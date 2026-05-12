Bolojan, întâlnire cu președintele Parlamentului de la Chișinău: România susține deschiderea neîntârziată a negocierilor oficiale de aderare a R. Moldova

Premierul Ilie Bolojan a avut marți, la Palatul Victoria, o întrevedere cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, aflat în vizită în România pentru a participa la a 10-a ediție a Black Sea and Balkans Security Forum, context în care șeful Guvernului a reafirmat susținerea României pentru integrarea europeană a Chișinăului, informează un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Prim-ministrul a evidențiat dinamica excelentă a colaborării dintre România și Republica Moldova, bazată atât pe comunitatea de limbă, istorie și cultură, precum și pe dialogul politic și cooperarea sectorială.

O temă importantă aflată pe agenda discuțiilor s-a referit la procesul de pregătire a aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Guvernul României își reafirmă sprijinul ferm pentru procesul de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană, atât la nivel politico-diplomatic, cât și prin acțiuni concrete de susținere a administrației de la Chișinău, a subliniat șeful Executivului, în acest context.

“Apartenența la Uniunea Europeană este calea cea mai sigură pentru progres și o calitate mai bună a vieții cetățenilor Republicii Moldova”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

Guvernul României susține deschiderea neîntârziată a negocierilor oficiale de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a transmis mulțumiri României pentru sprijinul constant, multidimensional și a subliniat importanța deschiderii efective a negocierilor de aderare într-un timp cât mai scurt.

Cei doi oficiali au trecut în revistă proiectele comune de interconectare în domeniile energiei și transporturilor, precum și pentru fluidizarea traficului la frontieră pentru cetățeni și pentru mărfuri.

La întâlnirea de la Palatul Victoriei, alături de prim-ministrul Ilie Bolojan, din partea României a mai participat consilierul de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, Luminița Odobescu, și ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian Leon Țurcanu.

La București, Grosu a mai avut o întrevedere cu președintele Nicușor Dan și cu președintele Senatului, Mircea Abrudean.

