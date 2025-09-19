Bolojan are încredere că românii basarabeni vor vota “calea europeană” la alegeri: România nu își dorește “un proxy” la conducerea Moldovei

Premierul Ilie Bolojan a declarat joi că are încredere în votul cetățenilor din Republica Moldova la alegerile parlamentare din 28 septembrie, subliniind că pentru această țară “calea europeană” reprezintă “calea spre dezvoltare”.

Întrebat ce se va întâmpla dacă parlamentul de la Chișinău va fi dominat de politicieni pro-ruși, șeful Guvernului a subliniat că România nu își dorește „un proxy” la conducerea țării vecine.

„În toți acești ani, am dat un sprijin Republicii Moldova pentru suveranitatea Republicii Moldova și pentru condiții ca moldovenii să decidă așa cum consideră dânșii cine va guverna în Moldova. În mod evident, pentru România nu ne dorim să avem un proxy la conducerea Moldovei, este cât se poate de clar acest lucru. Și eu cred că calea europeană, calea pe care a urmat-o în acești ani, este calea spre dezvoltare, pentru că este o cale dovedită și am încredere în votul românilor basarabeni”, a spus Ilie Bolojan, joi, pentru Euronews, citat de Agerpres.

Referindu-se la România, premierul a declarat că toate instituțiile implicate în combaterea războiului hibrid și a dezinformării trebuie să-și facă datoria. În opinia sa, un element esențial rămâne încrederea cetățenilor.

„Atunci când oamenii nu au încredere într-o guvernare, de exemplu, sau în ceea ce se întâmplă în țară, în direcția în care se mișcă o țară, vă dați seama că orice fel de știre, chiar dacă nu are niciun fundament real, prinde foarte bine. Orice fel de divizare, orice fel de dezinformare de genul acesta, practic, vin pe un teren fertil. Noi trebuie să recâștigăm încrederea oamenilor, să arătăm clar ce putem face în guvernare, că guvernăm cât mai corect posibil, în condițiile date, că lucrăm pentru oameni, corectăm nedreptățile care s-au acumulat în acești ani și creăm condiții de dezvoltare”, a mai spus Ilie Bolojan, cel care s-a aflat la Chișinău pe 23 august pentru a da un semnal de sprijin din partea Bucureștiului.

„Rușii vizează diaspora”, a avertizat președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, acuzând Moscova că recurge la preoți ortodocși pentru propagandă și la rețeaua de boți „Matryoshka” pentru a fabrica știri false.

Într-un interviu acordat publicației Financial Times, Sandu a declarat că Federația Rusă și-a intensificat amestecul în procesele electorale, vizând în special alegătorii moldoveni din străinătate, în pragul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.

Citiți și

Maia Sandu a dezvăluit în plenul PE tacticile Kremlinului: Moldova – un laborator cu ținta finală Europa. Scopul – capturarea Moldovei și transformarea ei într-o rampă de lansare împotriva UE

Maia Sandu și cele 5 lecții pentru UE în apărarea “cu dinții și împreună” a democrației asaltate de Rusia: Moldova deja acționează ca un stat membru

Săptămâna trecută, susținând un discurs în Parlamentul European, președinta Maia Sandu a avertizat că metodele utilizate de Rusia în Republica Moldova riscă să fie replicate și în alte democrații.