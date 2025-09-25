Bolojan: Programul SAFE va finanța achizițiile militare ale României în următorii cinci ani. Dobânzile acestui credit, de patru ori mai mici decât cele standard

Propunerile României pentru Programul SAFE, în baza căruia țara noastră va beneficia de un credit de 16,6 miliarde de euro, vor fi elaborate până la jumătate lunii octombrie, a declarat, miercuri, premierul Ilie Bolojan, acesta susținând că suma alocată achizițiilor militare în bugetul apărării va fi acoperită de acest program de creditare, cu dobânzi de patru ori mai mici, în următorii cinci ani.

Propunerile urmează să fie înainte, spre aprobare, Comisiei Europene în luna noiembrie, a precizat prim-ministrul, într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria.

Prim-ministrul a efectuat, luni, o vizită la Bruxelles, unde a avut o întrevedere cu comisarul european pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius.

“Comisia Europeană a aprobat pentru România o alocare din Programul SAFE, deci un credit suplimentar, de 16,6 miliarde de euro. Din această alocare, cea mai mare parte a ei, 12,5 miliarde, sunt cheltuieli directe pe apărare, iar puțin peste 4 miliarde reprezintă alocări pentru sectorul de transporturi, pentru componenta mixtă de mobilitate civilă și militară. Am discutat cu comisarul european și echipa tehnică toate detaliile legate de acest program în așa fel încât, până la jumătatea lunii octombrie, să avem o primă listă a proiectelor care ar face parte din propunerile României”, a explicat Bolojan, citat de Agerpres.

Propunerile vor fi prezentate în CSAT, iar la finalul lunii noiembrie lista va fi depusă la Comisia Europeană pentru aprobarea finală.

Ilie Bolojan a susținut că banii obținuți prin Programul SAFE vor avea “efecte majore” în domeniul apărării și al infrastructurii de transport, dar și în ceea ce privește deficitul.

“România s-a angajat să aibă cheltuieli de apărare care să nu coboare sub 2,2% din PIB. Din această sumă, o cotă importantă, aproape 1%, este dedicată achizițiilor militare. Această cotă de 1%, în următorii cinci ani de zile, va fi acoperită de acest Program SAFE, ceea ce înseamnă că avem garanția că programele României, absolut necesare pentru apărare, au o finanțare constantă și bugete asigurate în anii următori”, a menționat premierul.

El a reliefat că, deși este vorba despre un credit, acesta are dobânzi “de patru ori mai mici” față de cele la care România se împrumută în prezent. De asemenea, există o perioadă de grație de zece ani, iar creditul ar urma să fie rambursat în 40 de ani.

Peste 4 miliarde de euro ar urma să fie alocate pentru proiecte de transport, precum capetele de autostradă dinspre Moldova. Bolojan a subliniat că va face tot ce este posibil pentru ca aceste proiecte să fie menținute în program.

Premierul Ilie Bolojan s-a aflat luni la Bruxelles, unde a avut o serie de întrevederi cu înalți oficiali europeni, inclusiv cu vicepreședinta Comisiei Europene Roxana Mînzatu, comisarul pentru economie și productivitate Valdis Dombrovskis și comisarul pentru apărare și spațiu Andrius Kubilius.

Discuțiile au vizat atât temele legate de viitorul buget al Uniunii Europene, cât și inițiativa europeană SAFE, cooperarea în domeniul apărării și situația macroeconomică a României.

România va beneficia de 16,68 miliarde de euro finanțare prin mecanismul european Security Action for Europe (SAFE), potrivit alocărilor provizorii anunțate de Comisia Europeană pentru statele membre care au exprimat interesul pentru acest program, iar suma pe care o va putea investi țara noastră reprezintă a doua alocare ca ordin de mărime stabilită de Comisie.

Instrumentul SAFE (Security Action for Europe) este un mecanism financiar temporar al Uniunii Europene, cu un buget de 150 de miliarde euro, sub formă de împrumuturi.

Programul este expresia solidarității europene față de nevoia unei apărări colective moderne și reziliente, prin stimularea cooperării industriale, reducerea fragmentării și crearea unei piețe unice eficiente pentru echipamente de apărare. Împrumuturile sunt acordate în baza unui plan național de investiții în industria de apărare, aprobat de Comisia Europeană, iar fondurile pot fi utilizate până la data de 31 decembrie 2030.

România se numără printre cele 19 de state membre ale UE care, pe 29 iulie, au transmis Comisiei Europene lista de proiecte militare prin instrumentul SAFE (Security Action for Europe), dosarul și solicitările fiind coordonate de Cancelaria prim-ministrului.