cu inteligență, colaborare și acțiune, a declarat ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță.
La invitația Doinei Nistor, viceprim-ministru și ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării din Republica Moldova, ministrul Radu Miruță a vizitat luni Institutul Național de Inovații în Securitate Cibernetică – Cybercor.
„Republica Moldova a înțeles că securitatea cibernetică nu e un moft sau o temă de conferință, ci o prioritate reală. Și a început să construiască apărare cu cap și pe termen lung. Republica Moldova, am descoperit în detaliu încă de anul trecut, este un super exemplu de bune practici când vine vorba despre digitalizare”, a precizat Radu Miruță.
National Institute of Innovations in Cybersecurity „Cybercor” este un exemplu clar de colaborare între stat, mediul academic și sectorul privat, integrând un mix de know-how, resurse și viziune, care transformă Republica Moldova într-un actor pregătit să-și apere rețelele, instituțiile și oamenii.
Centrul de pregătire și inovație în securitate cibernetică din Republica Moldova integrează 800 de metri pătrați de tehnologie, simulatoare de atacuri cibernetice, laboratoare digitale, săli de instruire și o sală de servere unde se antrenează echipe reale pentru scenarii reale.
„Și noi, acasă, avem provocări similare. Suntem preocupați, lucrăm la soluții care să crească reziliența sistemelor noastre. Dar ce face Moldova poate și trebuie să ne inspire: o țară mică, dar cu pași mari, serioși, bine direcționați. Într-o vreme în care cele mai periculoase arme sunt invizibile, apărarea începe cu inteligență, colaborare și acțiune. Moldova o face. E rândul nostru să nu rămânem în urmă”, a mai spus oficialul român.
Cybercor, parte a Universității Tehnice a Moldovei, este realizat împreună cu Ministerul Educației al Republicii Moldova și cu sprijinul unor parteneri strategici locali și internaționali pentru a răspunde provocărilor urgente de securitate cibernetică, în contextul amenințărilor tot mai mari generate de războiul din Ucraina și altor forme de agresiune cibernetică regională.
