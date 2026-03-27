Bolojan și Fico doresc ca Europa Centrală și de Est să aibă “o participare mai puternică în proiecte europene competitive”

Relația dintre România și Slovacia este una solidă, construită pe legături istorice, culturale și economice puternice, a declarat vineri premierul Ilie Bolojan, în cadrul declarațiilor comune susținute alături de omologul său slovac, Robert Fico.

„Discuțiile noastre de astăzi au arătat că relația dintre România și Slovacia este una solidă, construită pe legături istorice, culturale și economice puternice. Am abordat cu domnul prim-ministru Fico atât teme legate de cooperarea bilaterală, cât și de cele privind relația de securitate din regiune, inclusiv din perspectiva apartenenței noastre comune la Uniunea Europeană și la NATO”, a declarat Bolojan.

Premierul român a subliniat că una dintre bazele relației bilaterale o reprezintă cooperarea economică, evidențiind evoluția schimburilor comerciale din ultimul deceniu.

„În ultimii 10 ani, comerțul bilateral s-a dublat, iar pentru anul 2025 estimăm un nivel de aproximativ 4,8 miliarde de euro. Trebuie să valorificăm mai bine oportunitățile existente, inclusiv cele europene, pentru a dezvolta comerțul și investițiile reciproce. Ne dorim de asemenea ca regiunea noastră, Europa Centrală și de Est, să aibă o participare mai puternică prin companiile noastre în proiecte europene competitive, în special în domenii inovatoare. În acest sens, conectivitatea este importantă atât în domeniul energiei, cât și al transporturilor”, a spus Bolojan, potrivit Agerpres.

În acest context, premierul a menționat coordonarea dintre cele două state pentru accelerarea dezvoltării legăturilor de transport al energiei electrice și colaborarea pentru reducerea prețurilor la energie. De asemenea, a evidențiat importanța finalizării proiectului de infrastructură Via Carpatia.

„Conectivitatea rutieră dintre țările noastre va fi mai bună prin realizarea proiectului Via Carpatia, un coridor strategic care leagă nordul de sudul Europei și este esențial să grăbim finalizarea lucrărilor”, a declarat Bolojan.

Citiți și Nicușor Dan și Robert Fico au discutat despre interesul comun România-Slovacia de a găsi un echilibru între tranziția verde și competitivitate la nivelul UE

În domeniul apărării, discuțiile au vizat dezvoltarea unor parteneriate tehnologice în industria de profil, precum și consolidarea prezenței aliate pe Flancul Estic.

„În apărare, rămânem angajați în consolidarea prezenței NATO pe Flancul Estic și la Marea Neagră. O dovadă în acest sens este participarea militarilor români la Grupul de luptă multinațional NATO din Slovacia. Vedem de asemenea oportunități în dezvoltarea de parteneriate tehnologice în industria de apărare, iar miniștrii Apărării au stabilit un proiect comun în acest sens”, a afirmat Bolojan.

Șeful Executivului a precizat că i-a prezentat omologului slovac poziția României privind războiul din Ucraina și efectele acestuia asupra țării noastre și asupra Republicii Moldova. Totodată, a fost abordată situația din Orientul Mijlociu, cu accent pe impactul asupra piețelor energetice.

„Blocarea transportului maritim în Strâmtoarea Ormuz reprezintă o amenințare pentru securitatea internațională și pentru economia mondială prin efectele asupra piețelor energetice globale. Prioritatea noastră rămâne siguranța cetățenilor noștri și luarea măsurilor necesare pentru ca impactul acestui conflict asupra prețurilor la energie să fie cât mai redus”, a declarat Bolojan.

În plan bilateral, în cadrul vizitei delegației slovace la Palatul Victoria a fost semnat un memorandum privind cooperarea culturală, care prevede intensificarea colaborărilor între instituții, schimburi de artiști și experți, precum și participări la târguri și festivaluri. Premierul a evidențiat și derularea programului de cooperare în educație, care susține proiecte comune și schimburi academice.

Bolojan a anunțat că discuțiile cu premierul slovac vor continua la Oradea, unde este programată o întâlnire cu reprezentanții comunității slovace din vestul României.

Totodată, premierul român a transmis un mesaj de recunoștință autorităților slovace pentru respectul acordat soldaților români căzuți în Al Doilea Război Mondial, pe teritoriul Slovaciei.

„Atunci când treci prin Slovacia, orice român când ajunge în Zvolen se duce să salute cimitirul ostașilor noștri de acolo. Și vreau să-i mulțumesc domnului prim-ministru și guvernelor Slovaciei și poporului slovac pentru respectul pe care l-au dat de-a lungul anilor soldaților noștri care au luptat în Al Doilea Război Mondial și au murit pe teritoriul Slovaciei”, a afirmat Bolojan.

La finalul declarațiilor, premierul i-a mulțumit lui Robert Fico pentru sprijinul acordat comunității slovace din România.