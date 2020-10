Boris Johnson avertizează că summitul UE din 15 octombrie este termenul limită pentru un acord post-Brexit: Regatul Unit ar putea “să trăiască foarte bine” cu un no-deal

Premierul britanic Boris Johnson şi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-au înțeles sâmbătă să “lucreze intens” pentru a ajunge la un acord comercial post-Brexit, relatează AFP, citând serviciile de presă ale celor doi oficiali.

În cursul unei videoconferinţe, cei doi “au dat instrucţiuni negociatorilor şefi să lucreze intens astfel încât să încerce să rezolve divergenţele”, au indicat într-un comunicat comun cabinetul premierului britanic şi Comisia Europeană.

“În ultimele săptămâni au fost realizate progrese, dar unele divergenţe semnificative persistă, nu doar în domeniul pescuitului, ci şi în termeni de reglementare şi de guvernanţă”, au continuat ei, precizând că cele două părţi “s-au pus de acord pentru a discuta în mod deschis despre acest subiect”.

Good phone call with @BorisJohnson about the state of play in the 🇪🇺-🇬🇧 negotiations.

While progress had been made, significant gaps remain. We agreed that it’s important to find an agreement as strong basis for a strategic relationship.

Joint statement → https://t.co/Tl3jdRIZqB pic.twitter.com/rUTSp8l9dP

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 3, 2020