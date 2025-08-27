Bolojan promite că România va rămâne “susținător de neclintit al idealurilor R. Moldova și al românilor de peste Prut”: Vom fi punctul de sprijin al fraților noștri de peste Prut

România va rămâne susținător de neclintit al idealurilor Republicii Moldova și al românilor de peste Prut, așa cum a dovedit în cei 34 de ani de la proclamarea independenței statului, a transmis miercuri prim-ministrul Ilie Bolojan, într-un mesaj de Ziua Independenței Republicii Moldova.

“Legătura unică de limbă, cultură, istorie și tradiții a creat spațiul prieteniei și solidarității între statele noastre. Sprijinul ferm, aplicat și multidimensional al României pentru parcursul european al Republicii Moldova, este, așadar, pasul firesc al relației noastre frățești”, a afirmat premierul.

Bolojan a reiterat și mesajul transmis sâmbătă, la Chișinău, când a efectuat prima sa vizită externe în calitate de prim-ministru.

“Așa cum am spus răspicat și acum câteva zile la Chișinău, indiferent de vremuri, vom înfrunta împreună provocările și vom continua să fim punctul de sprijin al fraților noștri de peste Prut care aspiră la o viață mai bună, la prosperitate, la drepturile și libertățile conferite de statutul european. La mulți ani Republicii Moldova și cetățenilor săi!”, a conchis prim-ministrul.

Republica Moldova marchează miercuri cea de-a 34-a aniversare a independenței sale, proclamată în 1991 prin desprinderea de Uniunea Sovietică.

Această zi națională coincide cu numărătoarea inversă până la alegerile parlamentare din 28 septembrie, considerate cruciale pentru direcția pro-occidentală a Chișinăului și aflate sub presiunea războiului informațional din partea Federației Ruse.

Astfel, miercuri se vor afla la Chișinău președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și prim-ministrul polonez Donald Tusk pentru a participa la evenimentele de Ziua Independenței Republicii Moldova, prilej cu care vor reafirma sprijinul pentru parcursul european al țării.

Acest veritabil desant politic european a fost deschis de prim-ministrul Ilie Bolojan, primul lider român care a vizitat Republica Moldova pe 23 august, ziua nefastului și odiosului pact Ribbentrop-Molotov, și va fi încheiat duminică, 31 august, de Ziua Limbii Române, printr-o vizită la Chișinău a președintelui Nicușor Dan.