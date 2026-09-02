Bolojan și omologul ucrainean au discutat despre producția comună de dronă și dezvoltarea infrastructurii de conectivitate între România și Ucraina

Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut marți o convorbire telefonică cu prim-ministrul Ucrainei, Sergii Korețki, discuția vizând evoluțiile de securitate din regiune și principalele direcții ale cooperării dintre România și Ucraina.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, Ilie Bolojan a reafirmat solidaritatea și sprijinul României pentru Ucraina și a transmis aprecierea pentru sacrificiul poporului ucrainean în fața agresiunii ruse.

“România va continua să sprijine Ucraina atât bilateral, cât și în cadrul NATO, al Uniunii Europene și al Coaliției de Voință”, a transmis sursa citată.

Cei doi premieri au discutat despre consolidarea cooperării în domeniul securității și apărării, inclusiv prin dezvoltarea unor proiecte comune în industria de apărare și prin utilizarea oportunităților oferite de programul SAFE.

În acest context, România și Ucraina urmăresc dezvoltarea unor proiecte comune privind producția de drone și infrastructura necesară consolidării conectivității dintre cele două țări.

Un accent important al discuției a fost pus pe infrastructura transfrontalieră. Prin programul SAFE este avut în vedere proiectul de infrastructură rutieră care consolidează legătura cu Ucraina, inclusiv Pașcani–Suceava–Siret. În context, a fost abordată și finalizarea punctului de trecere a frontierei de la Sighetu Marmației.

Cei doi premieri au discutat, de asemenea, despre cooperarea în domeniul energiei, facilitarea tranzitului de mărfuri ucrainene și continuarea proiectelor de interconectare energetică.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a subliniat importanța continuării dialogului privind comunitatea românească din Ucraina și a identificării unor soluții la solicitările acesteia.

Cei doi oficiali au convenit să continue dialogul și cooperarea strânsă pentru consolidarea relațiilor bilaterale și pentru promovarea proiectelor de interes comun.