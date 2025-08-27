REPUBLICA MOLDOVA
Bolojan promite că România va rămâne “susținător de neclintit al idealurilor R. Moldova și al românilor de peste Prut”: Vom fi punctul de sprijin al fraților noștri de peste Prut
România va rămâne susținător de neclintit al idealurilor Republicii Moldova și al românilor de peste Prut, așa cum a dovedit în cei 34 de ani de la proclamarea independenței statului, a transmis miercuri prim-ministrul Ilie Bolojan, într-un mesaj de Ziua Independenței Republicii Moldova.
“Legătura unică de limbă, cultură, istorie și tradiții a creat spațiul prieteniei și solidarității între statele noastre. Sprijinul ferm, aplicat și multidimensional al României pentru parcursul european al Republicii Moldova, este, așadar, pasul firesc al relației noastre frățești”, a afirmat premierul.
Bolojan a reiterat și mesajul transmis sâmbătă, la Chișinău, când a efectuat prima sa vizită externe în calitate de prim-ministru.
“Așa cum am spus răspicat și acum câteva zile la Chișinău, indiferent de vremuri, vom înfrunta împreună provocările și vom continua să fim punctul de sprijin al fraților noștri de peste Prut care aspiră la o viață mai bună, la prosperitate, la drepturile și libertățile conferite de statutul european. La mulți ani Republicii Moldova și cetățenilor săi!”, a conchis prim-ministrul.
Republica Moldova marchează miercuri cea de-a 34-a aniversare a independenței sale, proclamată în 1991 prin desprinderea de Uniunea Sovietică.
Această zi națională coincide cu numărătoarea inversă până la alegerile parlamentare din 28 septembrie, considerate cruciale pentru direcția pro-occidentală a Chișinăului și aflate sub presiunea războiului informațional din partea Federației Ruse.
Astfel, miercuri se vor afla la Chișinău președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și prim-ministrul polonez Donald Tusk pentru a participa la evenimentele de Ziua Independenței Republicii Moldova, prilej cu care vor reafirma sprijinul pentru parcursul european al țării.
Acest veritabil desant politic european a fost deschis de prim-ministrul Ilie Bolojan, primul lider român care a vizitat Republica Moldova pe 23 august, ziua nefastului și odiosului pact Ribbentrop-Molotov, și va fi încheiat duminică, 31 august, de Ziua Limbii Române, printr-o vizită la Chișinău a președintelui Nicușor Dan.
Zelenski, mesaj în română pentru Maia Sandu: Numai împreună, în Europa Unită, vom putea garanta securitatea și o viață demnă tuturor cetățenilor noștri
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis miercuri un mesaj în limba română pentru omoloaga sa de la Chișinău, Maia Sandu, cu prilejul Zilei Independenței Republicii Moldova, subliniind importanța faptului că Ucraina și Republica Moldova trebuie să meargă împreună către Uniunea Europeană.
“Adresez sincere felicitări președintei Maia Sandu și poporului Moldovei cu ocazia Zilei Independenței. Noi apreciem colaborarea strânsă dintre statele noastre. Țările noastre sunt legate reciproc, și împreună trebue să apărăm popoarele noastre, statele noastre și independența noastră. Chiar asta facem noi acum”, a scris Zelenski, în limba română, pe X.
“Rețineți: numai împreună, în Europa Unită, vom putea garanta securitatea și o viață demnă tuturor cetățenilor noștri”, a subliniat liderul ucrainean, după ce recent a respins “o divizare între Ucraina și Moldova” privind aderarea la UE și considerând acest deziderat ca parte “a garanțiilor de securitate” ce trebuie acordate Kievului după războiul declanșat de Moscova.
Adresez sincere felicitări Președintei @sandumaiamd și poporului Moldovei cu Ziua Independenței.
Noi înalt apreciem colaborarea strânsă dintre statele noastre. Țările regiunii noastre sunt legate reciproc, și împreună trebue să apărăm popoarele noastre, statele noastre și…
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 27, 2025
Republica Moldova marchează miercuri cea de-a 34-a aniversare a independenței sale, proclamată în 1991 prin desprinderea de Uniunea Sovietică.
Această zi națională coincide cu numărătoarea inversă până la alegerile parlamentare din 28 septembrie, considerate cruciale pentru direcția pro-occidentală a Chișinăului și aflate sub presiunea războiului informațional din partea Federației Ruse.
Astfel, miercuri se vor afla la Chișinău președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și prim-ministrul polonez Donald Tusk pentru a participa la evenimentele de Ziua Independenței Republicii Moldova, prilej cu care vor reafirma sprijinul pentru parcursul european al țării.
Acest veritabil desant politic european a fost deschis de prim-ministrul Ilie Bolojan, primul lider român care a vizitat Republica Moldova pe 23 august, ziua nefastului și odiosului pact Ribbentrop-Molotov, și va fi încheiat duminică, 31 august, de Ziua Limbii Române, printr-o vizită la Chișinău a președintelui Nicușor Dan.
Kaja Kallas: Astăzi, pulsul Europei bate alături de Republica Moldova și de parcursul său către UE
De Ziua Națională a Republicii Moldova, Înaltul Reprezentat al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, a transmis un mesaj de felicitare și încurajare pentru parcursul european al țării de peste Prut.
„La mulți ani, Moldova, de Ziua Națională! Ai arătat lumii ce înseamnă independența: libertatea de a-ți alege drumul și viitorul. Astăzi, pulsul Europei bate alături de tine și de parcursul tău către UE”, a transmis șefa diplomației UE într-un mesaj postat pe contul X.
Mesajul înaltului oficial european subliniază susținerea fermă a Uniunii Europene pentru aspirațiile europene ale Republicii Moldova și reafirmă importanța valorilor democratice în consolidarea parcursului european al acestei țări.
Happy National Day, Moldova.
You have shown the world what independence means: the freedom to choose your path and your future.
Today, the pulse of Europe beats with you — and with your journey towards the EU. pic.twitter.com/w50V07K0CC
— Kaja Kallas (@kajakallas) August 27, 2025
Ziua Independenței Republicii Moldova este marcată pe 27 august, comemorând proclamarea independenței din 1991.
Liderii instituțiilor UE își reafirmă sprijinul pentru parcursul european al R. Moldova cu prilejul Zilei Independenței
Liderii instituțiilor Uniunii Europene au transmis mesaje de felicitare, miercuri, de Ziua Independenței Republicii Moldova, profitând de acest prilej pentru a reafirma sprijinul politic și instituțional pentru parcursul european al țării de peste Prut.
Într-un mesaj pe X, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a dorit să asigure Chișinăul și cetățenii moldoveni că instituția „va face tot ce este necesar” pentru a susține integrarea europeană a Moldovei.
„Republica Moldova este un stat european. Prin istorie, geografie, identitate, cultură și tradiție. Locul Moldovei este în Europa. Viitorul nostru este împreună. Și Parlamentul European va face tot ce este necesar pentru a fi alături de voi în procesul de aderare la UE”, a transmis Metsola.
La mulți ani de Ziua Independenței, Moldova! 🇪🇺🇲🇩
Here’s to a shared European future of prosperity, progress and perseverance. pic.twitter.com/LrS1Uj8FeC
— Roberta Metsola (@EP_President) August 27, 2025
La rândul său, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a pus accentul în mesajul transmis pe apartenența la familia europeană a Republicii Moldova.
„Felicitări cu ocazia Zilei Independenței, Moldova! Astăzi sărbătorim libertatea, suveranitatea și democrația voastră. Și viitorul vostru european”, a scris Costa.
Congratulations on your Independence Day, Moldova! 🇲🇩
Today, we celebrate your freedom, sovereignty, democracy. And your European future. 🇪🇺
La mulți ani, Moldova! @sandumaiamd pic.twitter.com/oh2PE2V0ba
— António Costa (@eucopresident) August 27, 2025
Un mesaj similar de susținere a venit și din partea președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
„La mulți ani de Ziua Independenței prietenilor noștri moldoveni și ție, dragă Maia Sandu! Astăzi sărbătorim democrația Moldovei, spiritul neînfrânt al poporului său și dragostea acestuia pentru libertate. Rămânem alături de voi pe calea către viitorul nostru european comun”, a afirmat șefa Executivului european
Happy Independence Day to our Moldovan friends and to you dear @sandumaiamd.
Today, we celebrate Moldova’s democracy, the unbreakable spirit of its people and their love for freedom.
We remain by your side on the path toward our common European future. pic.twitter.com/sa0r3rOP4h
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 27, 2025
Astăzi, 27 august, Republica Moldova marchează Ziua Independenței, la 34 de ani de la proclamarea desprinderii de Uniunea Sovietică. Sărbătoarea este onorată de o vizită de rang înalt, președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și premierul Poloniei, Donald Tusk, aflându-se la Chișinău pentru a participa la festivități. Prezența celor trei lideri europeni reprezintă un semnal puternic de sprijin pentru suveranitatea și parcursul proeuropean al Republicii Moldova înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, dar și în contextul regional marcat de războiul Rusiei în Ucraina și de tacticile hibride folosite de Moscova pentru a influența viitorul țării de peste Prut.
Ilie Bolojan a discutat cu delegații agenției de rating Moody’s despre măsurile curente și viitoare pentru echilibrarea situației bugetare
China respinge participarea la negocierile privind dezarmarea nucleară cu SUA și Rusia, invocând diferența substanțială de capabilități
Rusia „este și va rămâne” principala amenințare la adresa libertății, păcii și stabilității în Europa, subliniază Friedrich Merz. În context, Guvernul german a aprobat înființarea unui Consiliu Național de Securitate
Pentagon: Forțele speciale ale SUA și României s-au antrenat în comun la Baza Aeriană Boboc pentru “a spori gradul de pregătire al NATO în Europa”
Din R. Moldova, vicepreședintele Senatului, Lucian Rusu, reiterează sprijinul României pentru parcursul european al țării vecine: Am fost și vom rămâne mereu alături de voi
Secretarul de stat Cristian Bușoi: România acționează insistent la Bruxelles și în regiune pentru a crește interconectarea energetică; scăderea prețului la electricitate, esențială pentru competitivitatea industriei
Victor Negrescu, vicepreședinte al PE responsabil pentru relația cu R. Moldova, prezintă trei motive care „subliniază fără echivoc importanța strategică” a parteneriatului România-R. Moldova
Zelenski, mesaj în română pentru Maia Sandu: Numai împreună, în Europa Unită, vom putea garanta securitatea și o viață demnă tuturor cetățenilor noștri
Bolojan promite că România va rămâne “susținător de neclintit al idealurilor R. Moldova și al românilor de peste Prut”: Vom fi punctul de sprijin al fraților noștri de peste Prut
Președintele Finlandei speră că răbdarea lui Trump cu Rusia se va „epuiza”
