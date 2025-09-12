POLITICĂ
Bolojan, întâlnire cu delegația FMI: Fondurile europene vor avea un rol decisiv pentru ca România să aibă creșteri economice de 1% în 2025 și 1,4% în 2026
Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut vineri, la Palatul Victoria, o întrevedere cu delegația Fondului Monetar Internațional (FMI), condusă de Joong Shik Kang. Discuțiile au vizat situația economică actuală, direcțiile de reformă fiscală și prioritățile de investiții publice, informează Guvernul într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Reprezentanții FMI au transmis sprijinul lor pentru pachetele de măsuri adoptate și planificate de Guvern, considerându-le esențiale pentru reducerea deficitului bugetar și creșterea încrederii investitorilor. Au fost apreciate în mod special eforturile de stabilizare a finanțelor publice și angajamentul pentru continuarea reformelor structurale.
Potrivit estimărilor FMI, România ar urma să înregistreze o creștere economică de 1% în 2025 și de 1,4% în 2026. Accesarea și utilizarea eficientă a fondurilor europene vor avea un rol decisiv în atingerea acestor obiective. În același timp, experții au subliniat importanța aplicării riguroase a măsurilor adoptate și au recomandat menținerea eforturilor de ajustare bugetară în anii următori, pentru reducerea sustenabilă a deficitului.
Delegația FMI a evidențiat necesitatea prioritizării și etapizării proiectelor de investiții, pentru a asigura finalizarea celor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Experții au remarcat progresele în direcția unei planificări mai prudente a cheltuielilor și au recomandat menținerea acestui echilibru pe termen lung.
Prim-ministrul Ilie Bolojan a precizat că Guvernul va continua reformele și măsurile de consolidare fiscală pentru a menține stabilitatea finanțelor publice, astfel încât resursele bugetare să fie direcționate către investiții și modernizarea economiei, susținând o creștere economică stabilă și dezvoltarea pe termen lung.
Delegația FMI a concluzionat că situația fiscală și economică a României permite continuarea reformelor și valorificarea oportunităților de dezvoltare în anii următori.
CONSILIUL EUROPEAN
Ilie Bolojan s-a alăturat discuțiilor dintre Nicușor Dan și Antonio Costa despre prioritățile României și ale UE: Bugetul multianual, extinderea, programul SAFE și sprijinul pentru Ucraina
Premierul Ilie Bolojan s-a alăturat miercuri seară, la Palatul Cotroceni, discuțiilor dintre președintele Nicușor Dan și președintele Consiliului European, Antonio Costa, potrivit imaginilor difuzate de Administrația Prezidențială.
Costa a fost primit de Nicușor Dan pentru discuții privind principalele subiecte de pe agenda UE – sprijinul pentru Ucraina, programul SAFE pentru reînarmare, bugetul multianual și extinderea Uniunii – ca parte a unui “tur al capitalelor” UE pe care șeful Consiliului European îl efectuează, călcând pe urmele președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care s-a aflat într-un turneu în statele din prima linie a flancului estic, încheiat luni în România.
Premierul Bolojan a participat la discuțiile informale ce au urmat întrevederii oficiale. Imaginile publicate de Administrația Prezidențială îi arată pe cei trei lideri discutând relaxat în grădina Palatului Cotroceni, unde au fost însoțiti de ministrul de externe Oana Țoiu și de șeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca.
”Felicit România pentru angajamentul său pentru Ucraina și pentru angajamentul pentru securitatea europeană”, a afirmat Costa la Palatul Cotroceni, în cadrul unor declarații comune de presă cu președintele Dan.
El a susținut că prosperitatea și securitatea în Uniunea Europeană sunt interconectate.
”Avem două linii de acțiune; pentru a spori competitivitatea, să alimentăm creșterea economică, să creăm locuri de muncă mai bune și să creștem prosperitatea societăților noastre; în al doilea rând, avem securitatea. Cele două sunt legate între ele, pentru că nu e posibil să ai o situație economică bună fără să ai o securitate bine pusă la punct”, a mai afirmat Antonio Costa, care din postura de președinte al Consiliului European a colaborat deja cu trei președinți români: Klaus Iohannis, Ilie Bolojan (în perioada interimatului) și Nicușor Dan.
La rândul său, președintele român a menționat că discuțiile au vizat situația de securitate și strategia Uniunii Europene pentru Marea Neagră.
”Am discutat de războiul hibrid pe care, din păcate, îl confruntăm în aceste zile. Am discutat de solidaritate europeană și de mecanismul SAFE, care să ajute Europa să își ia securitatea în propriile mâini. Am vorbit de negocierile viitoare pe bugetul UE”, a mai spus Nicușor Dan.
România se numără printre cele 19 de state membre ale UE care, pe 29 iulie, au transmis Comisiei Europene lista de proiecte militare prin instrumentul SAFE (Security Action for Europe), dosarul și solicitările fiind coordonate de Cancelaria prim-ministrului.
Șeful statului a adăugat că a abordat cu Costa și procesul de extindere al Uniunii Europene pe care România îl susține, în special pentru Republica Moldova, și rolul UE în lume.
Aceste teme au fost discutate și luni la Baza Aeriană 57 de la Mihail Kogălniceanu cu președinta Comisiei Europene, România solicitând găzduirea Centrului de securitate maritimă al UE la Marea Neagră. Totodată, liderii români punct accentul și pe rolul României în reconstrucția Ucrainei, cu accent pe “poziția geografică, portul Constanța și Dunăre”
POLITICĂ
PSD nu va susține măsurile luate împotriva celor mai vulnerabili, fără o justificare economică reală
„Social-democrații nu pot susține un stat român cinic care nu recunoaște meritele celor care și-au pus viața în slujba țării, dar îi scutește de taxe pe cei mai bogați dintre români”, a transmis președintele interimar al PSD, după ce Guvernul a adoptat parțial Pachetul II de reforme.
De asemenea, Sorin Grindeanu anunță că după ce Guvernul va trimite legile la Parlament, grupul parlamentarilor social-democrați va formula amendamente pentru a corecta și alte puncte, care defavorizează categoriile vulnerabile.
„Nu suntem de acord cu faptul ca mamele și pensionarii să plătească CASS, în timp ce multinaționalele câștigă peste 1.2 miliarde de lei prin scutirea de impozitul de 1% pe cifra de afaceri. Acest lucru este imoral și PSD nu poate susține astfel de lucruri! PSD este parte activă și susține pe deplin reformele necesare și nevoia de a elimina privilegiile și sinecurile, dar nu putem susține măsurile luate împotriva celor mai vulnerabili, fără o justificare economică reală”, a transmis Sorin Grindeanu într-un mesaj postat pe pagina de Facebook.
Potrivit președintelui interimar al PSD, miniștrii social-democrați și-au făcut pe deplin treaba în ceea ce privește reformele din Pachetul 2 de măsuri pe care le-au avut de gestionat: reforma companiilor de stat și a ASF, ANRE și ANCOM – Secretariatul General al Guvernului (PSD), reforma pensiilor speciale ale magistraților – Ministerul Muncii (PSD) și reforma în sănătate – Ministerul Sănătății (PSD).
„Sunt reforme grele așteptate de foarte mult timp de români care vizează mai multă echitate și justiție socială prin tăierea privilegiilor, acces mai mare la sănătate sau adaptarea nivelurilor salariale la realitatea economică a României”, a mai adăugat acesta.
Citiți și: Pachetul II de reforme, adoptat parțial de Guvern. Bolojan: Punem bazele unui stat corect, care-și respectă cetățenii
POLITICĂ
Pachetul II de reforme, adoptat parțial de Guvern. Bolojan: Punem bazele unui stat corect, care-și respectă cetățenii
Pachetul Nr. II de reforme anunțat de Guvern a fost adoptat ieri, parțial, într-o ședință extraordinară. Acest pachet a fost împărțit în șase proiecte, dintre care au fost adoptate doar cinci: proiectul privind pensiile magistraților, proiectul privind sistemul de sănătate, proiectul privind companiile de stat, proiectul pentru autoritățile autofinanțate (ASF, ANCOM, ANRE) și proiectul cu privire la fiscalitate – insolvență.
„Am făcut azi un pas înainte pentru îndreptarea unor inechități, pentru o reformă necesară, prin care punem bazele unui stat corect, care-și respectă cetățenii. Suntem nevoiți să acționăm urgent, pentru că timpul nu mai poate aștepta. Ani de zile s-au acumulat datorii care au crescut deficitul, dar și inechități diverse, care au dus la o stare de nemulțumire profundă în societate. Acum reparăm ceea ce s-a stricat. Nu e misiune ușoară sau populară, dar facem ce trebuie: evităm un rău mai mare pentru țară și readucem statul pe o traiectorie sănătoasă. La situații excepționale, luăm măsuri excepționale. Ne facem deci datoria”, a transmis premierul Iilie Bolojan.
Pentru al șaselea proiect, cel privind administrația publică, Guvernul își propune adoptarea lui duminică, într-o nouă ședință de guvern.
De asemenea, prim-ministrul va transmite Parlamentului proiectele de lege, iar Guvernul își va angaja răspunderea pe acestea în fața forului legislativ.
Pachetul II de reforme, explicat, potrivit declarațiilor de presă susținute de premierul Ilie Bolojan, ministrul Sănătații, Alexandru Rogobete, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca:
Justiție
- Pensiile magistraților Creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani, cu tranziție graduală pe 10 ani. Plafonarea pensiei la max. 70% din ultimul salariu (înlocuiește regula „pensie = ultimul salariu”).
- Anunț privind necesitatea unei noi legi a salarizării în sistem (pentru a elimina procesele și impredictibilitatea bugetară).
Sănătate
- Reorientarea pacienților din spitalizare continuă către medicina primară și ambulatoriul de specialitate.
- Șefii de secție din spitalele clinice: numiți prin concurs pe bază de indicatori de performanță; condiție minimă – cadru universitar (nu neapărat cel mai înalt grad). Evaluare anuală de către Comitetul Director.
- Regândirea contractării în medicina de familie: până în 2027, ~20% plată per capita / ~80% plată pe servicii raportate la CNAS. Economii estimate ~3,2 mld. lei în 2026, realocate în programe de sănătate și alte servicii.
- Creșterea punctului în ambulatoriu la 8 lei de la 1 ian. 2026/1 ian. 2027 (în funcție de economii). Influențe salariale pentru spitale alocate după volum/complexitate servicii și indicatori de performanță (metodologie prin HG în 90 zile). Ajustare negativă când anvelopa salarială depășește bugetul serviciilor.
- Prelungirea programului în ambulatoriile spitalelor publice acolo unde există resursă – managerii primesc instrumente pentru rotații de personal.
- Majorarea clawback: +0,6 pp pentru generice și +1,7 pp pentru inovative.
Companii de stat – guvernanță corporativă (Legea 109)
- Reașezarea indicatorilor de performanță: 50–75% financiari / 25–50% nefinanciari (în linie cu recomandări OCDE/PwC).
- Reducerea dimensiunii consiliilor de administrație (ex.: 7→5, 5→3).
- Reduceri semnificative ale indemnizațiilor; plafonarea componentei variabile la max. 2 salarii medii brute pe ramură, plătită o singură dată pe an.
- Clarificări pentru a evita cumulul (membru CA și director). Cerințe mai stricte pentru firmele de recrutare; optimizări procedurale în AMEPIP.
Autorități de reglementare (ASF, ANRE, ANCOM)
- Până la 31 octombrie: propuneri de reducere a organigramelor — −10% posturi de specialitate și −30% posturi suport.
- Reducerea indemnizațiilor conducerii și a salariilor personalului cu 30%.
- Plafonarea bonusurilor la max. 2 salarii brute, acordate doar la îndeplinirea indicatorilor și în limite bugetare.
Fiscalitate & insolvență
- Eliminarea impozitului pe cifra de afaceri pentru companiile cu CA > 50 mil. €; trecere la abordare țintită pe cheltuieli sensibile (management, consultanță, proprietate intelectuală) pentru multinaționale.
- Pachet pentru combaterea evaziunii, reformarea insolvenței, regândirea eșalonărilor la ANAF, reguli noi de colectare și tratament corect pentru contribuabilii conformi.
- Impact bugetar estimat: 3,7 mld. lei (pachet fiscal); 6,9 mld. lei total pachete aprobate acum.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Oana Țoiu a discutat cu omologul britanic despre cooperarea în domeniul securității și apărării și despre sprijinul pentru comunitatea românească din Regatul Unit
Noul ambasador al Chinei, primit la MAE de ministrul Oana Țoiu: România și China, deschise să coopereze în concordanță cu interesele pe termen lung ale celor două țări
Bolojan, întâlnire cu delegația FMI: Fondurile europene vor avea un rol decisiv pentru ca România să aibă creșteri economice de 1% în 2025 și 1,4% în 2026
Danemarca alege sistemul franco-italian SAMP/T în locul Patriot-ului american pentru a-și asigura apărarea antiaeriană terestră pe întreg teritoriul
Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
Bulgaria va avea un cuvânt de spus la reuniunile BCE după adoptarea monedei euro, dă asigurări Christine Lagarde
Tusk îl asigură pe Trump că “atacul cu drone asupra Poloniei nu a fost o eroare” a Moscovei: Oricine va dori să atace Polonia va fi tratat corespunzător așa cum s-a întâmplat pe 10 septembrie
FMI: Economia SUA dă primele semne de tensiune, pe fondul încetinirii pieței muncii și al impactului tarifelor comerciale
Trump susține că intruziunea dronelor rusești pe teritoriul Poloniei ar putea fi o „eroare” din partea Moscovei: „Dar, indiferent, nu sunt mulțumit de nimic în această situație”
Germania dorește ca reguli mai stricte de eliberare a vizelor Schengen pentru cetățeni ruși să fie incluse în noul pachet european de măsuri punitive contra Moscovei
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen promite să sprijine “presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE: Primul pas din strategia oricărui autocrat, să acapareze mass-media independentă
„Suntem înconjurați de autocrați care vor să ne fragilizeze”, semnalează Siegfried Mureșan, punctând prioritățile pe care UE ar trebui să le aibă în următorii ani: Trebuie să fim puternici pentru a trăi în pace
SOTEU 2025: Ursula von der Leyen propune un „pachet privind rețelele” și prezintă o nouă inițiativă intitulată „Autostrăzi energetice” pentru a avansa pe „calea independenței energetice”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță măsuri sociale pentru o Europă în slujba cetățenilor: o „strategie ambițioasă de combatere a sărăciei, un plan privind locuințele la prețuri accesibile” și „o garanție solidă pentru copii”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță un nou program, „Supremație militară calitativă”, pentru „a sprijini investițiile în capacitățile forțelor armate ucrainene” și o „alianță pentru drone” între Europa și Ucraina
SOTEU 2025: Von der Leyen anunță măsuri punitive împotriva Israelului, inclusiv suspendarea sprijinului bilateral, sancționarea miniștrilor extremiști și restricții comerciale
Volodimir Zelenski a discutat cu Emmanuel Macron după atacul masiv al Rusiei asupra Ucrainei: „Împreună cu Franța, pregătim noi măsuri pentru a ne întări” apărarea
Din Ucraina, președintele Consiliului European anunță că o echipă europeană se va deplasa la Washington pentru a discuta cu „prietenii americani” despre sancțiuni suplimentare contra Rusiei
Trending
- ROMÂNIA3 days ago
Negocieri finale cu CE pentru maximizarea accesului României la fonduri cruciale pentru modernizarea apărării. Nazare: Achizițiile din cadrul SAFE sunt scutite de TVA, iar împrumuturile garantate de UE
- COMISIA EUROPEANA1 week ago
Raport: Investiții militare record în UE, cu România între statele care și-au majorat bugetul cu peste 10%. În 2025, UE va investi în premieră peste 2% din PIB pentru apărare, dar fragmentarea persistă față de SUA, China și Rusia
- NATO1 week ago
“Vom ajuta Polonia să se apere”, îl întâmpină Trump la Casa Albă pe noul președinte polonez, aflat la prima vizită externă: Vom crește prezența militară SUA dacă Polonia dorește
- ENERGIE1 week ago
Guvernul a adoptat un memorandum cu măsuri de reformă privind reducerea etapizată a prețului la energia electrică
- CHINA1 week ago
Trump îi salută sarcastic pe Xi Jinping, Putin și Kim Jong Un care “conspiră împotriva SUA” la parada militară de la Beijing și cere onorarea “sângelui” vărsat de SUA în victoria Chinei în cel de-al Doilea Război Mondial