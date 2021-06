Boris Johnson și Joe Biden calcă pe urmele lui Churchill și Roosevelt și vor semna o nouă Cartă a Atlanticului, invocând “angajamentul față de NATO și protejarea aliaților de pe flancul estic”

Premierul britanic Boris Johnson și președintele american Joe Biden vor semna joi, în marja summitului G7 de la Cornwall, o nouă Cartă a Atlanticului, la 80 ani distanță de când prim-ministrul Winston Churchill și președintele Franklin Delano Roosevelt au semnat prima Cartă a Atlanticului.

“Împreună cu SUA vom elabora o nouă Cartă a Atlanticului, la 80 de ani după ce Churchill și Roosevelt au convenit asupra primei Carte a Atlanticului, în 1941“, a anunțat Boris Johnson, într-un articol de opinie care prefațează summit-urile G7 și NATO.

