Bookfest Chișinău. Cartea rămâne o punte de identitate și apartenență europeană între România și R. Moldova, subliniază Nicușor Dan
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj la deschiderea celei de-a VIII-a ediții a Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău, găzduită la Centrul Mediacor al Universității de Stat din Republica Moldova. Mesajul a fost prezentat de consilierul de stat Cătălina Galer.
Șeful statului a subliniat că evenimentul, organizat sub Înaltul său Patronaj și al președintei Maia Sandu, continuă tradiția de susținere a limbii române și a culturii ca factor de unitate, solidaritate și afirmare a aspirațiilor democratice și europene.
„Cărțile ne dau acces la speranță, frumusește și adevăr, ne ajută să înțelegem trecutul și să construim o cultură democratică bazată pe pluralism și dialog onest”, a transmis președintele. Acesta a amintit și de perioada comunistă, când cititul sau scrisul unei cărți era un un risc, subliniind că lectura reprezintă astăzi un act de libertate și cunoaștere.
În opoinia sa, cartea nu reprezintă doar un produs cultural, ci și o veritabilă punte de limbă și identitate între România și Republica Moldova. Potrivit acecstuia, Bookfest Chișinău oferă o agora autentică pentru schimbul de idei și proiecte comune: „Trebuie să avem încredere în cărți, să căutăm lumina Spiritului lor care ne poate reda luciditatea și discernământul. În contextul relațiilor privilegiate pe care România și Republica Moldova le cultivă, Cartea nu rămâne doar un produs cultural, ci devine o punte de limbă, identitate și apartenență europeană. Sper că dialogurile, întâlnirile și dezbaterile găzduite de Bookfest Chișinău vor oferi o agora autentică în care ne vom împărtăși ideile, aspirațiile și proiectele de viitor.”
“Moldovenii au ales calea europeană”, afirmă Ursula von der Leyen, de pe țărmul românesc al Mării Negre: Vom fi mereu alături de ei
Uniunea Europeană va fi mereu alături de Republica Moldova, a afirmat, luni, pe țărmul românesc al Mării Negre, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, în cursul unei vizite pe care a efectuat-o în România.
Într-o conferință comună de presă cu președintele român Nicușor Dan, șefa executivului european a precizat că “solidaritatea Europei se extinde dincolo de granițele noastre”.
“Vreau să transmit un gând prietenului și vecinului nostru drag, Republica Moldova. Săptămâna trecută a fost Ziua Independenței Moldovei. Am sărbătorit democrația Moldovei, spiritul de neînfrânt al poporului său și dragostea lor pentru libertate”, a spus ea, într-o referire la evenimentele de săptămâna trecută.
“Moldovenii au ales calea democratică, calea europeană. Și vom fi mereu alături de ei“, a adăugat von der Leyen.
Președinta Maia Sandu i-a găzduit pe 27 august, de Ziua Independenței Republicii Moldova, pe președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul polonez Donald Tusk pentru a-și exprima sprijinul ferm pentru Republica Moldova în fața presiunilor rusești și pentru parcursul european al țării. Într-un scut politic de susținere pentru Republica Moldova în fața Rusiei înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie, cei trei au avut intervenții la evenimentele dedicate Zilei Independenței Republicii Moldova, cu Macron și Tusk vorbind în limba română, în ovațiile audienței din Piața Marii Adunări Naționale. Acest veritabil desant politic european la Chișinău a fost deschis de prim-ministrul Ilie Bolojan, primul lider român care a vizitat Republica Moldova pe 23 august, ziua nefastului și odiosului pact Ribbentrop-Molotov, și a fost încheiat duminică, 31 august, de Ziua Limbii Române, printr-o vizită la Chișinău a președintelui Nicușor Dan.
Șefa executivului european a fost întâmpinată pe “pe țărmul Mării Negre”, la Baza Aeriană 57 de la Mihail Kogălniceanu și în portul militar Constanța, de către președintele Nicușor Dan. Președinta Comisiei Europene s-a aflat în vizită în România la capătul unui turneu diplomatic care a cuprins statele din prima linie de la granița răsăriteană a Uniunii Europene, punctând că “mai mult ca oricând, România este un atu esențial pentru securitatea Europei“ și salutând “reziliența impresionantă a democrației și instituțiilor” României care au rezistat intimidărilor ce fac parte din manualul de acțiune al Moscovei.
În acest context, președintele Nicușor Dan a precizat că România dorește să găzduiască la Constanța hub-ul de securitate al UE pentru Marea Neagră și a pus accentul pe “poziția geografică, portul Constanța și Dunăre” ca atuuri ale țării noastre pentru a contribui la reconstrucția Ucrainei.
Ursula von der Leyen a vizitat Polonia, Finlanda, Estonia, Lituania și Letonia – toate având graniță cu Rusia sau Belarus – precum și Bulgaria și România, în ceea ce reprezintă cea mai mare inițiativă diplomatică a sa în domeniul securității și apărării din UE de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Moscova, la începutul anului 2022. Pe urmele șefei Comisiei Europene va călca și președintele Consiliului European, Antonio Costa, care va efectua în prima parte a lunii septembrie un “tur al capitalelor” UE, urmând a fi prezent și la București, pe 4 septembrie.
Maia Sandu se va adresa Parlamentului European de la Strasbourg cu o zi înaintea discursului privind Starea UE al Ursulei von der Leyen
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua în data de 9 septembrie 2025 o vizită oficială la Strasbourg, unde va susține un discurs în plenul Parlamentului European și va avea mai multe întrevederi cu demnitari europeni, a transmis președinția de la Chișinău într-un comunicat.
Totodată, președinta Maia Sandu se va întâlni cu oficiali ai Consiliului Europei, în contextul în care Republica Moldova urmează să preia, începând cu luna noiembrie 2025, Președinția Comitetului de Miniștri al acestei organizații pentru o perioadă de șase luni.
De asemenea, programul vizitei va include și o întâlnire cu membrii comunității moldovenilor din Strasbourg.
Vizita Maiei Sandu la Parlamentul European va avea loc cu o zi înainte ca președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen să susțină discursul anual privind Starea Uniunii Europene, în plenul de la Strasbourg.
Totodată, șefa statului moldovean va căuta reconfirmarea sprijinului european pe fondul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, considerate decisive pentru viitorul pro-occidental al Chișinăului, într-un climat tensionat de campanii de dezinformare venite dinspre Federația Rusă. Pe acest fundal, Maia Sandu i-a găzduit pe 27 august, de Ziua Independenței Republicii Moldova, pe președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul polonez Donald Tusk pentru a-și exprima sprijinul ferm pentru Republica Moldova în fața presiunilor rusești și pentru parcursul european al țării. Într-un scut politic de susținere pentru Republica Moldova în fața Rusiei, cei trei au avut intervenții la evenimentele dedicate Zilei Independenței Republicii Moldova, cu Macron și Tusk vorbind în limba română, în ovațiile audienței din Piața Marii Adunări Naționale.
Acest veritabil desant politic european la Chișinău a fost deschis de prim-ministrul Ilie Bolojan, primul lider român care a vizitat Republica Moldova pe 23 august, ziua nefastului și odiosului pact Ribbentrop-Molotov, și a fost încheiat duminică, 31 august, de Ziua Limbii Române, printr-o vizită la Chișinău a președintelui Nicușor Dan.
Reuniți la Bruxelles pentru Consiliul European de vară din luna iunie, liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au reafirmat sprijinul ferm pentru Republica Moldova pe drumul său către aderarea la UE, invitând Consiliul Uniunii Europene să deschidă clusterele și capitolele de negociere “atunci când condițiile sunt îndeplinite” și luând act de evaluarea Comisiei Europene potrivit căreia primul cluster, cel al aspectelor fundamentale, este pregătit pentru a fi deschise negocierile. Concluzii similare au fost adoptate și în privința Ucrainei, însă nu prin consens, 26 de state aprobând și Ungaria continuând să își exercite dreptul de veto în ce privește Kievul și existând astfel temeri din partea Ucrainei că ar putea exista o decuplare de Republica Moldova.
Ulterior, Uniunea Europeană și Republica Moldova au organizat pe 4 iulie primul lor summit din istorie, la Chișinău, întâlnirea marcând un moment istoric în relațiile UE–Moldova, reafirmând angajamentul comun pentru pace, securitate și prosperitate în întreaga Europă și evidențiind viitorul european al Republicii Moldova.
În cadrul summitului, președintele Consiliului European, Antonio Costa, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președinta Republicii Moldova Maia Sandu au adoptat o declarație comună care trasează o viziune comună și stabilește rezultate concrete pentru calea europeană a Moldovei, inclusiv propunerea de eliminare a tarifelor de roaming cu Uniunea Europeană de la data de 1 ianuarie 2026 și alocarea a 270 milioane de euro, sub formă de prefinanțare, din Planul de Reformă și Creștere pentru Republica Moldova, cel mai amplu program financiar de la independența țării, în valoare de 1,9 miliarde de euro.
Oana Țoiu, mesaj din Chișinău: Limba Română, vorbită pe două voci la unison, este auzită limpede și clar în Europa
De Ziua Limbii Române, șefa diplomației române, Oana Țoiu, a efectuat o vizită oficială la Chișinău, prilej cu care a reiterat sprijinul deplin al țării noastre pentru viitorul european al Republicii Moldova.
„Suntem uniți prin aceeași limbă vie și melodică, care a format poeți și personalități culturale majore, care continuă să modeleze identitatea noastră împărtășită, să inspire și să motiveze indiferent de vârstă. Avem un trecut, un destin și un viitor comun și, mai ales, avem liantul indisolubil al limbii române pe care o vorbim și pe care o simțim punte către generațiile noastre viitoare. România este alături de Republica Moldova în drumul său european, acum și pe mai departe! Viitorul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană, cu consecvență și temeritate. Limba Română, vorbită pe două voci la unison, este auzită limpede și clar în Europa”, a transmis ministrul român de externe.
Onorată să particip în delegația Președintelui @NicușorDanRO cu ocazia vizitei sale oficiale la Chișinău. În această zi de 31 august, cu simbolistică vibrantă pentru România și Republica Moldova, prin sărbătorirea împreună a Zilei Limbii Române e cu atât mai special să fiu aici.… pic.twitter.com/AsSv1JfcUJ
— Toiu Oana (@oana_toiu) August 31, 2025
Citiți și: Maia Sandu și Nicușor Dan au celebrat Ziua Limbii Române la Chișinău: Limba română rămâne cea mai puternică punte între cele două maluri ale Prutului
Șeful statului român s-a aflat la Chișinău la patru zile distanță după ce președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul polonez Donald Tusk s-au deplasat miercuri în capitala Republicii Moldova pentru a-și exprima sprijinul ferm pentru Republica Moldova în fața presiunilor rusești și pentru parcursul european al țării.
