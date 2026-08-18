Bolojan, după decizia CCR privind legea ANI: “Vendetele politice cresc riscul ca România să piardă bani și credibilitate”

Premierul Ilie Bolojan afirmă că decizia Curții Constituționale privind modificările aduse Legii ANI, care a vizat inclusiv situația declarațiilor de avere și de interese, deschide o discuție despre principiile aplicării legii și avertizează asupra riscului ca disputele politice să afecteze România.

„Faptul că decizia CCR este obligatorie nu înseamnă că nu putem discuta despre efectele ei”, a transmis Ilie Bolojan, într-o postare pe Facebook, referindu-se și la cazul primarului Timișoarei, Dominic Fritz.

Premierul susține că modificarea regulilor după încheierea unei situații juridice ridică problema retroactivității. „Legea dispune numai pentru viitor. Așa spune Constituția. Or, a schimba regulile jocului după ce jocul s-a încheiat nu se numește retroactivitate?”, a întrebat Bolojan.

El a mai avertizat că legislația nu trebuie folosită pentru îndepărtarea din funcție a unei anumite persoane sau pentru sancționarea unui adversar politic. „Azi este el. Mâine poate fi altcineva. Tocmai de aceea, principiile trebuie să fie mai importante decât persoana căreia i se aplică”, a afirmat premierul.

Bolojan a susținut că asemenea conflicte pot expune România inclusiv unor noi condamnări la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) și a cerut ca declarațiile de avere și de interese ale demnitarilor să poată fi în continuare publicate, într-o formă conformă cu decizia CCR.

Premierul a subliniat și implicațiile asupra PNRR, arătând că așteaptă motivarea Curții pentru ca Parlamentul să poată modifica legislația astfel încât aceasta să fie pusă în acord cu decizia CCR și să intre în vigoare până la 31 august, termen necesar pentru îndeplinirea unui jalon din PNRR.

„Vendetele politice cresc riscul ca România să piardă bani și credibilitate”, a conchis Ilie Bolojan.