ROMÂNIA
Bolojan insistă pe asigurarea propriilor capabilități de apărare: Bugetul apărării va rămâne aproape de 2,3% din PIB în 2026 și va crește treptat ulterior
Premierul Ilie Bolojan a declarat joi, pentru Euronews, că bugetul Apărării va fi menținut în 2026 la un nivel apropiat de cel din acest an, de 2,3% din PIB, urmând să crească treptat în anii următori, relatează Agerpres.
„Conform angajamentelor pe care ni le-am luat, va fi o creștere treptată a bugetului de Apărare. Cred că anul viitor vom fi undeva într-o zonă apropiată de ceea ce a fost anul acesta, de 2,3% din PIB. (…) Dar va fi foarte probabil o creștere treptată. Aici, din nou, e o problemă de suportabilitate economică, dar acest credit pe care îl vom contracta pentru Apărare ne permite să înlocuim sumele pe care le alocam Apărării din creditele mult mai scumpe pe care le luăm astăzi sau din impozitele cetățenilor. Și în felul acesta este garantată, practic, constanța acestui buget și o creștere ușoară, ascendentă, în anii următori”, a spus șeful Guvernului.
Bolojan a subliniat importanța consolidării capacităților de apărare ale României, în contextul noilor realități generate de războiul din Ucraina.
„Faptul că suntem în Alianța Nord-Atlantică este un element vital pentru siguranța României, dar, în afară de acest lucru, noi trebuie să ne creăm propriile capabilități de apărare, în așa fel încât, ținând cont de dinamica războiului, de apariția dronelor și de tot ceea ce înseamnă experimentele care au avut loc în războiul din Ucraina, să ne adaptăm tehnica de apărare la noile realități. Și, prin achizițiile care se vor face în perioada următoare, inclusiv prin acest credit din programul SAFE, România trebuie să-și consolideze alături de toate țările din flancul de Est apărarea. Și asta facem în permanență, iar colaborarea cu aliații europeni, cu Statele Unite este un element de bază al acestei apărări”, a mai afirmat premierul.
ROMÂNIA
Ministrul Finanțelor a schimbat conducerea Autorității Vamale Române, cu un mandat clar de eficientizare a activității
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat, vineri, într-un mesaj pe Facebook, schimbarea Autorității Vamale Române. Noua conducere a Vămii va fi asigurată de Alexandru Bogdan Bălan, cu rang de secretar de stat, înlocuindu-l pe Marcel Simion Mutescu, care a fost eliberat din funcție printr-o decizie oficială semnată de premierul Ilie Bolojan.
Potrivit ministrului Nazare, noua conducere a Vǎmii, prin preşedintele Alexandru Bogdan Bǎlan, va avea un mandat clar de eficientizare a activităților vamale, centrat pe:
- combaterea contrabandei și a fraudelor vamale asociate
- optimizarea colectării taxelor vamale, accizelor și TVA la import şi reducerea evaziunii asociate
- îmbunătățirea transparenței și a responsabilității instituționale
- facilitarea comerțului legal și protejarea intereselor economice ale României și ale Uniunii Europene.
„Autoritatea Vamală Română trebuie să lucreze mai eficient, mai responsabil, în interesul statului român, al operatorilor economici corecți și pentru protejarea economiei naționale”, a punctat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.
Alexandru Bogdan Bălan ocupa anterior funcția de inspector superior în cadrul instituției și are o carieră tehnică în sistemul vamal.
„Noul președinte vine cu o experiență solidă în aplicarea legislației vamale și în lupta împotriva evaziunii fiscale, dobândită în cadrul funcțiilor de inspector vamal superior și inspector antifraudă. Prin expertiza sa, Alexandru Bogdan Bălan își propune să consolideze rolul Autorității Vamale Române în protejarea intereselor economice ale României și ale Uniunii Europene, în combaterea evaziunii fiscale și în facilitarea comerțului legitim”, a transmis Autoritatea Vamală Română.
ROMÂNIA
Ministrul Sănătății: Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate este cel mai important proiect de digitalizare din sistemul sanitar românesc, cu o valoare de 100 milioane de euro, finanțat prin PNRR
Sănătatea oamenilor nu mai poate fi lăsată prizonieră birocrației și sistemelor învechite, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Acesta a subliniat că Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) reprezintă cel mai important proiect de digitalizare din istoria sistemului sanitar românesc, având o valoare de 100 de milioane de euro, finanțată prin PNRR.
„Este un angajament pe care ni l-am asumat ca echipă și pe care îl ducem la bun sfârșit. Astăzi, peste 16 milioane de cetățeni depind de PIAS”, a scris Alexandru Rogobete, pe Facebook.
Ministrul Sănătății a explicat că mai mult de 70.000 de furnizori de servicii medicale sunt conectați zilnic, iar sistemul validează și raportează peste 700.000 de servicii, dintre care aproximativ 200.000 sunt rețete medicale.
„Toate aceste procese vitale rulează încă pe echipamente instalate începând cu anul 2002 – învechite, fragile, pentru care nu se mai produc nici măcar piese de schimb. Este de neacceptat ca, în 2025, medicii și pacienții să piardă timp prețios în fața unor servere blocate”, a adăugat Alexandru Rogobete.
Ministrul Alexandru Rogobete a explicat că noua platformă va aduce schimbări esențiale pentru pacienți și medici: tipizatele și hârtiile rătăcite vor dispărea, biletele de trimitere, scrisorile medicale și concediile vor fi disponibile în format digital și accesibile instant, iar dosarul electronic al pacientului și rețeta electronică vor deveni realități funcționale. În plus, istoricul medical va putea fi consultat oricând și de oriunde, fie de pe web, fie de pe telefon.
De asemenea, Rogobete a precizat că primele module ale platformei vor fi disponibile până la finalul acestui an, iar întregul sistem va fi complet operațional în august anul viitor. El a subliniat că nu este vorba doar despre promisiuni, ci despre pași concreți și vizibili.
„Știu, oamenii și-au pierdut de multe ori încrederea când au auzit de digitalizare. Dar acum lucrurile sunt diferite. Ritmul este accelerat. Rezultatele apar. Și se vor vedea direct în viața fiecărui pacient și a fiecărui medic. Vreau să fiu sincer: nu suntem perfecți. Uneori greșim. Și știm că sistemul de sănătate are încă multe probleme. Dar tocmai de aceea muncim zi de zi, ascultăm semnalele venite de la oamenii din sistem, de la colegi și de la pacienți și încercăm să facem cât mai bine și cât mai mult pentru oameni. Aceasta este forța noastră: o echipă unită, care știe că reforma se face prin fapte, nu prin vorbe. Pacienții din România au dreptul la un sistem medical corect, sigur și modern. Și îl vor avea”, a concluzionat Alexandru Rogobete.
NATO
Reuniunea anuală a Rețelei Institutelor de Studii Strategice. Secretarul de stat Dan-Sorin Moldovan: România rămâne angajată în construirea unei posturi de apărare europene credibile, în coordonare cu NATO și SUA
Reuniunea anuală a Rețelei Institutelor de Studii Strategice (Network of European Strategic Studies Institutions – NESSI) a avut loc, în zilele de 17 și 18 septembrie, la Palatul Cercului Militar Național din București.
Evenimentul a inclus și conferința internațională cu tema „Preparing for Turbulent Times – Reshaping Europe’s Defence: Challenges, Lessons Learned and Possible Scenarios”.
Potrivit unui comunicat al MApN, reuniunea a fost organizată de Departamentul pentru politică de apărare, planificare și relații internaționale, prin Institutul pentru studii politice de apărare și istorie militară (ISPAIM), instituție fondatoare a rețelei NESSI și care, în acest an, deține președinția rotativă a rețelei.
În deschiderea lucrărilor conferinței, secretarul de stat Dan-Sorin Moldovan, șeful Departamentului, a subliniat că acest eveniment reprezintă o oportunitate majoră de consolidare a culturii strategice europene prin schimbul de idei, cunoștințe și perspective, în contextul efortului mai larg de reformare a politicii europene de apărare.
Totodată, el a subliniat că România rămâne angajată în construirea unei posturi de apărare europene credibile, în strânsă coordonare cu NATO și cu Statele Unite ale Americii.
La rândul său, directorul ISPAIM, Carmen-Sorina Rîjnoveanu, a reiterat faptul că, prin organizarea conferinței anuale a rețelei NESSI, România își reconfirmă rolul activ în promovarea dezbaterilor privind cultura strategică europeană și în formularea unor soluții comune pentru consolidarea apărării și a securității europene, într-un context internațional marcat de incertitudini și provocări majore.
NESSI a fost creată la începutul anului 2020, la inițiativa Institutului de Cercetare Strategică al Academiei Militare din cadrul Ministerului Apărării din Franța.
Obiectivul NESSI este de a permite dezvoltarea cooperării între membrii săi pentru a contribui la dezvoltarea culturii europene de securitate și a pentru a încuraja dialogul științific la nivel european pe teme de securitate și apărare.
Manifestarea științifică de la București a reunit experți și cercetători din cadrul principalelor institute de studii strategice din 14 state europene – Austria, Cehia, Elveția, Estonia, Franța, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Regatul Unit al Marii Britanii, Spania, Suedia, Ungaria și România.
Lucrările conferinței au fost structurate pe trei secțiuni principale, care au abordat teme esențiale pentru securitatea și apărarea Europei, respectiv Apărarea europeană la răscruce – lecții din războiul din Ucraina, Consolidarea apărării pentru o Europă sigură – noi abordări și provocări viitoare, Cooperarea UE–NATO într-o ordine globală în schimbare.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
UE avertizează Grecia că ar putea pierde subvențiile agricole dacă nu își îmbunătățește măsurile de împiedicare a devalizării fondurilor europene prin corupție
Bolojan insistă pe asigurarea propriilor capabilități de apărare: Bugetul apărării va rămâne aproape de 2,3% din PIB în 2026 și va crește treptat ulterior
Emmanuel Macron își apără decizia de a recunoaște statul Palestina: „Este cea mai bună modalitate de a izola Hamas”
Germania și Spania „doresc să ajungă la o soluție până la sfârșitul anului 2025” privind proiectul european al avioanelor de vânătoare FCAS: Situația actuală nu este satisfăcătoare
Viktor Orban, mesaj pentru premierul Suediei: Poporul suedez este prietenul nostru, dar guvernul vostru nu este prietenul Ungariei
Ministrul Finanțelor a schimbat conducerea Autorității Vamale Române, cu un mandat clar de eficientizare a activității
Ministrul Sănătății: Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate este cel mai important proiect de digitalizare din sistemul sanitar românesc, cu o valoare de 100 milioane de euro, finanțat prin PNRR
Reuniunea anuală a Rețelei Institutelor de Studii Strategice. Secretarul de stat Dan-Sorin Moldovan: România rămâne angajată în construirea unei posturi de apărare europene credibile, în coordonare cu NATO și SUA
România, reprezentată de ministrul de externe la Adunarea Generală de 80 de ani de la crearea ONU. Oana Țoiu se va întâlni la Washington, Chicago și New York cu oficiali și experți americani
Putin “m-a dezamăgit cu adevărat”, se destăinuie Trump, în timp ce Starmer evocă încălcările spațiului aerian al NATO pentru a crește presiunea asupra Rusiei
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Din Parlamentul ucrainean, Roberta Metsola subliniază că „aderarea la UE este o garanție de securitate în sine”: Poziția noastră este clară: pacea trebuie să fie permanentă
Ministrul Energiei a mers la Viena pentru a identifica surse de finanțare și cele mai avansate tehnologii pe care România le poate dezvolta pentru a deveni hub-ul energetic al Europei Centrale și de Est
Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen promite să sprijine “presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE: Primul pas din strategia oricărui autocrat, să acapareze mass-media independentă
„Suntem înconjurați de autocrați care vor să ne fragilizeze”, semnalează Siegfried Mureșan, punctând prioritățile pe care UE ar trebui să le aibă în următorii ani: Trebuie să fim puternici pentru a trăi în pace
SOTEU 2025: Ursula von der Leyen propune un „pachet privind rețelele” și prezintă o nouă inițiativă intitulată „Autostrăzi energetice” pentru a avansa pe „calea independenței energetice”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță măsuri sociale pentru o Europă în slujba cetățenilor: o „strategie ambițioasă de combatere a sărăciei, un plan privind locuințele la prețuri accesibile” și „o garanție solidă pentru copii”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță un nou program, „Supremație militară calitativă”, pentru „a sprijini investițiile în capacitățile forțelor armate ucrainene” și o „alianță pentru drone” între Europa și Ucraina
SOTEU 2025: Von der Leyen anunță măsuri punitive împotriva Israelului, inclusiv suspendarea sprijinului bilateral, sancționarea miniștrilor extremiști și restricții comerciale
Trending
- U.E.4 days ago
Premierul suedez îl acuză pe Viktor Orban că răspândește „minciuni scandaloase” despre sistemul judiciar al Suediei
- NATO1 week ago
Polonia a doborât în premieră drone rusești care i-au încălcat spațiul aerian după un atac al Rusiei asupra Ucrainei. Varșovia a informat NATO. În SUA se cere un răspuns dur al lui Trump
- NATO1 week ago
Polonia cere activarea articolului 4 din Tratatul NATO. Donald Tusk: Este prima dată când dronele ruse au fost doborâte într-o țară aliată
- NATO1 week ago
România este pregătită “pentru a reacționa la fel”, afirmă Nicușor Dan după ce Polonia a doborât drone ale Rusiei în interiorul propriului spațiu aerian
- ROMÂNIA1 week ago
Centrul pentru Prevenirea Conflictelor și Early Warning organizează pe 22 septembrie conferința „Alegeri în Republica Moldova: continuitatea drumului european”