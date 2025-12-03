ROMÂNIA
Bolojan, vizită oficială în Austria. În drum spre Viena se va întâlni și cu Viktor Orban la Budapesta, tema dominantă a discuțiilor fiind interconectările energetice
Premierul Ilie Bolojan efectua, miercuri şi joi, o vizită oficială la Viena, în Austria, unde se va întâlni cu cancelarul federal al Austriei, Christian Stocker, şi mai mulţi miniştri şi va participa la o recepţie de Ziua Naţională a României. Anterior, Bolojan se va întâlni, la Budapesta, cu premierul ungar, Viktor Orban, pe agenda ambelor vizite figurând, între altele, dezvoltarea interconectărilor în sectorul energiei electrice.
„Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, va efectua o vizită oficială la Viena, Austria, în perioada 3-4 decembrie, la invitaţia omologului austriac. În cadrul vizitei, prim-ministrul va avea întâlniri cu Cancelarul Federal al Austriei, Christian Stocker, care va fi însoţit de ministrul federal pentru Europa, Integrare şi Familie, Claudia Plakolm, ministrul federal al Economiei, Energiei şi Turismului, Wolfgang Hattmannsdorfer, şi ministrul federal al Finanţelor, Markus Marterbauer”, a anunţat, marţi seară, Guvernul într-un comunicat.
Potrivit sursei citate, programul vizitei include discuţii în format tête-à-tête, convorbiri în plen, precum şi un dejun de lucru oferit de cancelarul austriac, la care vor participa reprezentanţi ai companiilor româneşti şi austriece.
De asemenea, prim-ministrul va participa la recepţia de Ziua Naţională a României, organizată de Ambasada României în Austria.
„Obiectivul principal al vizitei este consolidarea relaţiilor bilaterale, atât în plan politico-diplomatic, cât şi economic şi o coordonare mai strânsă în plan regional şi european, având în vedere provocările actuale din regiunea noastră. Cooperarea în sectorul economic va viza şi alte domenii cu potenţial de creştere a investiţiilor pe ambele pieţe”, a adăugat Palatul Victoria.
Discuţiile vor aborda şi sprijinul Austriei în procesul de aderare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE). De asemenea, o atenţie specială va fi acordată cooperării în domeniul energetic.
„Asigurarea unor preţuri accesibile ale energiei electrice pentru populaţie şi competitive pentru companii rămâne, pe lângă securitatea energetică, o prioritate majoră pentru Guvernul României. Un element important în această direcţie îl reprezintă îmbunătăţirea interconectării în sectorul energiei electrice între statele din regiunea noastră, subiect pe care premierul Ilie Bolojan îl va aborda cu cancelarul federal Christian Stocker. Pentru a face progrese reale, este însă esenţial să avem un dialog deschis şi cu vecinii direct implicaţi şi afectaţi de funcţionarea actuală a interconectărilor în sectorul energiei electrice”, a transmis Executivul.
Astfel, în drum spre Viena, premierul Ilie Bolojan va avea o întâlnire, la Budapesta, cu premierul Ungariei, Viktor Orban, cu participarea liderului UDMR, Kelemen Hunor.
Va fi discutată cooperarea între România, Ungaria şi Austria pentru dezvoltarea interconectărilor în sectorul energiei electrice.
În Austria, premierul va fi însoţit de Bogdan Ivan, ministrul Energiei, Oana Ţoiu, ministrul Afacerilor Externe, Mihai Jurca, şeful Cancelariei prim-ministrului şi Dragoş Hotea, secretar de stat.
Bucharest Security Conference. Directorul general al ICI București: Contribuim prin dezvoltarea de soluții tehnologice avansate la creșterea rezilienței instituționale și la protejarea spațiului informațional
ICI București a participat în calitate de speaker la cea de-a noua ediție a Bucharest Security Conference (BSC), organizată de Școala Națională de Studii Politice și Administrative – SNSPA, în perioada 28–29 noiembrie 2025.
Potrivit unui comunicat al institutului, evenimentul a reunit peste 200 de participanți – oficiali guvernamentali, lideri militari, diplomați, experți internaționali, parlamentari, reprezentanți ai mediului academic și ai societății civile.
Adrian-Victor Vevera, directorul general al ICI București a intervenit în cadrul Panelului 1 – „Traditional vs Hybrid Warfare: Analyzing the Grey Zone Between Peace and Conflict. Threats, Strategies, and Resilience Building”, unde discuțiile au vizat modul în care conflictele contemporane se diferențiază de cele tradiționale, lecțiile desprinse din recentele războaie hibride și soluțiile prin care societățile democratice își pot crește reziliența instituțională și socială în fața manipulării și coerciției.
„Războiul hibrid, dezinformarea și atacurile cibernetice sunt instrumente tot mai sofisticate, care vizează direct coeziunea socială, încrederea publică și funcționarea democratică a statelor. În acest context, cercetarea în informatică, inteligență artificială și securitate cibernetică devine infrastructură critică de apărare. ICI București contribuie prin dezvoltarea de soluții tehnologice avansate pentru creșterea rezilienței instituționale și pentru protejarea spațiului informațional, în strânsă colaborare cu parteneri naționali și euro-atlantici.” a declarat Adrian-Victor Vevera, director general ICI București.
Ministrul Finanțelor a deschis reuniunea regională dedicată achizițiilor publice și parteneriatelor public-private: Expertiza partenerilor americani este acceleratorul de care avem nevoie pentru a demara PPP în România
Expertiza și know-how-ul partenerilor americani sunt acceleratorul de care avem nevoie pentru a demara, în sfârșit, PPP în România, a subliniat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.
Acesta a deschis marți o reuniune regională importantă dedicată Achizițiilor Publice și Parteneriatelor Public-Private (PPP) la București, împreună cu partenerii noștri strategici de la Departamentul pentru Comerț al Statelor Unite, divizia CLDP – Programul pentru Dezvoltare în Domeniul Dreptului Comercial.
„Relansare: Bani pentru România şi dezvoltare strategică prin PPP. O şansă uriaşă de creştere, de atragere de noi surse de finanțare în economie şi de import de know-how din SUA şi alte state care au dezvoltat cu succes PPP. Un eveniment important pentru România, pentru că marchează trecerea de la teorie la proiecte concrete, având ca subiect central domeniul infrastructurii. Este un pas concret și important în această direcție, după vizitele la Washington din acest an și după discuțiile privind PPP derulate atât cu interlocutori internaționali cât și cu reprezentanții mediului de afaceri din România pe acest subiect”, a subliniat Nazare.
Potrivit ministrului Finanțelor, prin organizarea evenimentului, România obține, „în concret”, următoarele lucruri:
- Consolidarea parteneriatului cu SUA. „Continuăm, prin acest eveniment, un format de lucru inaugurat anul trecut cu CLDP, înainte de preluarea actualului mandat. Practic, reprezentanții Departamentului pentru Comerț SUA derulează o sesiune intensivă de training aplicat și lucru direct pe proiecte cu potențial real. Acest format permite transferul direct de know-how și îmbunătățirea capacităților specialiștilor români în domeniul PPP și achiziții, iar prezența experților americani – care au gestionat portofolii de tranzacții de peste 150 miliarde USD – este o garanție a seriozității programului”, a arătat oficialul român.
- Schimb internațional de bune practici, prin implicarea în acest eveniment a unui grup de peste 40 de specialiști din 11 țări din regiune. Astfel, Bucureștiul va fi poziționat într-un centru de expertiză regională, potrivit lui Nazare.
- Focus pe România. „Ziua de vineri este dedicată exclusiv proiectelor PPP cu potențial pentru România. Evenimentul va găzdui o sesiune aplicată, centrată pe portofolii concrete, în cadrul căreia experții americani vor lucra direct cu reprezentanții ministerelor și ai autorităților locale pentru a calibra proiectele viabile”, a adăugat ministrul Finanțelor.
Obiectivul României, conform ministrului Finanțelor, este de a dezvolta „un pipeline de proiecte solide, care să atragă capital privat și investitori de încredere.”
„Nevoia de infrastructură este uriașă, iar parteneriatele public-private, corect implementate, reprezintă o soluție pe care România trebuie să o valorifice la potențial maxim”, a conchis Alexandru Nazare.
Premierul Ilie Bolojan a discutat cu o delegație a OMV Petrom despre evoluția proiectului Neptun Deep. Compania a confirmat că își menține angajamentul de a contribui la stabilitatea aprovizionării cu energie
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a primit astăzi, la Palatul Victoria, o delegație a companiei OMV Petrom.
Potrivit unui comunicat al Guvernului, întâlnirea a fost axată pe evoluția proiectului Neptun Deep, planurile de investiții ale companiei și rolul acesteia în asigurarea securității energetice a României, în contextul regional actual.
Reprezentanții OMV Petrom au prezentat stadiul actual al proiectului, subliniind că lucrările avansează conform calendarului și în coordonare cu Romgaz. Compania a confirmat, de asemenea, că își menține angajamentul de a investi în România, inclusiv în proiecte de energie regenerabilă și dezvoltarea capacităților pentru biocombustibili, contribuind astfel la stabilitatea aprovizionării cu energie.
Temele abordate au vizat și extinderea explorării în zona offshore mai adâncă din Marea Neagră. În acest context, s-a discutat despre execuția forajului ANACONDA-1, având în vedere termenele obligațiilor existente.
Totodată, premierul României a subliniat interesul Guvernului de a consolida parteneriatul cu compania și a propus ca responsabilitățile de mediu să fie asumate de operator, în conformitate cu principiile europene.
În ceea ce privește zona onshore, premierul Ilie Bolojan a adus în discuție necesitatea unor condiții care să asigure un echilibru între investiții și beneficiile pentru stat și cetățeni, astfel încât resursele României să fie valorificate cât mai eficient, aducând avantaje atât companiei, cât și țării.
Referitor la cadrul fiscal și de reglementare, conducerea OMV Petrom a reiterat nevoia de predictibilitate pentru investiții pe termen lung.
Premierul a subliniat că Guvernul urmărește un echilibru corect: stabilitate pentru mediul de afaceri, dar și decizii care să protejeze interesul cetățenilor, inclusiv accesul la energie la costuri suportabile.
Întâlnirea s-a încheiat cu acordul ambelor părți de a continua un dialog pragmatic, astfel încât proiectele energetice majore să avanseze în beneficiul economiei și al oamenilor.
La discuțiile de astăzi au mai participat Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Radu Burnete, consilier prezindențial și Adriana Petcu, președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon.
România submersibilă
