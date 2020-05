Bombardiere și avioane de vânătoare rusești, interceptate de Forțele Aeriene Române în apropierea spațiului aerian al României și al NATO

Ambasadoarea Statelor Unite în Polonia, Georgette Mosbacher, a sugerat săptămâna trecută că armele nucleare ale Statelor Unite găzduite de Germania ar putea fi transferate în Polonia, în contextul unei dezbateri aprinse în mediul politic de la Berlin privind participarea Germaniei la postura de descurajare a NATO în Europa.

“Dacă Germania dorește să diminueze capacitatea nucleară și să slăbească NATO, probabil Polonia – care își plătește contribuția sa, înțelege riscurile și se află pe flancul estic al NATO – ar putea găzdui capacitățile aici“, a scris Mosbacher pe Twitter, distribuind o poziție exprimată de colegul său, Richard Grenell, ambasadorul american în Germania.

— Georgette Mosbacher (@USAmbPoland) May 15, 2020