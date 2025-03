Bolojan, după videoconferința convocată de Starmer: România este angajată să continue sprijinul peutr Ucraina și pentru o pace durabilă și justă

Premierul britanic Keir Starmer i-a cerut lui Vladimir Putin să pună capăt ”jocurilor” sau se accepte mai multe suferințe economice, în contextul în care oficialul Marii Britanii se pregătește să găzduiască sâmbătă o videoconferință cu aliații la care va participa și președintele interimar Ilie Bolojan și care este dedicată menținerii oricărei încetări a focului convenite pentru Ucraina, informează Politico Europe.

Liderul britanic – care s-a numărat printre cei care încearcă să adune o ”coaliție a celor dispuși” pentru a oferi garanții de securitate semnificative în cazul unui acord cu Ucraina – l-a acuzat pe președintele rus că ”încearcă să întârzie” pacea, stabilind o serie de condiții înainte ca o încetare a focului să poată avea loc.

”Lumea trebuie să vadă acțiune, nu un studiu sau cuvinte goale și condiții inutile”, a spus Starmer. El a avertizat că, dacă Rusia nu va da dovadă de implicare, aliații Ucrainei vor trebui să sporească presiunea economică asupra Moscovei pentru a se conforma.

”Nu-i putem permite președintelui Putin să se joace cu înțelegerea președintelui Trump. Nepăsarea totală a Kremlinului față de propunerea de încetare a focului a președintelui Trump nu face decât să demonstreze că Putin nu este serios în privința păcii””, a declarat Starmer într-o declarație publicată vineri seara de nr. 10 Downing Street.

Într-o declarație ce reflectă aceeași frustrate, președintele francez Emmanuel Macron a solicitat Moscovei ”să accepte propunerea americano-ucraineană de încetare a focului pentru 30 de zile” și să ”pună capăt abuzurilor” în Ucraina, dar și declarațiilor prin care doar trage de timp.

”Am vorbit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu premierul britanic Keir Starmer după progresul înregistrat în timpul întâlnirii dintre Statele Unite și Ucraina, din Jeddah. Rusia trebuie să accepte acum propunerea americano-ucraineană de încetare a focului pentru 30 de zile. Agresiunea rusă în Ucraina trebuie să înceteze. Atrocitățile trebuie să se oprească. La fel și declarațiile prin care trage de timp. Marți, întâlnirea de la Paris a reunit aproximativ 40 de șefi de stat major ai apărării. Mâine (n.r. sâmbătă), în cadrul unei videoconferințe cu prim-ministrul Starmer, cu președintele Zelenski și cu toți partenerii noștri, vom continua să depunem eforturi pentru a consolida sprijinul pentru Ucraina și pentru a obține o pace solidă și durabilă”, a menționat liderul francez într-un mesaj publicat pe platforma X, amintind de eforturile depuse de țara sa pentru consolidarea unității europene în sprijinirea Kievului și întăririi apărării UE.

