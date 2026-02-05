Bolojan: Raportul Comitetului Judiciar din Camera Reprezentanților nu este despre România, ci despre libertatea de exprimare, pe care România o respectă

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că Raportul preliminar al Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanților din Congresul SUA nu este despre România, ci despre libertatea de exprimare, iar țara noastră respectă această valoare fundamentală.

„La modul deschis, nu este un raport despre România, este un raport despre libertatea de exprimare, în care este menționată și România. Înțelegem și respectăm preocuparea comisiilor din Congresul Statelor Unite în privința libertăților de exprimare și noi ca țară respectăm această valoare fundamentală și nu avem disensiuni din acest punct de vedere”, a afirmat Bolojan, într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria, fiind întrebat despre raportul respectiv.

Acesta a adăugat că hotărârile luate la momentul respectiv în legătură cu anularea alegerilor prezidențiale au aparținut Curții Constituționale și au fost adoptate cu respectarea cadrului legal privind desfășurarea procesului electoral.

Întrebat dacă raportul afectează legitimitatea președintelui Nicușor Dan, Ilie Bolojan a respins această ipoteză, afirmând că „legitimitatea președintelui Nicușor Dan este dată de milioanele de români care l-au votat în alegerile prezidențiale de anul trecut”.

România nu este subiectul Raportului preliminar al Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, iar referirile din document la adresa țării noastre sunt strict contextuale, într-o dezbatere mult mai amplă despre libertatea de exprimare, a transmis miercuri și președintele Nicușor Dan, într-o reacție la controversatul document care acuză Comisia Europeană că interferează în mod regulat în alegerile naționale ale statelor membre ale Uniunii Europene, inclusiv în România.

Potrivit raportului american care se întinde pe 160 de pagini, de la intrarea în vigoare a Legii privind serviciile digitale (DSA), în 2023, Comisia Europeană a exercitat presiuni asupra marilor platforme online pentru a cenzura conținut politic înaintea alegerilor naționale din Slovacia, Țările de Jos, Franța, Republica Moldova, România și Irlanda, precum și înaintea alegerilor pentru Parlamentul European din iunie 2024.

Cele mai agresive măsuri de cenzură ar fi fost adoptate, potrivit raportului, în timpul alegerilor prezidențiale din România din 2024, când Curtea Constituțională a anulat rezultatele primului tur de scrutin, câștigat de candidatul independent Călin Georgescu, descris ca populist și puțin cunoscut. Decizia instanței constituționale a fost luată după ce serviciile de informații românești au susținut că Rusia l-ar fi sprijinit în secret pe Georgescu printr-o campanie coordonată desfășurată pe platforma TikTok.

În decembrie 2024, Comisia Europeană a inițiat proceduri oficiale împotriva TikTok pentru o presupusă încălcare a Legii privind serviciile digitale (DSA) în legătură cu obligația TikTok de a evalua și a atenua în mod corespunzător riscurile sistemice legate de integritatea alegerilor, în special în contextul recentelor alegeri prezidențiale din România din 24 noiembrie. Deși TikTok nu a recunoscut că a permis propagarea dezinformării în cadrul alegerilor din România, Comisia Europeană a securizat în decembrie 2025 angajamentul TikTok de a furniza registre de publicitate care să asigure transparența deplină în ceea ce privește anunțurile publicitare din serviciile sale, astfel cum se prevede în Actul legislativ privind serviciile digitale (DSA), cu mențiunea că investigația legată de alegerile din România continuă.

Comisia Europeană a respins ferm acuzațiile formulate în raportul preliminar din Congresul american. „În legătură cu cele mai recente acuzații de cenzură. O absurditate totală. Complet nefondate”, a declarat purtătorul de cuvânt al UE pentru afaceri digitale, Thomas Regnier.