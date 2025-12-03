Bolojan și Orban au avut o “discuție pragmatică” la Budapesta pentru a consolida “interconexiunile electrice între România și Ungaria”

Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri, într-un mesaj pe X, că a avut “o discuție pragmatică” cu prim-ministrul Ungariei Viktor Orban despre necesitatea de a colabora pentru a consolida interconexiunile electrice între România și Ungaria și, în general, între țările din regiunea noastră, inclusiv Austria.

Șeful Guvernului efectuează, miercuri şi joi, o vizită oficială la Viena, în Austria, unde se va întâlni cu cancelarul federal al Austriei, Christian Stocker, şi mai mulţi miniştri şi va participa la o recepţie de Ziua Naţională a României. Anterior, Bolojan s-a întâlnit la Budapesta, cu premierul ungar, Viktor Orban, pe agenda ambelor vizite figurând, între altele, dezvoltarea interconectărilor în sectorul energiei electrice.

„Asigurarea unor preţuri accesibile ale energiei electrice pentru populaţie şi competitive pentru companii rămâne, pe lângă securitatea energetică, o prioritate majoră pentru Guvernul României. Un element important în această direcţie îl reprezintă îmbunătăţirea interconectării în sectorul energiei electrice între statele din regiunea noastră, subiect pe care premierul Ilie Bolojan îl va aborda cu cancelarul federal Christian Stocker. Pentru a face progrese reale, este însă esenţial să avem un dialog deschis şi cu vecinii direct implicaţi şi afectaţi de funcţionarea actuală a interconectărilor în sectorul energiei electrice”, a transmis Executivul în comunicatul ce informa asupra vizitei.

Astfel, în drum spre Viena, premierul Ilie Bolojan a avut o întâlnire, la Budapesta, cu premierul Ungariei, Viktor Orban, cu participarea liderului UDMR, Kelemen Hunor.

Conform Palatului Victoria, a fost discutată cooperarea între România, Ungaria şi Austria pentru dezvoltarea interconectărilor în sectorul energiei electrice.

“Am avut o discuție pragmatică cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, despre necesitatea de a colabora pentru a consolida interconexiunile electrice între România și Ungaria și, în general, între țările din regiunea noastră, inclusiv Austria”, a scris Bolojan, pe X.