Boris Johnson o felicită pe succesoarea sa pentru „victoria decisivă” și îi îndeamnă pe Conservatori „să o sprijine 100%”

Ministrul de externe britanic Liz Truss a câștigat cursa pentru leadership-ul Partidului Conservator și va deveni viitorul premier al Regatului Unit potrivit tradiției, informează BBC. De asemenea, aceasta va fi a treia femeie premier britanic în jumătate de secol, după Margaret Thatcher și Theresa May.

Sir Graham Brady, liderul grupului parlamentar al Conservatorilor, a anunțat că șefa diplomației de la Londra a primit 81.326 voturi din partea membrilor formațiunii politice, în comparație cu contracandidatul său, Rishi Sunak, actualul ministru al finanțelor, care a primit doar 60.399 de voturi. Altfel spus, Truss a câștigat încrederea a 57% dintre conservatori.

Într-o postare pe Twitter, Truss a declarat că este „onorată să fiu aleasă lider al Partidului Conservator” și a mulțumit „pentru că mi-ați acordat încrederea de a conduce și de a aduce rezultate pentru măreața noastră țară.”

„Voi lua măsuri îndrăznețe pentru a trece cu toții prin aceste vremuri grele, pentru a ne dezvolta economia și pentru a da frâu liber potențialului Regatului Unit”, a promis aceasta.

I am honoured to be elected Leader of the Conservative Party.

Thank you for putting your trust in me to lead and deliver for our great country.

I will take bold action to get all of us through these tough times, grow our economy, and unleash the United Kingdom’s potential. pic.twitter.com/xCGGTJzjqb

— Liz Truss (@trussliz) September 5, 2022