ROMÂNIA
Bolojan: Programul SAFE va finanța achizițiile militare ale României în următorii cinci ani. Dobânzile acestui credit, de patru ori mai mici decât cele standard
Propunerile României pentru Programul SAFE, în baza căruia țara noastră va beneficia de un credit de 16,6 miliarde de euro, vor fi elaborate până la jumătate lunii octombrie, a declarat, miercuri, premierul Ilie Bolojan, acesta susținând că suma alocată achizițiilor militare în bugetul apărării va fi acoperită de acest program de creditare, cu dobânzi de patru ori mai mici, în următorii cinci ani.
Propunerile urmează să fie înainte, spre aprobare, Comisiei Europene în luna noiembrie, a precizat prim-ministrul, într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria.
Prim-ministrul a efectuat, luni, o vizită la Bruxelles, unde a avut o întrevedere cu comisarul european pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius.
“Comisia Europeană a aprobat pentru România o alocare din Programul SAFE, deci un credit suplimentar, de 16,6 miliarde de euro. Din această alocare, cea mai mare parte a ei, 12,5 miliarde, sunt cheltuieli directe pe apărare, iar puțin peste 4 miliarde reprezintă alocări pentru sectorul de transporturi, pentru componenta mixtă de mobilitate civilă și militară. Am discutat cu comisarul european și echipa tehnică toate detaliile legate de acest program în așa fel încât, până la jumătatea lunii octombrie, să avem o primă listă a proiectelor care ar face parte din propunerile României”, a explicat Bolojan, citat de Agerpres.
Propunerile vor fi prezentate în CSAT, iar la finalul lunii noiembrie lista va fi depusă la Comisia Europeană pentru aprobarea finală.
Ilie Bolojan a susținut că banii obținuți prin Programul SAFE vor avea “efecte majore” în domeniul apărării și al infrastructurii de transport, dar și în ceea ce privește deficitul.
“România s-a angajat să aibă cheltuieli de apărare care să nu coboare sub 2,2% din PIB. Din această sumă, o cotă importantă, aproape 1%, este dedicată achizițiilor militare. Această cotă de 1%, în următorii cinci ani de zile, va fi acoperită de acest Program SAFE, ceea ce înseamnă că avem garanția că programele României, absolut necesare pentru apărare, au o finanțare constantă și bugete asigurate în anii următori”, a menționat premierul.
El a reliefat că, deși este vorba despre un credit, acesta are dobânzi “de patru ori mai mici” față de cele la care România se împrumută în prezent. De asemenea, există o perioadă de grație de zece ani, iar creditul ar urma să fie rambursat în 40 de ani.
Peste 4 miliarde de euro ar urma să fie alocate pentru proiecte de transport, precum capetele de autostradă dinspre Moldova. Bolojan a subliniat că va face tot ce este posibil pentru ca aceste proiecte să fie menținute în program.
Premierul Ilie Bolojan s-a aflat luni la Bruxelles, unde a avut o serie de întrevederi cu înalți oficiali europeni, inclusiv cu vicepreședinta Comisiei Europene Roxana Mînzatu, comisarul pentru economie și productivitate Valdis Dombrovskis și comisarul pentru apărare și spațiu Andrius Kubilius.
Discuțiile au vizat atât temele legate de viitorul buget al Uniunii Europene, cât și inițiativa europeană SAFE, cooperarea în domeniul apărării și situația macroeconomică a României.
România va beneficia de 16,68 miliarde de euro finanțare prin mecanismul european Security Action for Europe (SAFE), potrivit alocărilor provizorii anunțate de Comisia Europeană pentru statele membre care au exprimat interesul pentru acest program, iar suma pe care o va putea investi țara noastră reprezintă a doua alocare ca ordin de mărime stabilită de Comisie.
Instrumentul SAFE (Security Action for Europe) este un mecanism financiar temporar al Uniunii Europene, cu un buget de 150 de miliarde euro, sub formă de împrumuturi.
Programul este expresia solidarității europene față de nevoia unei apărări colective moderne și reziliente, prin stimularea cooperării industriale, reducerea fragmentării și crearea unei piețe unice eficiente pentru echipamente de apărare. Împrumuturile sunt acordate în baza unui plan național de investiții în industria de apărare, aprobat de Comisia Europeană, iar fondurile pot fi utilizate până la data de 31 decembrie 2030.
România se numără printre cele 19 de state membre ale UE care, pe 29 iulie, au transmis Comisiei Europene lista de proiecte militare prin instrumentul SAFE (Security Action for Europe), dosarul și solicitările fiind coordonate de Cancelaria prim-ministrului.
REPUBLICA MOLDOVA
Nicușor Dan îi îndeamnă pe basarabenii din România să voteze la alegerile de peste Prut: Legătura dintre România și R. Moldova este vie, construită de oameni, familii și valori
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis miercuri un mesaj cu ocazia alegerilor parlamentare din Republica Moldova, programate pentru duminică, 28 septembrie, subliniind importanța acestui scrutin pentru viitorul țării vecine.
„Legătura dintre România și Republica Moldova nu este doar una istorică – este o legătură vie, construită în fiecare zi prin oameni, familii și valori comune”, a declarat șeful statului, într-un reel publicat pe Facebook.
El a făcut apel la mobilizarea cetățenilor moldoveni stabiliți în România, îndemnându-i să participe la vot.
„Îi îndemn pe toți basarabenii din România să voteze în una dintre cele 23 de secții organizate în 14 orașe din țară“, a spus acesta.
Președintele a precizat, de asemenea, că lista completă a secțiilor de votare poate fi consultată pe pagina oficială a Ambasadei Republicii Moldova la București.
Potrivit Ambasadei Republicii Moldova la București, cetățenii moldoveni stabiliți cu traiul permanent sau aflați temporar în România vor putea vota la 23 de secții de votare deschise în 14 orașe (București, Iași, Cluj, Timișoara, Craiova, Brașov, Sibiu, Oradea, Baia Mare, Târgu Mureș, Suceava, Bacău, Galați, Constanța). Adresele exacte ale acestor secții de votare sunt menționate în posterul de mai jos.
Secțiile de votare vor fi deschise între orele 07:00 și 21:00 (ora locală).
Cetățenii moldoveni vor putea vota la orice secție de votare, prezentând unul dintre următoarele acte:
1) Cartea de identitate sau buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova (valabil);
2) Cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate provizoriu (valabil);
3) Pașaportul cetățeanului Republicii Moldova (inclusiv expirat);
Pe 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova sunt chemați la urne să aleagă o nouă componență a Parlamentului. Unii experți atrag atenția că Rusia se implică activ în procesul electoral, recurgând la campanii de dezinformare, propagandă și, potrivit unor investigații, chiar tentative de cumpărare a voturilor. În aceste condiții, miza scrutinului nu este doar una internă, legată de competiția dintre partidele politice autohtone, ci și una geopolitică, ce vizează menținerea Republicii Moldova pe cursul european sau, dimpotrivă, readucerea ei în sfera de influență a Federației Ruse.
Pe acest fond, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un avertisment ferm privind pericolele la care este expusă țara în contextul implicării Federației Ruse în alegerile parlamentare ce vor avea loc duminică. Șefa statului a subliniat că independența și parcursul european al Republicii Moldova sunt „în pericol”, acuzând Kremlinul că încearcă să influențeze scrutinul prin „sute de milioane de euro” investiți în cumpărarea voturilor, campanii de dezinformare și acțiuni de intimidare.
Forțele de securitate din Republica Moldova au arestat luni 74 de persoane după efectuarea a peste 250 de percheziții, inclusiv în închisori, acțiuni în urma cărora, potrivit unui consilier al președintei Maia Sandu, a fost destructurată o rețea de sabotaj instruită în Serbia de serviciul rus de informații militare GRU pentru desfășurarea unor operațiuni de destabilizare odată cu alegerile parlamentare din 28 septembrie.
Și premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a acuzat miercuri Rusia că încearcă să preia controlul asupra Chișinăului, încălcând voința suverană a moldovenilor. În cadrul unei conferințe de presă, el a afirmat că presiunea Moscovei „devine tot mai mare”, dar a dat asigurări că Republica Moldova va rezista și va împiedica „planul rusesc de ocupație”.
În același siaj, Guvernul Republicii Moldova a respins marți acuzațiile lansate de Serviciul de Informații Externe al Federației Ruse (SVR), potrivit cărora Uniunea Europeană ar pregăti o „intervenție militară” în țară cu sprijinul statelor NATO.
Potrivit Executivului de la Chișinău, aceste „alerte” nu sunt decât „o reacție isterică fabricată de serviciile ruse” la mesajul președintei Maia Sandu din 22 septembrie. Șefa statului avertizase atunci că Rusia „aruncă cu sute de milioane de euro pentru a cumpăra sute de mii de voturi pe ambele maluri ale Nistrului, dar și în afara R. Moldova”.
În comunicatul său, SVR a afirmat că „Uniunea Europeană ar pregăti o intervenție militară în R. Moldova, cu sprijinul statelor membre NATO”, susținând că „în această etapă are loc concentrarea unităților forțelor armate ale statelor NATO în România, în apropierea granițelor Moldovei” și că s-ar „pregăti un desant NATO în regiunea Odesa a Ucrainei pentru intimidarea Transnistriei”.
COMISIA EUROPEANA
Bolojan: Am convenit cu Comisia Europeană să încheiem anul cu un deficit de 8,4%. Anul viitor vom avea un deficit de 6% din PIB
România ar urma să aibă în acest an un deficit bugetar de 8,4% din PIB, conform celor convenite cu reprezentanții Comisiei Europene, a declarat miercuri premierul Ilie Bolojan.
Pachetele fiscale adoptate vor avea un efect de 0,6 – 0,7% din PIB anul acesta, dar vor crește la peste 2,5% din PIB anul viitor, a spus prim-ministrul într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria.
Ilie Bolojan a menționat că luni, la Bruxelles, a avut trei întâlniri importante: cu comisarul european pentru economie și productivitate, Valdis Dombrovskis, cu comisarul european pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius, precum și cu vicepreședintele Comisiei Europene Roxana Mînzatu.
“La întâlnirea cu comisarul pentru economie au fost discutate aspectele care țin de buget și de fondurile europene, pe componenta de PNRR. În baza discuțiilor care au avut loc, în săptămânile premergătoare, între echipele tehnice ale Ministerului de Finanțe și cele ale Comisiei, am convenit un deficit cu care România să închidă anul acesta de 8,4% din PIB. Asta înseamnă un deficit de aproximativ 159 de miliarde de lei, ceea ce reprezintă aproape 32 de miliarde de euro. Asta înseamnă ca efectele scontate ale pachetelor care au fost adoptate să fie anul acesta de aproximativ 0,6 – 0,7% din PIB. Asta pentru că anul acesta efectele sunt doar pe ultimele trei-patru luni de zile și, prin anualizare, se diminuează foarte mult. Iar anul viitor efectele măsurilor ar fi de peste 2,5% din PIB”, a susținut premierul, potrivit Agerpres.
El a adăugat că, în condițiile în care România va respecta în acest an ținta de deficit de 8,4%, anul viitor s-ar putea apropia de o țintă de puțin peste 6% din PIB. În felul acesta, țara noastră ar intra într-o “traiectorie normală”, în care cheltuielile primare să scadă în mod constant.
“Principala influență a acestei rectificări de buget și a acestui deficit de 8,4% este creșterea costului legat de dobânzi. Inițial s-a estimat un cost de puțin peste 40 de miliarde de lei. La o evaluare din această toamnă costul va depăși 50 de miliarde. Aceasta este principala influență legată de componenta de deficit. Comisarul și echipa Comisiei au înțeles măsurile care au fost luate de către România și importanța acestora, dar și situația dificilă bugetară în care ne găsim. Nu puteam să considerăm că această înțelegere este un fapt împlinit, decât în condițiile în care vom respecta disciplina bugetară, atât anul acesta, cât și anul viitor. Vom continua cu seriozitate reformele care trebuie să aibă în vedere scăderea cheltuielilor și un stat mai eficient. Și, de asemenea, să menținem o stabilitate politică”, a precizat Bolojan.
Premierul Ilie Bolojan s-a aflat luni la Bruxelles, unde a avut o serie de întrevederi cu înalți oficiali europeni, inclusiv cu vicepreședinta Comisiei Europene Roxana Mînzatu, comisarul pentru economie și productivitate Valdis Dombrovskis și comisarul pentru apărare și spațiu Andrius Kubilius.
Discuțiile au vizat atât temele legate de viitorul buget al Uniunii Europene, cât și inițiativa europeană SAFE, cooperarea în domeniul apărării și situația macroeconomică a României.
România, țara cu cel mai mare deficit bugetar din UE, trebuie să prezinte Comisiei Europene până pe 15 octombrie măsuri concrete pentru reducerea deficitului și să limiteze ritmul de creștere a cheltuielilor nete, cu perspectiva de a se încadra în limitele convenite în planul fiscal-structural pe termen mediu pe șapte ani convenit cu UE până în 2030.
ROMÂNIA
Industria de apărare a României trebuie să joace un rol activ în Europa, le-a transmis Nicușor Dan reprezentanților Airbus și ambasadorilor Franței, Germaniei și Spaniei
Industria românească de apărare trebuie să joace un rol activ în parteneriatele europene, iar acest lucru este o oportunitate și o responsabilitate, a afirmat, miercuri, președintele Nicușor Dan.
Acesta a transmis pe platforma X că a avut “o întâlnire foarte bună” la Palatul Cotroceni cu reprezentanții companiei Airbus, alături de ambasadorii Franței, Germaniei și Spaniei la București.
“Am discutat despre oportunitățile de colaborare în domeniul industriei de apărare, în contextul programului european SAFE, o inițiativă strategică pentru consolidarea securității și capacității industriale europene. România are o tradiție solidă în industria aeronautică și este important să valorificăm acest potențial în proiecte europene majore”, a subliniat șeful statului.
Astăzi am avut o întâlnire foarte bună la Palatul Cotroceni cu reprezentanții companiei Airbus, alături de ambasadorii Franței, Germaniei și Spaniei la București.
Am discutat despre oportunitățile de colaborare în domeniul industriei de apărare, în contextul programului european… pic.twitter.com/pRc7tXI0YT
— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) September 24, 2025
România va beneficia de 16,68 miliarde de euro finanțare prin mecanismul european Security Action for Europe (SAFE), potrivit alocărilor provizorii anunțate de Comisia Europeană pentru statele membre care au exprimat interesul pentru acest program, iar suma pe care o va putea investi țara noastră reprezintă a doua alocare ca ordin de mărime stabilită de Comisie.
Instrumentul SAFE (Security Action for Europe) este un mecanism financiar temporar al Uniunii Europene, cu un buget de 150 de miliarde euro, sub formă de împrumuturi.
Programul este expresia solidarității europene față de nevoia unei apărări colective moderne și reziliente, prin stimularea cooperării industriale, reducerea fragmentării și crearea unei piețe unice eficiente pentru echipamente de apărare. Împrumuturile sunt acordate în baza unui plan național de investiții în industria de apărare, aprobat de Comisia Europeană, iar fondurile pot fi utilizate până la data de 31 decembrie 2030.
România se numără printre cele 19 de state membre ale UE care, pe 29 iulie, au transmis Comisiei Europene lista de proiecte militare prin instrumentul SAFE (Security Action for Europe), dosarul și solicitările fiind coordonate de Cancelaria prim-ministrului.
