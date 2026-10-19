Bolojan, întâlnire cu o delegație a Comisiei de la Veneția: Încrederea cetățenilor este redusă dacă nu există consecvență și predictibilitate a soluțiilor

ROMÂNIAPOLITICĂ
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
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© Guvernul României

Premierul Ilie Bolojan a primit luni, la Palatul Victoria, o delegație a Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția), condusă de Marta Cartabia, în contextul participării celei de-a doua ediții a Forumului dedicat statului de drept, care are loc în România, informează Palatul Victori într-un comunicat.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a subliniat, în cadrul întâlnirii, importanța calității actului de justiție pentru restabilirea încrederii cetățenilor în stat și în instituțiile publice.

„Calitatea actului justiției este strâns legată de calitatea legislației, dar și de interpretare. Dacă nu există consecvență, echilibru și predictibilitate a soluțiilor, încrederea cetățenilor este redusă în instituțiile statului”, a afirmat șeful Executivului.

Premierul Bolojan a mulțumit Comisiei de la Veneția pentru expertiza și sprijinul permanent de care a beneficiat România și a precizat că țara noastră are nevoie în continuare de acest parteneriat.

Președinta Comisiei de la Veneția, doamna Marta Cartabia a oferit prim-ministrului Bolojan un exemplar al „Listei actualizate a criteriilor privind statul de drept”, important instrument de referință care permite evaluarea obiectivă, transparentă și comparabilă a statului de drept.

La întrevederea de la Palatul Victoria, împreună cu premierul Ilie Bolojan au mai participat, din partea Guvernului, consilierii de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului Luminița Odobescu și Andrei Lupu.

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Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

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