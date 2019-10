Boris Johnson cere Bruxelles-ului să vină în întâmpinarea Londrei după propunerile privind Brexit-ul: ”Noi, britanicii, am sărit în mijlocului râului şi ne îndreptăm spre o insulă. UE să sară în apă de pe partea sa şi să ni se alăture acolo”

Președintele Consiliului European, Donald Tusk a fost primit de Papa Francisc în librăria papală din Palatul Apostolic, sâmbătă, prilej cu care cei doi au discutat despre diferența dintre ce vor și ce au nevoie oamenii.

”Am discutat despre diferența între <<populismo>> și <<popolarismo>>, făcând distincția între politica menită să <<le facă pe plac oamenilor>> și politica <<pentru oameni>>. O întrebare esențială pentru democrații creștini europeni”, a scris Donald Tusk într-un postare pe pagina sa de Twitter.

With Pope Francis we discussed the difference between ‘populismo’ and ‘popolarismo’ distinguishing the politics of ‘pleasing the people’ from the politics of ‘for the people’. A key question for European Christian Democrats. pic.twitter.com/JujW07Z6mU

— Donald Tusk (@eucopresident) October 5, 2019