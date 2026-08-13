Bolojan: Finalizarea și recepția proiectelor finanțate prin PNRR, o prioritate în următoarele două săptămâni. România riscă penalizări pentru lucrările nefinalizate la timp

Premierul interimar Ilie Bolojan a avut joi, împreună cu miniștrii de resort, o videoconferință cu prefecții și reprezentanții serviciilor guvernamentale responsabili de recepția proiectelor de investiții. Discuțiile s-au concentrat pe accelerarea lucrărilor finanțate prin PNRR, Bolojan subliniind că, în următoarele două săptămâni, trebuie finalizat un număr cât mai mare de proiecte și asigurată recepția acestora la timp.

„În următoarele două săptămâni, trebuie să finalizăm cât mai multe dintre lucrările finanțate prin PNRR și să ne asigurăm că acestea sunt recepționate la timp. Sunt peste 15.000 de proiecte în toată țara. O bună parte dintre acestea sunt derulate prin Ministerul Educației, în vederea dotării școlilor, iar celelalte, în principal, prin Ministerul Dezvoltării și prin intermediul primăriilor. Sunt investiții în școli, dispensare, anveloparea blocurilor și alte investiții locale. Mai sunt încă nerecepționate aproximativ 4.500 de proiecte”, a scris Ilie Bolojan, pe Facebook.

Potrivit premierului, recepționarea lor înseamnă atât finalizarea lucrărilor, cât și notarea în cartea funciară și încărcarea, în platforma electronică pusă la dispoziția autorităților locale, a documentelor finale care atestă încheierea finanțării.

Bolojan a precizat că lucrările recepționate până la sfârșitul lunii august vor avea finanțarea asigurată prin PNRR, în timp ce proiectele care nu vor fi finalizate la timp vor atrage penalizări pentru România, prin diminuarea sumelor pe care țara le-ar urma să le primească din fonduri europene.

„Le-am cerut prefecților și reprezentanților celorlalte instituții din teritoriu să se mobilizeze, astfel încât toate lucrările finalizate să fie recepționate în termen”, a subliniat acesta.

Totodată, Ilie Bolojan a precizat că, în ultimii ani, fondurile europene și cele de la bugetul de stat au finanțat lucrări importante, de la construcția de autostrăzi și electrificarea căii ferate până la construirea de spitale, anveloparea blocurilor, amenajarea de spații verzi și alte investiții locale.

„Finalizarea și recepția proiectelor finanțate prin PNRR reprezintă o prioritate în următoarele două săptămâni”, a conchis premierul.