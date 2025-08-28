Bolojan: Cât timp am fost președinte, sprijinul pentru Ucraina a însemnat muniție de producție sovietică. Sprijinul pe care l-a dat România sunt investiţii în securitatea României

Sprijinul pe care România l-a acordat Ucrainei cât timp eu am fost președinte a însemnat, în general, muniție de producție sovietică, a declarat miercuri seara premierul Ilie Bolojan.

El a fost întrebat, într-o emisiune la Antena 3 CNN, în ce au constat “pachetele” militare acordate de România Ucrainei în perioada cât a deținut funcția de președinte interimar al României și, ulterior, pe cea de premier.

“Cred că, de când sunt la guvern, am aprobat o singură hotărâre, săptămâna trecută, cred că a fost o hotărâre, au fost câteva zeci de mii de euro, deci o sumă nesemnificativă, iar sprijinul pe care România l-a acordat, cât timp eu am fost președinte, a însemnat, în general, muniție (…) de producție sovietică, pentru că aceasta era muniția pe care încă o folosesc, au multe arme din perioada sovietică, deci practic acesta a fost sprijinul pe care l-a dat România. De asemenea, folosirea infrastructurii noastre, de exemplu, dacă bine rețin, au fost instruiți piloți ucraineni pe aerodromurile noastre. Deci nu a fost…, există o întreagă teorie legată de banii pe care România i-a alocat pentru Ucraina”, a explicat Ilie Bolojan, citat de Agerpres.

Potrivit acestuia, sprijinul pe care l-a acordat România reprezintă investiții în securitatea țării noastre, în siguranța României.

“Există o întreagă teorie legat de banii pe care România i-a alocat. Şi trebuie să discutăm aici foarte deschis. Sprijinul pe care l-a dat România sunt investiţii în securitatea României, în siguranţa României (…) Gândiți-vă că, dacă frontul din Ucraina nu rămâne într-o formulă stabilă și s-ar prăbuși Ucraina, gândiți-vă ce vecinătăți am avea pe granița noastră de est. Gândiți-vă că, dacă Republica Moldova nu rămâne o țară stabilă și pro-europeană, am vrea să avem un proxy al Rusiei la granița de est al României? Trebuie să discutăm deschis aceste lucruri, care țin de istoria noastră, de siguranța noastră. Și atunci acest sprijin pe care l-a dat România și toate țările europene sunt o investiție în siguranța Europei”, a punctat Ilie Bolojan.

Precizările premierului au venit pe fondul faptului că ministrul ucrainean al apărării a anunțat că România va transfera Ucrainei în viitorul apropiat cel de-al 23-lea pachet de ajutor militar.

„Sunt sincer recunoscător pentru sprijinul neclintit al României în domenii cheie. Țara a furnizat deja Ucrainei 22 de pachete de ajutor militar, iar soldații noștri vor primi al 23-lea în viitorul apropiat. România continuă să antreneze piloți ucraineni de F-16 și aduce alte contribuții semnificative la formarea scutului nostru de apărare aeriană. Am convenit să consolidăm coordonarea între forțele noastre de apărare aeriană”, a spus Denîs Șmîhal, după consultări la Kiev cu omologul său român Ionuț Moșteanu.

Ucraina apreciază sincer sprijinul României și livrările vitale de echipamente de apărare care contribuie la protejarea orașelor și comunităților noastre, a transmis duminică, pe X, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, răspunzând unei scrisori de felicitare din partea omologului său român, cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei.

De la începutul invaziei ruse pe scară largă, în februarie 2022, România s-a alăturat efortului european și transatlantic de susținere a Ucrainei. Țara noastră a oferit ajutor umanitar refugiaților, sprijin logistic și militar pentru Kiev, dar și asistență financiară și politică în instituțiile europene și internaționale. Bucureștiul a sprijinit constant aspirațiile de integrare europeană ale Ucrainei și a facilitat exporturile de cereale ucrainene prin infrastructura portuară de la Dunăre și Marea Neagră, devenind unul dintre principalii coridoare de solidaritate.

De asemenea, România a susținut în mod activ pachetele de sancțiuni impuse Federației Ruse de Uniunea Europeană și a promovat în plan diplomatic menținerea sprijinului internațional pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.