Bolojan: Fiecare caz de femicid, o dramă socială și un semnal că statul trebuie să facă mai mult. Femeile merită o viață fără discriminare, hărțuire, abuz sau violență

Premierul Ilie Bolojan a transmis marți un mesaj ferm privind necesitatea intensificării eforturilor statului în combaterea violenței împotriva fetelor și femeilor, subliniind că „fiecare caz de femicid este o dramă socială și un semnal că statul român trebuie să facă mai mult pentru eliminarea violenței”.

Șeful Guvernului a condamnat „cu toată fermitatea” aceste abuzuri și a cerut instituțiilor statului „să-și schimbe urgent abordarea”, precizând că legislația trebuie să fie mai dură cu agresorii și să asigure o protecție efectivă pentru persoanele vulnerabile, se arată în mesajul difuzat de Guvern.

Bolojan a evidențiat modificările legislative aflate în prezent în proces parlamentar, care vizează prelungirea automată a ordinului de protecție provizoriu până la soluționarea în instanță, posibilitatea emiterii unui nou ordin dacă riscul persistă, eliminarea opțiunii ca victima să renunțe la cerere și continuarea anchetelor în cazurile de violență domestică din culpă chiar și atunci când plângerea este retrasă.

Potrivit premierului, acestea sunt „pași clari” în direcția unei protecții mai bune.

El a subliniat însă că schimbările legislative trebuie însoțite de o reacție instituțională rapidă și coerentă.

„Oprirea agresorilor la timp înseamnă vieți salvate. Descurajarea abuzurilor are ca rezultat mai puțină suferință”, a adăugat acesta.

Premierul a făcut apel la empatie și la o înțelegere reală a situațiilor cu care se confruntă victimele, pentru a crea și aplica legi care să le ofere sprijin real.

Un alt aspect crucial menționat de Bolojan este creșterea încrederii în instituțiile statului. El a subliniat că femeile și fetele care cer ajutor trebuie să aibă garanția unui răspuns prompt și profesionist, fără a fi plimbate între instituții. În acest sens, premierul a salutat inițiativa recentă a Ministerului Afacerilor Interne de modificare a legii privind prevenirea și combaterea violenței domestice, care prevede ca polițiștii să îl prezinte procurorului pe agresor imediat ce constată încălcarea unui ordin de protecție.

Bolojan a apreciat rolul societății civile în îmbunătățirea cadrului legal și a făcut apel la continuarea colaborării dintre autorități și organizațiile civice pentru a asigura respect, siguranță și protecție pentru fete și femei. „Merită o viață fără discriminare, hărțuire, abuz sau violență”, a subliniat el.

Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, marcată anual la 25 noiembrie, reprezintă un moment important pentru a reafirma angajamentul colectiv de a preveni și combate toate formele de violență bazată pe gen și de a promova drepturile și demnitatea femeilor și fetelor în întreaga lume.