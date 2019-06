Boris Johnson, favorit în cursa pentru succesiunea Theresei May în poziția de premier, promite ieșirea din UE ,,cu sau fără un acord” dacă aceasta va reface sprijinul electoral pentru Conservatori

Boris Johnson, fostul ministru de externe al Marii Britanii și actual candidat pentru a o succeda pe Theresa May odată ce aceasta va pleca din fruntea guvernului și a Partidului Conservator, pe 7 iunie, promite ieșirea din Uniunea Europeană, la 31 octombrie, ,,cu sau fără un acord”, potrivit filmulețului de campanie lansat luni, pe Twitter.

,,Este timpul să livrăm Brexitul și să ne unim fantastica noastră țară. Sper să ma sprijiniți”, este mesajul transmis de Boris Johnson.

Please check out my campaign launch video. Time to deliver Brexit and unite our fantastic country. I hope you will support me > @BackBoris #BackBoris pic.twitter.com/iRZ8b0flRK

— Boris Johnson (@BorisJohnson) June 3, 2019