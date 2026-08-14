Bolojan propune elaborarea unui “Pact pentru Energie”: România are nevoie de investiții, producție mai mare și capacități de stocare

Premierul Ilie Bolojan a afirmat vineri c[ problemele actuale din sistemul energetic românesc sunt și consecința lipsei unei strategii pe termen lung, a investițiilor amânate și a unor decizii care nu au fost luate la timp, prezentând principalele direcții pe care le consideră necesare pentru echilibrarea sistemului și a propus elaborarea unui „Pact pentru Energie”, care să beneficieze de continuitate indiferent de guvernare.

Într-o postare publicată pe Facebook, Bolojan susține că România trebuie, în primul rând, să își crească producția de energie.

În acest sens, premierul consideră necesară finalizarea cât mai rapidă a investițiilor de la Iernut și Mintia, despre care afirmă că vor aduce, în funcționare normală, peste 1.500 MW în sistem. El a subliniat și importanța accelerării racordărilor și a procedurilor de autorizare pentru investițiile majore.

O altă prioritate indicată de premier este producția de energie nucleară. Bolojan consideră esențială rezolvarea problemei debitului de apă necesar funcționării centralei de la Cernavodă și propune punerea în practică a proiectului Bala 2, pentru creșterea debitului pe Dunărea Veche către Cernavodă.

„Nu putem vorbi serios despre realizarea noilor grupuri 3 și 4 de la Cernavodă dacă nu rezolvăm problema apei necesare pentru funcționarea centralei”, a transmis premierul.

În ceea ce privește energia regenerabilă, Bolojan a atras atenția asupra necesității dezvoltării capacităților de stocare. Potrivit acestuia, România are în prezent o producție ridicată de energie solară și eoliană în timpul zilei, în timp ce consumul crește seara, ceea ce generează dezechilibre și volatilitate.

Premierul susține că schemele de finanțare trebuie orientate mai mult către stocare, iar proiectele aflate deja într-un stadiu avansat trebuie accelerate. Totodată, el propune hibridizarea hidrocentralelor și afirmă că Hidroelectrica ar putea ajunge la aproximativ 1.500 MW de capacități de stocare în următorii doi ani.

Bolojan a inclus între priorități și îmbunătățirea administrării companiilor strategice din sectorul energetic. El susține că acestea produc mai mult de jumătate din energia României, iar contractele de mandat ale conducerilor trebuie să pună investițiile și realizarea proiectelor printre obiectivele principale.

„Nu este suficient să avem profituri dacă nu investim în capacități noi și în modernizarea celor existente”, a afirmat premierul, pledând pentru numiri bazate pe competență și rezultate, nu pe „clientelism sau loialități politice”.

Premierul propune și modificări ale reglementărilor pentru reducerea dezechilibrelor din sistem. Printre acestea se numără dezvoltarea de noi capacități fotovoltaice împreună cu soluții de stocare și stimularea prosumatorilor să își crească autoconsumul și să investească în baterii.

Potrivit lui Bolojan, România are peste 350.000 de prosumatori, însă doar aproximativ o treime dintre aceștia dețin baterii de stocare. El consideră că introducerea unui sistem de tarifare dinamic și cofinanțarea instalării bateriilor ar putea accelera procesul.

Premierul a numit ansamblul acestor măsuri „elementele de bază ale unui Pact pentru Energie”, care ar trebui discutat în această toamnă.

„Nu putem rezolva aceste lucruri într-un an și nici printr-o singură decizie. Este nevoie de continuitate și de responsabilitate, indiferent cine conduce Guvernul”, a transmis Bolojan.

El a subliniat că obiectivul final este un sistem energetic mai echilibrat, predictibil și eficient, care să asigure energie la costuri cât mai mici pentru cetățeni și companii.