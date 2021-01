Boris Johnson își reafirmă opoziția față de organizarea unui nou referendum privind independența Scoției

Prim-ministrul scoţian Nicola Sturgeon a declarat sâmbătă că speră că Scoţia îşi va obţine independenţa şi că va putea “să se alăture” Uniunii Europene, subliniind că Brexit-ul s-a făcut contrar voinţei scoţienilor, care s-au opus în majoritate acestui pas la referendumul din 2016, relatează AFP și Agerpres.

„Suferim acum un Brexit dur împotriva voinţei noastre, în cel mai prost moment posibil, în mijlocul unei pandemii şi al unei recesiuni economice”, a spus Nicola Sturgeon pe site-ul partidului său pro-independenţă SNP, la două zile de la ieşirea Regatului Unit din piaţa unică şi uniunea vamală.

„Europa, Scoția se va întoarce curând”, a scris pe Twitter Nicola Sturgeon.

Scotland will be back soon, Europe. Keep the light on 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿❤️🇪🇺❤️🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/qJMImoz3y0

— Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) December 31, 2020