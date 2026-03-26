Bolojan: Firmele americane, “un factor de coeziune între România-SUA” care promovează inclusiv aderarea României la OCDE

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că parteneriatul dintre România și Statele Unite ale Americii rămâne un pilon strategic esențial, subliniind rolul „vital” pe care SUA l-au avut atât în domeniul securității, cât și în dezvoltarea economică a țării.

Declarațiile au fost făcute în cadrul Adunării Generale a membrilor Camerei de Comerț Româno-Americane.

Șeful Guvernului a evidențiat contribuția investitorilor americani la dezvoltarea economiei românești, mulțumind pentru capitalul adus, transferul de know-how și locurile de muncă create.

„Sunt onorat să particip la acest eveniment al Camerei de Comerț Româno-Americane. Prezența mea este un semn de respect pentru dumneavoastră, pentru cei care ați investit în România, pentru cei care faceți afaceri în România și pentru oamenii care lucrează în aceste companii și vreau să vă mulțumesc pentru investițiile pe care le-ați făcut, pentru transferul de capital, pentru transferul de cunoștințe, pentru că asta înseamnă dezvoltare pentru România”, a afirmat premierul, potrivit Agerpres.

Ilie Bolojan a transmis aprecieri și angajaților din aceste companii, subliniind impactul lor asupra economiei prin taxele plătite și stabilitatea oferită familiilor din România.

„De asemenea, trebuie să vă mulțumesc Camerei pentru că nu doar reprezentați companiile americane în România, dar ați fost mai mult decât atât, ați fost, alături de Ambasada Statelor Unite, un factor de coeziune între România și Statele Unite, promovând România, promovând Statele Unite, susținând țara noastră în proiecte, cum este de exemplu și aderarea la OCDE, și promovând lucrurile bune din România – pentru asta vă suntem recunoscători”, a adăugat acesta.

Premierul i-a urat bun-venit noului ambasador american, Darryl Nirenberg, apreciind că acesta va reprezenta o „ancoră importantă” în consolidarea relației bilaterale în anii următori.

În discursul său, șeful Executivului a subliniat importanța momentelor-cheie din parcursul euro-atlantic al României, precum aderarea la Uniunea Europeană și la NATO, evidențiind rolul Statelor Unite în aceste procese.

„Pentru noi două momente au fost foarte importante: intrarea în Uniunea Europeană în acești ani și în NATO. Acestea au fost o combinație de acces la piețe și la siguranță și Statele Unite ale Americii au avut un rol vital pe componentă de siguranță, dar și pe componenta de economie și pentru noi parteneriatul cu Statele Unite este un aspect strategic pe care îl vom susține și în anii următori și am făcut dovada ca țară că, atunci când suntem apelați, suntem prezenți. Sunt convins că pe partea de relații putem dezvolta și trebuie să lucrăm pe componenta de energie, pe coridoarele energetice, pe partea de nuclear, pe componenta de minerale rare și pe tot ceea ce înseamnă lucruri cu valoarea adăugată și tehnologică ridicată”, a mai spus premierul.

Ilie Bolojan a vorbit și despre provocările economice actuale, arătând că România traversează o perioadă dificilă, marcată de corecții bugetare și de un context internațional nefavorabil.

„Suntem într-un an care nu este foarte comod, e un an dificil, pe de o parte, pentru că suntem în continuarea unui an de corecții bugetare, de corectare a unor deficite mari pe care le-am înregistrat, ceea ce nu este un lucru comod, dar suntem și într-un context internațional care nu este foarte favorabil, iar economia noastră este influențată de ceea ce se întâmplă și este conectată puternic la ceea ce se întâmplă în plan extern. Nu va fi deci un an ușor, nici pentru dumneavoastră, și nici pentru Guvern. Ceea ce puteți face dumneavoastră este ceea ce faceți în fiecare zi. Faptul că vă țineți afacerile în picioare, faptul că vă țineți angajații și vă plătiți taxele și impozitele este cel mai mare sprijin pe care îl puteți da pentru a trece peste această perioadă și vă mulțumesc pentru acest sprijin”, a transmis acesta.