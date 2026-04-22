Bolojan “are sprijinul deplin al partenerilor europeni pentru a consolida România”, afirmă liderul PPE după o discuție telefonică cu premierul român

Președintele Partidul Popular European, Manfred Weber, și-a arătat miercuri susținerea pentru premierul României și președintele PNL, Ilie Bolojan, într-o convorbire telefonică pe care a avut-o cu liderul de la București și în care au fost abordate rezultatele guvernării și prioritățile viitoare la nivel național și european.

„Am avut o convorbire telefonică excelentă cu Ilie Bolojan, prim-ministrul României. L-am felicitat pentru rezultatele concrete obținute într-o perioadă atât de scurtă. A luat măsuri pentru reducerea deficitului, stabilizarea economiei și avansarea reformelor esențiale. A pus în aplicare un buget responsabil, susținut de investiții strategice, în special prin fonduri europene și de redresare”, a scris, pe Facebook, liderul PPE, subliniind progresele realizate de șeful Executivului român într-un timp scurt, evidențiind măsurile economice și reformele adoptate.

Mesajul lui Weber vine în contextul în care România a intrat luni în criză politică, după ce Partidul Social Democrat, membru al coaliției de guvernare, a decis să îi retragă sprijinul prim-ministrului liberal Ilie Bolojan. Drept urmare, președintele Nicușor Dan are consultări, miercuri, la Palatul Cotroceni, cu liderii coaliției de guvernare.

În cadrul convorbirii telefonice, cei doi oficiali de centru-dreapta au analizat și prioritățile pentru perioada următoare, atât la nivel european, cât și național.

„Prim-ministrul Ilie Bolojan și cu mine am evaluat, de asemenea, prioritățile pentru perioada următoare, atât la nivel european, cât și la nivel național”, a adăugat acesta.

Manfred Weber a atras atenția asupra contextului internațional dificil, marcat de războiul din Ucraina, presiunile din domeniul energiei și creșterea extremismului, subliniind rolul PPE în promovarea unei guvernări responsabile.

„În aceste vremuri dificile la nivel global, cu războiul din Ucraina, presiunile din domeniul energiei și creșterea extremismului în întreaga Europă, este esențial ca noi, ca familie PPE, să dăm un exemplu. O guvernare responsabilă înseamnă să punem cetățenii pe primul loc și să luăm deciziile necesare: reducerea cheltuielilor excesive, diminuarea birocrației, avansarea reformelor și modernizarea instituțiilor publice, întotdeauna cu respect deplin pentru banii contribuabililor. Acestea sunt priorități fundamentale de centru-dreapta ale PPE. Doar o astfel de conducere responsabilă va asigura că guvernele își pot proteja și sprijini cetățenii în vremuri de criză, fie că este vorba despre presiuni energetice, amenințări de securitate sau incertitudine economică, așa cum se întâmplă în prezent în întreaga Europă. Prim-ministrul Bolojan a fost unul dintre liderii europeni care au livrat rezultate pe toate aceste priorități ale PPE”, a scris, pe larg, Weber.

Președintele PPE a salutat decizia premierului român de a-și continua mandatul, în pofida dificultăților politice.

„De aceea, salut curajul și determinarea prim-ministrului Ilie Bolojan de a-și continua mandatul în fruntea guvernului, dintr-un puternic simț al responsabilității față de cetățeni și față de țară, și de a continua pe calea reformelor și modernizării pe care a început-o acum 10 luni.”

Totodată, acesta a transmis că premierul beneficiază de sprijinul partenerilor europeni.

„Prim-ministrul Bolojan are sprijinul deplin al partenerilor europeni pentru a consolida România și pentru a continua să guverneze țara într-un mod responsabil, așa cum a făcut-o până acum”, a mai subliniat Manfred Weber.

În același timp, Manfred Weber a criticat poziția recentă a Partidul Social Democrat, pe care o consideră o abatere de la angajamentele pro-europene.

„Din păcate, vedem că Partidul Social Democrat din România s-a îndepărtat de angajamentele sale pro-europene. Acum se opune chiar măsurilor convenite în cadrul coaliției de guvernare: pentru a consolida economia României și a o face mai rezilientă, în beneficiul cetățenilor, punând totodată în pericol pachetul de reforme legislative necesar pentru finanțarea prin Mecanismul de Redresare și Reziliență. Privarea României de miliarde de euro din fonduri UE din motive populiste ar reprezenta o lovitură majoră pentru democrația și stabilitatea țării”, a mai precizat europarlamentarul german, într-o critică la adresa social-democraților.

În final, liderul PPE a apreciat alegerea premierului de a continua reformele într-un context geopolitic sensibil.

„În pofida acestor provocări politice emergente, prim-ministrul Ilie Bolojan a ales calea mai dificilă — dar cea corectă: să asigure stabilitatea guvernării și capacitatea de a livra reformele necesare, menținând în același timp România pe o traiectorie stabilă în acest context geopolitic foarte delicat”, a conchis Manfred Weber