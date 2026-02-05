ROMÂNIA
Bolojan: Raportul Comitetului Judiciar din Camera Reprezentanților nu este despre România, ci despre libertatea de exprimare, pe care România o respectă
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că Raportul preliminar al Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanților din Congresul SUA nu este despre România, ci despre libertatea de exprimare, iar țara noastră respectă această valoare fundamentală.
„La modul deschis, nu este un raport despre România, este un raport despre libertatea de exprimare, în care este menționată și România. Înțelegem și respectăm preocuparea comisiilor din Congresul Statelor Unite în privința libertăților de exprimare și noi ca țară respectăm această valoare fundamentală și nu avem disensiuni din acest punct de vedere”, a afirmat Bolojan, într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria, fiind întrebat despre raportul respectiv.
Acesta a adăugat că hotărârile luate la momentul respectiv în legătură cu anularea alegerilor prezidențiale au aparținut Curții Constituționale și au fost adoptate cu respectarea cadrului legal privind desfășurarea procesului electoral.
Întrebat dacă raportul afectează legitimitatea președintelui Nicușor Dan, Ilie Bolojan a respins această ipoteză, afirmând că „legitimitatea președintelui Nicușor Dan este dată de milioanele de români care l-au votat în alegerile prezidențiale de anul trecut”.
România nu este subiectul Raportului preliminar al Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, iar referirile din document la adresa țării noastre sunt strict contextuale, într-o dezbatere mult mai amplă despre libertatea de exprimare, a transmis miercuri și președintele Nicușor Dan, într-o reacție la controversatul document care acuză Comisia Europeană că interferează în mod regulat în alegerile naționale ale statelor membre ale Uniunii Europene, inclusiv în România.
Potrivit raportului american care se întinde pe 160 de pagini, de la intrarea în vigoare a Legii privind serviciile digitale (DSA), în 2023, Comisia Europeană a exercitat presiuni asupra marilor platforme online pentru a cenzura conținut politic înaintea alegerilor naționale din Slovacia, Țările de Jos, Franța, Republica Moldova, România și Irlanda, precum și înaintea alegerilor pentru Parlamentul European din iunie 2024.
Cele mai agresive măsuri de cenzură ar fi fost adoptate, potrivit raportului, în timpul alegerilor prezidențiale din România din 2024, când Curtea Constituțională a anulat rezultatele primului tur de scrutin, câștigat de candidatul independent Călin Georgescu, descris ca populist și puțin cunoscut. Decizia instanței constituționale a fost luată după ce serviciile de informații românești au susținut că Rusia l-ar fi sprijinit în secret pe Georgescu printr-o campanie coordonată desfășurată pe platforma TikTok.
În decembrie 2024, Comisia Europeană a inițiat proceduri oficiale împotriva TikTok pentru o presupusă încălcare a Legii privind serviciile digitale (DSA) în legătură cu obligația TikTok de a evalua și a atenua în mod corespunzător riscurile sistemice legate de integritatea alegerilor, în special în contextul recentelor alegeri prezidențiale din România din 24 noiembrie. Deși TikTok nu a recunoscut că a permis propagarea dezinformării în cadrul alegerilor din România, Comisia Europeană a securizat în decembrie 2025 angajamentul TikTok de a furniza registre de publicitate care să asigure transparența deplină în ceea ce privește anunțurile publicitare din serviciile sale, astfel cum se prevede în Actul legislativ privind serviciile digitale (DSA), cu mențiunea că investigația legată de alegerile din România continuă.
Comisia Europeană a respins ferm acuzațiile formulate în raportul preliminar din Congresul american. „În legătură cu cele mai recente acuzații de cenzură. O absurditate totală. Complet nefondate”, a declarat purtătorul de cuvânt al UE pentru afaceri digitale, Thomas Regnier.
SĂNĂTATE
ARPIM: Terapiile moderne redau pacienților oncologici șansa la viață. Inovația în sănătate, o necesitate pentru un sistem medical eficient
Cancerul depistat în faze avansate presupune de cele mai multe ori tratamente complexe, costuri ridicate pentru investigații, suferință în plus pentru pacient și o recuperare mai grea. În acest tablou, accesul pacienților oncologici la tratamente de ultimă generație devine vital pentru o șansă reală de vindecare. De Ziua Mondială de Luptă Împotriva Cancerului, Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM) reiterează importanța investițiilor în sănătate, pentru un acces rapid și echitabil la tratamente inovative.
„Datorită inovației în oncologie, astăzi se câștigă ani de viață. Terapiile moderne schimbă fundamental cursul bolii și redau șansa la viață, atunci când ajung la timp la pacienți. În prezent, aproape jumătate dintre moleculele noi aflate în așteptarea includerii pe lista de medicamente compensate și gratuite sunt dedicate tratării diferitelor tipuri de cancer”, a transmis ARPIM.
Potrivit ARPIM, impactul inovației este unul concret, demonstrat de cifre care dau speranță: „Supraviețuirea la 5 ani este direct legată de accesul la terapii moderne, în melanomul malign aceasta a crescut de la 5% la 50%, iar tratamentele moderne au crescut cu peste 75% rata de întoarcere la muncă după diagnostic. Inovația în sănătate nu este un lux, ci o necesitate pentru viața pacienților și pentru un sistem de sănătate modern și eficient.”
Cancerul rămâne una dintre cele mai mari provocări pentru sănătatea publică la nivel național, european și global. Numai în anul 2024 au fost înregistrate la nivel european aproximativ 2,7 milioane de noi cazuri de cancer și 1,3 milioane de decese. În România, estimările indică 95.649 de cazuri noi de cancer și 52.841 de decese.
Potrivit celui mai recent Studiu W.A.I.T, din 173 de medicamente inovatoare care au primit aprobare din partea Agenției Europene a Medicamentelor (EMA) în perioada 2020-2023, în România erau disponibile la 5 ianuarie 2025 doar 33 de medicamente. Niciun medicament aprobat la nivel european în 2023 nu era compensat în România la 5 ianuarie 2024.
În perioada 2020-2023 au fost aprobate în România 11 medicamente destinate pacienților oncologici, dar nici măcar unul aprobat în 2023. Pentru aceeași perioadă, Germania a aprobat 54 de medicamente, 14 doar în 2023. Totalul tratamentelor aprobate la nivel european pentru această perioadă a fost de 56, 14 doar în 2023.
Ministerul Sănătății pregătește actualizarea listei de medicamente compensate și gratuite cu încă 33 de molecule, de la ultima actualizare a listei în septembrie 2025, când au fost introduse 41 de molecule noi, dintre care 11 pentru cancer.
Pacienții oncologici sau cei care suferă de boli rare vor beneficia de un acces mai rapid la tratamente inovative, pentru care alți cetățeni europeni au deja acces.
În oncologie va fi introdus, pentru prima dată în sistemul public, un medicament radiofarmaceutic pentru tratamentul cancerului de prostată, alături de alte terapii moderne pentru: melanom, cancer pulmonar fără celule mici, cancer mamar, cancer de prostată, mielom multiplu, limfoame, carcinom hepatocelular, colangiocarcinom, tumori cu mutații genetice, tumori GIST și alte forme de cancer pentru care medicina oferă astăzi soluții țintite.
ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
Luca Niculescu: România susține mai multe proiecte ale OCDE în regiune, mai ales în Ucraina și Republica Moldova
România susține mai multe proiecte ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică în regiune, mai ales în Ucraina și Republica Moldova, a transmis miercuri Luca Niculescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, responsabil pentru procesul de aderare a țării noastre la OCDE.
„Reuniune ministerială importantă la OCDE, dedicată cooperării cu statele din estul Europei și din zona Asiei Centrale. Am intervenit în dezbaterea axată pe reconstrucția Ucrainei, unde am evidențiat câteva dintre acțiunile concrete ale României: deschiderea de noi puncte de frontieră și proiectarea unui plan comun pentru interconectivitatea rutieră, creșterea capacității de transport pe Dunăre, modernizarea porturilor fluviale și maritime, precum și dezvoltarea interconectărilor energetice”, a scris Luca Niculescu, pe Facebook.
Totodată, Luca Niculescu a subliniat că Republica Moldova trebuie să facă parte din acest tablou regional, întrucât „unele proiecte nu își ating adevăratul potențial dacă se opresc la frontieră”.
„Le mulțumesc colegilor din Ministerul Afacerilor Externe și din Ambasada României la Paris pentru pregătirea participării la Eurasia Week 2026”, a concluzionat Luca Niculescu.
Amintim că, până la finalul anului 2025, România a fost evaluată (preliminar sau definitiv) de 24 dintre cele 25 de comitete sectoriale ale OCDE. Dintre acestea, România a obținut 19 avize formale, din partea Comitetelor: Înalții Funcționari pentru Buget, Politica de Dezvoltare Regională, Industria Siderurgică, Industria Construcțiilor Navale, Politicile de Concurență, Politica Digitală, Protecția Consumatorului, Educația, Afaceri Sociale, Muncă și Ocuparea Forței de Muncă, Politica de Reglementare, Sănătate, Pescuit, Guvernanță Corporativă și Agricultură, Știință și Politică Tehnologică, Statistică și Politicile de Statistică, Combaterea mitei în operațiunile economice internaționale (Grupul de lucru anti-mită), Chimicale și Biotehnologie și Politici de Mediu.
Ultimele două avize au fost obținute la începutul lui 2026, an în care România își propune aderarea la organizație.
ROMÂNIA
Ministrul Finanțelor, consultări cu mediul de afaceri: „Pregătim relansarea economică prin dialog aplicat cu principalii piloni ai economiei României”
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avut miercuri consultări cu reprezentanții mediului de afaceri, în contextul pregătirii programului de măsuri de relansare economică.
„Consultări cu mediul de afaceri la Finanțe: pregătim relansarea economică prin dialog aplicat cu principalii piloni ai economiei României. În pregătirea publicării programului de măsuri de relansare economică, am derulat recent o serie consistentă de întâlniri şi discuții cu partenerii de dialog din mediul de business. Este esențial ca un pachet sustenabil de măsuri pentru accelerarea economiei să includă răspunsul statului la nevoile concrete ale mediului privat”, a scris Alexandru Nazare, într-o postare pe pagina sa de Facebook.
Ministrul le-a mulțumit reprezentanților Confederația Patronală Concordia, Romanian Business Leaders (RBL), AmCham Romania și Foreign Investors Council (FIC), precum și tuturor celorlalte asociații patronale care au transmis propuneri și feedback consistent, subliniind că acestea susțin adaptarea soluțiilor de sprijin ale statului la nevoile reale ale economiei.
Totodată, el a precizat că 2026 trebuie să fie „anul în care se schimbă paradigma dezvoltării României și se mută accentul de pe o economie bazată pe consum pe una bazată pe investiții masive și valoare adăugată”, menționînd că acesta este mesajul central transmis în toate discuțiile tehnice recente.
„De ce facem acest lucru? Pentru că România are nevoie de o direcție strategică pe termen lung, de un cadru predictibil și responsabil care să stimuleze investițiile, competitivitatea și crearea de locuri de muncă durabile. Trecem astfel la politici economice solide, fundamentate pe rezultate concrete, nu pe măsuri conjuncturale – astfel încât creșterea economică să fie una sănătoasă și echilibrată”, a adăugat Nazare.
Alexandru Nazare a precizat că mâine, 5 februarie, după definitivarea ultimelor detalii, va fi publicat, în transparență, pachetul de măsuri pentru relansare, „rezultat atât prin contribuția tuturor partenerilor din coaliția de guvernare cât şi din dialogul cu mediul de afaceri”.
„Este un pachet pentru România, în primul rând şi un rezultat al muncii de echipă la nivelul întregului Guvern. Am toată încrederea că va fi bine primit de antreprenori şi de mediul de afaceri. Aşteptăm feedbackul tuturor şi vom continua consultările, odată ce documentul va fi disponibil în transparență”, a conchis ministrul Finanțelor.
